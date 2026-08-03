বর এনেছিলেন পরকীয়ার অভিযোগ, এবার তাঁর নামেই মারধর ও নির্যাতনের মামলা জনপ্রিয় টেলি নায়িকার

বর এনেছিলেন পরকীয়ার অভিযোগ, এবার তাঁর নামেই মারধর ও নির্যাতনের মামলা জনপ্রিয় টেলি নায়িকার
স্বামী, শাশুড়ি এবং ননদের বিরুদ্ধে গার্হস্থ্য হিংসা, মারধর, হয়রানি ও নির্যাতনের অভিযোগ তুলেছেন টেলি নায়িকা অদিতি শর্মা।
'অ্যাপোলোনা- স্বপ্নো কি উঁচি উড়ান', 'রব সে হ্যায় দুয়া' এবং 'কালিরেঁ' খ্যাত জনপ্রিয় টেলিভিশন অভিনেত্রী অদিতি শর্মা (Aditi Sharma) তাঁর স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকেদের বিরুদ্ধে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, চরিত্রহনন এবং গার্হস্থ্য হিংসার অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন। মুম্বাইয়ের গোরেগাঁও থানায় অদিতির দেওয়া লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে গত ৩১ জুলাই, ২০২৬ তারিখে একটি এফআইআর (FIR) দায়ের করেছে পুলিশ।
অভিযুক্ত কারা ও কী কী ধারায় মামলা?
পুলিশে দায়ের করা এফআইআর অনুযায়ী, অদিতি তাঁর পরিবারের তিন সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা রজু করেছেন, অদিতির স্বামী অভনীত বিদ্যানন্দ কৌশিক (Abhineet Vidyanand Kaushik), ৬৫ বছর বয়সী শাশুড়ি উর্মিলা কৌশিক এবং ২৯ বছর বয়সী ননদ কীর্তি কৌশিক।
ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS)-র ৮৫ নম্বর ধারা (স্বামী বা আত্মীয়দের দ্বারা নিষ্ঠুরতা), ৩১৬(২) নম্বর ধারা (বিশ্বাসভঙ্গ) এবং ৩৫২ নম্বর ধারা (ইচ্ছাকৃত অসম্মান ও অপমান)-র অধীনে মামলা রুজু করা হয়েছে।
বিয়ের গয়না আত্মসাতের অভিযোগ: অদিতির অভিযোগ, ওঁর বিয়ের সোনার চেন, আংটি, হীরের আংটি, মঙ্গলসূত্র ও চুড়ি সহ সমস্ত অলঙ্কার শাশুড়ি নিজের কাছে আটকে রেখেছেন এবং বারবার চাওয়া সত্ত্বেও তা ফেরত দেননি।
সম্পর্কের সূচনা থেকে চরম মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন
পুলিশি স্টেটমেন্টে অদিতি নিজের দাম্পত্য জীবনের অশান্তির একাধিক অধ্যায় তুলে ধরেছেন। ২০২১ সালের জুন মাসে একটি অনলাইন অ্যাক্টিং কোর্সের মাধ্যমে অভিণীতের সাথে অদিতির পরিচয় ও পরে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়। ২০২৪-এর সেপ্টেম্বরে তাঁরা গোরেগাঁও ওয়েস্টের একটি ভাড়া ফ্ল্যাটে থাকতে শুরু করেন এবং পরিবারের সম্মতিতে ১২ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।
সংসারের খরচ ও বিবাদ: অদিতির দাবি, বিয়ের কয়েকদিনের মধ্যেই বরের ব্যবহারে পরিবর্তন আসতে শুরু করে। জামাকাপড় ও অন্যান্য ছোটখাটো বিষয় নিয়ে অশান্তির পাশাপাশি সংসারের খরচ বহন না করে অভিনীত অদিতির থেকেই টাকা দাবি করতে শুরু করেন।
মারধর ও পরকীয়ার সন্দেহ: ২০২৫-এর ১ জানুয়ারি সামান্য কফি বানানোকে কেন্দ্র করে বিবাদ চরম আকার নেয় এবং অভিনীত অদিতির ওপর শারীরিক অত্যাচার চালায়। এরপর থেকে অদিতি পরকীয়া করছেন এমন সন্দেহ করে ওঁর মোবাইল ফোন পরীক্ষা করা এবং একই ঘরে ঘুমানো বন্ধ করে দেন অভিনীত।
শাশুড়ি ও ননদের উস্কানি: অদিতির আরও অভিযোগ, বিবাদের সময় অভিণীত সমস্যা না মিটিয়ে মা ও বোনকে ফোন করতেন। তাঁরা এসে সমস্যা সমাধানের বদলে অদিতিকে কটু কথা বলে ওঁর মানসিক স্বাস্থ্য আরও বিগড়ে দিতেন।
তদন্তের বর্তমান পরিস্থিতি: ঘটনাটির তদন্ত করছেন গোরেগাঁও থানার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইনস্পেক্টর অমিতা মারাঠে। তবে এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি এবং অভিযুক্তদের পক্ষ থেকেও কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করা হয়নি।
অদিতির ক্যারিয়ার ও পুরনো বিতর্ক
২০১৮ সালে 'কালিরেঁ' ধারাবাহিকের মাধ্যমে বিনোদন জগতে ডেবিউ করেছিলেন অদিতি শর্মা। পরবর্তীতে 'ইয়ে জাদু হ্যায় জিন কা!' এবং বিখ্যাত রিয়্যালিটি শো 'খাতরো কে খিলাড়ি ১৪'-তেও দেখা গেছে তাঁকে।
উল্লেখ্য, ২০২৫-এর মার্চ মাসে এই দম্পতির টানাপোড়েন প্রকাশ্যে এসেছিল যখন অভিনীত অভিযোগ করেছিলেন যে অদিতির সাথে ওঁর 'অ্যাপোলোনা' সহ-অভিনেতা সামর্থ্য গুপ্তার পরকীয়া সম্পর্ক রয়েছে এবং অদিতি তাঁর কাছে ২৫ লাখ টাকার ডিভোর্স সেটেলমেন্ট দাবি করছেন। যদিও সেই সময়ে এই বিষয়ে অদিতি প্রকাশ্যে কোনো মন্তব্য করেননি।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More