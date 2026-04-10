অম্বল-বদহজম লেগেই থাকে, অ্যাসিডিটির এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন কী করে
সারা বছরই অনেকেই অ্যাসিডিটির সমস্যায় ভোগেন। কয়েকটি অভ্যাস বদলেই এটি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।
নানা কারণে অ্যাসিডিটির সমস্যা বাড়তে পারে। কিন্তু এই সমস্যা সহজে কমানো যেতে পারে। কয়েকটি অভ্যাস বদলেই এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। তেমনই বলছেন বিশেষজ্ঞরা। আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞরা দিচ্ছেন কিছু পরামর্শ। দেখে নিন সেগুলি কী কী।
- এই সময়ে অতিরিক্ত তেল-মশলা, ভাজাভুজি জাতীয় খাবার এড়িয়ে চলুন। এগুলো শীতে খেতে দারু লাগে ঠিকই। কিন্তু এগুলি অ্যাসিডিটির আশঙ্কা অনেকটাই বাড়িয়ে দেয়।
- একবারে বেশি খাবেন না। অল্প অল্প করে বারবার খান। আর খালি পেটে লেবু বা বেরি জাতীয় ফল খাবেন না এ সময়ে। তাতে অ্যাসিডের পরিমাণ বাড়বে। বাড়বে বুকজ্বালা।
- দীর্ঘ ক্ষণ খালি পেটে থাকবেন না। তাতে পেট থেকে বেশি মাত্রায় অ্যাসিড তৈরি হতে শুরু করবে। এই অ্যাসিড পাকস্থলীর ভিতরের দেওয়ার ক্ষতি করবে। তাতে আলসার হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যাবে।
- খাবার খেয়েই শুয়ে পড়বেন না। এটি অ্যাসিডিটির সমস্যা বাড়ার অন্যতম কারণ এটি। খাবার খেয়ে শুয়ে পড়া এবং পেটে গরম চাপা দেওয়ার কারণে অ্যাসিডের সমস্যা বাড়ে।
- ধূমপান আর মদ্যপান কমান। সম্ভব হলে বন্ধ করুন। অনেকেই বেশি মাত্রায় মদ্যপান করেন। কিন্তু এটি অ্যাসিডিটির সমস্যা বাড়িয়ে দেয়।
- অ্যাসপিরিন জাতীয় ওষুধ খেলেও অনেকের অম্বলের সমস্যা বাড়ে। তেমন হলে চিকিৎসকের পরামর্শে ওষুধ বদলান।
কী কী উপায়ে এই সমস্যা কমাতে পারেন:
- ধনে গুঁড়ো ভিজানো জল খেতে পারেন। তাতে কমবে সমস্যা।
- সকালে খালি পেটে ডাবের জল খেতে পারেন।
- মৌরি ভিজিয়ে রেখে সেই জল খান।
- রাতে কিছুটা কিসমিস জলে ভিজিয়ে রেখে দিন। সকালে খালি পেটে সেই জল খেয়ে নিন।
- রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে হাল্কা গরম দুধে ঘি মিশিয়ে নিন। সেটি খেলে অম্বল, কোষ্টকাঠিন্যের সমস্যা কমবে।
- কলা, বেদানা, খেজুর, নারকেলের মতো ফল খান। তাতেও কমবে অম্বল।
- সকালে এবং বিকেলে খালি পেটে কিছুটা অ্যালো ভেরার রস খেতে পারেন। তাতেও কমবে এই সমস্যা।
