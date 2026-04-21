লতা-উষা নয়, কেন ‘দম মারো দম’-এর জন্য আশাকে বেছে নেন আর. ডি. বর্মন? জানালেন জিনাত

লতা-উষা নয়, কেন ‘দম মারো দম’-এর জন্য আশাকে বেছে নেন আর. ডি. বর্মন? জানালেন জিনাত
জিনাত আমান তাঁর কেরিয়ারের অন্যতম সফল গান 'দম মারো দম'-এর স্মৃতি রোমন্থন করেছেন। তিনি সম্প্রতি এক চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করেছেন যে, এই গানটি প্রথম আশা ভোঁসলের গাওয়ার কথা ছিল না।
জিনাত আমান প্রায়শই ইনস্টাগ্রামে তাঁর পুরনো সিনেমার স্মৃতিচারণ করেন। সম্প্রতি, আশা ভোঁসলের মৃত্যুর পর, জিনাত 'দম মারো দম' গানটি নিয়ে কিছু কথা লিখে প্রয়াত গায়িকাকে স্মরণ করলেন জিনাত। তিনি এই গানটি নিয়ে এমন এক গল্প বলেছেন যা হয়তো খুব কম লোকই জানেন।
জিনাত জানান, প্রথমে এই গানটি আশা ভোঁসলে নয়, বরং লতা মঙ্গেশকর এবং উষা উত্থুপ গাওয়ার কথা ছিল। তবে আর. ডি. বর্মনের পরিকল্পনা ভিন্ন ছিল, যার ফলে গানটি আশা ভোঁসলেকেই দেওয়া হয়। 'দম মারো দম'-এর স্মৃতিচারণ করে জিনাত আমান লিখেছেন, 'ওহ, ১৯ বছর বয়স… যখন স্বপ্ন বড় হয়, হৃদয়ে আবেগ থাকে এবং জীবন এক বড় সুযোগের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকে। 'দম মারো দম' শুটিংয়ের স্মৃতিকে আমার জন্য এক অস্পষ্ট, কিন্তু সুন্দর স্মৃতিতে পরিণত করেছে। এই গানটির শুটিংয়ের গল্প আমি আগেও বলেছি, কিন্তু আজ এই থ্রোব্যাক আশা-জির স্মৃতিতে।'
জিনাত লেখেন, যেমনটি আমি আমার আগের পোস্টে বলেছিলাম, উনি আমাকে আমার সাফল্যের সাউন্ডট্র্যাক দিয়েছিলেন এবং এর শুরুটা হয়েছিল এই গানটি দিয়েই। মজার ব্যাপার হল, 'দম মারো দম' গানটি প্রাথমিকভাবে একটি ডুয়েট হিসাবে পরিকল্পনা করা হয়েছিল, যা আশা-জির বড় বোন লতা-জি এবং উষা উত্থুপের গাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আর. ডি. বর্মন মনে করেছিলেন যে এই গানটির জন্য সেই মাদকতা মেশানো, আকর্ষণীয় কণ্ঠ প্রয়োজন যা কেবল আশা-জির কাছেই ছিল এবং তিনিই এই গানটির আসল পরিচয় হয়ে ওঠেন।
জিনাত আরও লিখেছেন, 'আমি এই গানটি নিয়ে আমার আগের পোস্টটি আমার স্টোরিজে শেয়ার করছি। আপাতত, আপনি এই ক্লিপটি উপভোগ করুন এবং যদি 'দম মারো দম' নিয়ে আপনার কোনও স্মৃতি বা গল্প থাকে তবে তা আমার কমেন্টসে অবশ্যই শেয়ার করুন। আপনার অভিজ্ঞতা এবং সেই সিনেমাগুলির সাথে আপনার সংযোগ পড়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হই, যেগুলিতে আমি কাজ করেছি। আমি নিশ্চিত যে আপনাদের মধ্যে শত শত মহিলা কোনও না কোনও বলিউড থিম পার্টির জন্য জেনিস (জসবীর)-এর লুক নিশ্চয়ই গ্রহণ করেছেন।'
'দম মারো দম, মিট যায় গাম' গানটি ১৯৭১ সালের 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম' ছবির গান। এটি গেয়েছেন আশা ভোঁসলে এবং সুর দিয়েছেন আর. ডি. বর্মণ। গানটির কথা লিখেছেন আনন্দ বকশী। এই গানটি কাঠমান্ডুতে শুট হয়েছিল এবং সেই সময়ে এটি একটি চার্টবাস্টার ছিল।