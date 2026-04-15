Health Benefits of Betel Nut: পানের সঙ্গে সুপুরি খাচ্ছেন? শরীরের উপর কেমন প্রভাব পড়ছে জানেন কি
Health Benefits of Betel Nut: শুধু পানের সঙ্গে নয়, অনেকে এমনিও সুপুরি খান। সেটি খেলে কী হয়?
Health Benefits of Betel Nut: অনেকেই সুপুরি খান। পানের সঙ্গে খান। কিংবা এমনি সুপুরি চিবিয়ে খাওয়ার অভ্যাসও আছে অনেকের। কিন্তু এই সুপুরি কি শুধুই খেতে ভালো? নাকি এটি খেলে শরীরের উপর আর কোনও প্রভাবও পড়ে?
সুপুরি স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। দেখে নেওয়া যাক এই ফলটি খেলে কী কী হয়।
- মুখের ঘা কমে: এই ফলটির মধ্যে এমন কয়েকটি উপাদান রয়েছে, যেগুলি মুখের ঘা কমিয়ে দিতে পারে। শুকনো সুপুরি মুখে রাখলে, তা থেকে যে রস বেরোয়, সেটি এই কাজে লাগতে পারে। সুপুরি গুঁড়ো, দারচিনি গুঁড়ো একসঙ্গে নিয়ে মধুর সঙ্গে মিশিয়ে পেস্ট বানিয়ে নিতে পারেন। সেটি মুখের ঘায়ে লাগালে, উপশম হতে পারে।
- কৃমি কমে: পেটে কৃমির সমস্যা হলে, নিয়মিত সুপুরি খেতে পারেন। এটির কিছু উপাদান কৃমি সাফ করতে কাজে লাগে। নিয়মিত সুপুরি খেলে তাই এই সমস্যা কম হয়। তবে শিশুদের এটি দেওয়া যাবে না। শুধুমাত্র বড় এই উপায়ে কৃমির সমস্যা কমাতে পারেন।
- বমিভাব কমায়: চলন্ত গাড়িতে উঠলেই বমি পায়? সুপুরি, হলুদ আর সামান্য চিনি একসঙ্গে মিশিয়ে খেলে এই সমস্যা কমে।
- দাঁতের ব্যথা কমায়: ঠান্ডা লেগে অনেকেরই দাঁতের গোড়ায় ব্যথা হয়। বিশেষ করে শীতে এই সমস্যা খুব বড় আকারা নেয়। গরমে আবার ঠান্ডা কিছু খেলেও এই সমস্যা হতে পারে। সুপুরি গুঁড়ো ওই ব্যথার জায়গায় চেপে রাখলে দাঁতের গোড়ার ব্যথা কমতে পারে।
- মলদ্বারের সমস্যা কমায়: কৃমি বা অন্য কোনও সংক্রমণের কারণে অনেকেরই মলদ্বারে প্রদাহ হয়, চুলকায়। সেক্ষেত্রে সুপুরির গুঁড়ো মলদ্বারে লাগালে সমস্যা কমতে পারে। তবে এটি করার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।
সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত।