    
    TRP List: বাজিমাত পল্লবীর, টিআরপি টপার তারে ধরি ধরি! পরিণীতা-পরশুরাম-জোয়ার ভাটারা কত নম্বরে

    TRP: এবারে বাজিমাত করেছে তারে ধরি ধরি মনে করি সিরিয়াল। অর্থাৎ পল্লবী শর্মার মেগা এবারে টিআরপি টপার। এখন দেখার সেরার স্থান ধরে রাখতে সক্ষম হয় কি না আদৌ। 

    Apr 9, 2026, 13:37:07 IST
    By Tulika Samadder
    Bengali Serial TRP List: চলতি সপ্তাহে একটু দেরিতেই এল টিআরপি তালিকা। এমনিতেই বেশ কিছু ধারাবাহিকের সময় ৪৫ মিনিট করে দিয়েছে জি বাংলা। ফলে টিআরপি তালিকা ঘেঁটে ঘ। তারসঙ্গে রাহুল অরুণোদয় মৃত্যুতে ম্যাজিক মোমেন্টসকে বয়কট করার দাবি ওঠায়, বেশ কিছু ধারাবাহিক আচমকাই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। হয়তো পরের সপ্তাহেই আসবে সেগুলোর শেষ টিআরপি।

    টিআরপিতে বাজিমাত করল তারে ধরি ধরি মনে করি ধারাবাহিক।
    চলুন এবার ফেরা যাক টিআরি-র হিসেব নিকেষে। আর এবারে বাজিমাত করেছে তারে ধরি ধরি মনে করি সিরিয়াল। অর্থাৎ পল্লবী শর্মার মেগা এবারে টিআরপি টপার। রাঙ্গামতি তীরন্দাজকে ঘোল খাইয়েছে বহু মাস পরে। পেয়েছে ৫.৭ রেটিং। যদিও একা টিআরপি টপার হতে পারেনি তারে ধরি ধরি মনে করি, যৌথভাবে সেই স্থানে পরিণীতাও রয়েছে।

    এদিকে মাত্র (.১) নম্বরের জন্য পরিণীতার কাচে স্লট হারিয়েছে পরশুরাম আজকের নায়ক। ৫.৬ রেটিং পেয়ে এটি দ্বিতীয় স্থানে। তৃতীয় স্থানে এবারেও জোয়ার ভাঁটা। প্রফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি (প্রথম ১৫ মিনিট) ও গঙ্গা-র টিআরপি এসেছে ৪.৭, আর নিশা-উজি-রা ৪৫ মিনিটের স্লটে নম্বর তুলেছে ৫.৫। চার নম্বরে রয়েছে স্টার জলসার মেগা ও মোর দরদিয়া। পঞ্চম স্থানে যৌথভাবে কুসুম আর রাঙামতি তীরন্দাজ ধারাবাহিক।

    দেখে নিন টিআরপি-র সেরা দশ তালিকা-

    প্রথম: পরিণীতা, তারে ধরি ধরি মনে করি (৫.৭)

    দ্বিতীয়: পরশুরাম আজকের নায়ক (৫.৬)

    তৃতীয়: জোয়ার ভাঁটা (৫.৫)

    চতুর্থ: ও মোর দরদিয়া (৫.২)

    পঞ্চম: কুসুম/ রাঙামতি তীরন্দাজ (৫.০)

    ষষ্ঠ: লক্ষ্মী ঝাঁপি (৪.৯)

    সপ্তম: প্রফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি + গঙ্গা (৪.৭)

    অষ্টম: কনে দেখা আলো (৪.৬)

    নবম: মিলন হবে কতদিনে+চিরসখা (প্রথম ১৫ মিনিট) / কম্পাস (৩.৮)

    দশম: চিরদিনই তুমি যে আমার (৩.৭)

    টিআরপিতে ভালো ফল লক্ষ্মী ঝাঁপিরও! চিরদিনই তুমি যে আমার-এর কাছ থেকে স্লট ছিনিয়ে নিয়েছে সৌরভ-শুভস্মিতার ধারাবাহিক। যদিও এবার থেকে চিরদিনই নয় আর, কমলা নিবাসের মুখোমুখি হবে লক্ষ্মী ঝাঁপি।

    কনে দেখা আলো-র নম্বরও বেশ ভালোই এসেছে। ৪.৬ রেটিং পেয়ে লাজু-অনুভব-সুদেবরা ষষ্ঠ স্থানে। যদিও দুঃখের বিষয় হল, ম্যাজিক মোমেন্টসে বিতর্কে জড়ানোর পর, এই মেগা হয়তো বন্ধ হয়ে যেতে পারে অকালেই। যদিও এই বিষয়ে এখনো কোনো নিশ্চিত তথ্য মেলেনি।

    একইসঙ্গে শেষ ভোলে বাবা পার করেগা, যার চলতি সপ্তাহের টিআরপি এসেছে ১.৯। একইসঙ্গে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে চিরসখা ধারাবাহিকটিও।

      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

