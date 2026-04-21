    Bigg Boss: ছুঁড়েছিলেন প্রস্রাব, সলমন খান একজন ISI এজেন্ট, দাবি এই বিগ বস প্রতিযোগীর

    Bigg Boss Controversial Contestant: বিগ বস ১০-এ একজন সদস্য এসেছিলেন, যিনি শোতে প্রকাশ্যে প্রস্রাব করেছিলেন এবং টাস্ক চলাকালীন অন্যান্য প্রতিযোগীদের উপর তা ছোঁড়েন। সলমন খানকে আইএসআই এজেন্টও বলেছিলেন তিনি। 

    Apr 21, 2026, 14:29:55 IST
    By Tulika Samadder
    ‘বিগ বস’-এ বহু বিতর্কিত প্রতিযোগী এসেছেন, কিন্তু এমন একজন সদস্য ছিলেন যাঁকে আজও দর্শকরা মনে রেখেছেন। এই সদস্য ‘বিগ বস’ এবং হোস্ট সলমন খান—দুজনেরই নাকের জল চোখের জল এক করে দিয়েছিলেন। এমনকী ‘বিগ বস’ তাঁকে নিজের বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল। যদিও টিআরপির চাপে পরে তাঁকে আবার ফিরিয়ে আনতে হয়। কিন্তু যখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তখন স্বয়ং সলমন খান তাঁকে শো থেকে বের করে দেন।

    সলমন খানকে ISI এজেন্ট বলেছিলেন এই বিগ বস প্রতিযোগী। (AFP)
    প্রতিযোগীদের ওপর প্রস্রাব ছুঁড়েছিলেন

    এই সদস্যের আসল নাম বিনোদ ঝা, কিন্তু সবাই তাঁকে স্বামী ওম নামেই চেনেন। ‘বিগ বস’-এর ঘরে স্বামী ওম দাবি করেছিলেন যে শাহরুখ খানকে তিনিই নাকি স্টার বানিয়েছেন। এই কথা শুনে সলমন খান ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন। শুধু তাই নয়, একটি টাস্ক চলাকালীন তিনি প্রকাশ্যে মগে প্রস্রাব করেন এবং হাত না ধুয়েই রান্নাঘরের জিনিসপত্র স্পর্শ করতে শুরু করেন।

    ঘটনা চরমে পৌঁছায় তখন, যখন টাস্ক নষ্ট করার উদ্দেশ্যে স্বামী ওম ‘বিগ বস’-এর অন্য দুই প্রতিযোগী বানি জে এবং রোহন মেহরার ওপর নিজের প্রস্রাব ছুঁড়ে দেন।

    নিজেকে ‘ভগবান’ বলতেন স্বামী ওম

    ‘বিগ বস ১০’-এ স্বামী ওম নিজেকে ‘ভগবান’ বলে দাবি করেছিলেন। শো থেকে তিনি যখন বেরিয়ে যান এবং উত্তর ভারতে ভূমিকম্প হয়, তখন তিনি দাবি করেন—শো চলাকালীন তাঁর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা হয়েছিল, তাই ভগবান শিব রেগে গিয়ে পৃথিবী কাঁপিয়ে দিয়েছেন।

    সলমন খানকে আইএসআই এজেন্ট বলেছিলেন

    স্বামী ওম ‘বিগ বস’-এর নির্মাতা এবং হোস্ট সলমন খানের বিরুদ্ধে একাধিক বড় মন্তব্য করেছিলেন। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি সলমন খানকে আইএসআই (ISI)-এর এজেন্ট বলেও দাবি করেন। শুধু তাই নয়, তিনি আরও বলেন যে নিউ ইয়ার সেলিব্রেশনের সময় তিনি ‘বিগ বস’ হাউসের স্মোকিং রুমে সলমন খানের গালে চড় মেরেছিলেন।

    এখন কোথায় স্বামী ওম?

    স্বামী ওমের ২০২১ সালে দিল্লিতে মৃত্যু হয়। ইন্ডিয়া টুডের রিপোর্ট অনুযায়ী, তিনি কিছুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন। তাঁর পক্ষাঘাত (স্ট্রোক) হয়েছিল, যার পর তাঁর শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে এবং তাঁকে এইমস দিল্লিতে ভর্তি করা হয়েছিল।

    কবে আসছে ‘বিগ বস ২০’?

    এখনও পর্যন্ত ‘বিগ বস ২০’-এর কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি। তবে বিভিন্ন রিপোর্টে দাবি করা হচ্ছে, এবার ‘বিগ বস ২০’ আগস্টের বদলে জুলাই মাসেই শুরু হতে পারে।

      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

