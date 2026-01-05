নখে সাদা দাগ মানে কি ক্যালসিয়ামের অভাব? সত্যিটা কী? কখন ডাক্তারের কাছে যেতে হবে

নখে সাদা দাগ মানে কি ক্যালসিয়ামের অভাব? সত্যিটা কী? কখন ডাক্তারের কাছে যেতে হবে
অনেকেই নখের এই সাদা দাগ দেখে ভাবেন এটি হয়তো শরীরে ক্যালসিয়ামের অভাব বা বড় কোনো রোগের সংকেত। সত্যিই কি তাই? জেনে নিন।
হাতের নখের ওপর ছোট ছোট সাদা বিন্দু বা রেখা দেখতে পাওয়া বেশ সাধারণ একটি বিষয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় 'লিউকোনিচিয়া' (Leukonychia)। অনেকেই নখের এই সাদা দাগ দেখে ভাবেন এটি হয়তো শরীরে ক্যালসিয়ামের অভাব বা বড় কোনো রোগের সংকেত। তবে সব ক্ষেত্রে বিষয়টি এতটা গুরুতর নয়। বেশিরভাগ সময় নখের এই পরিবর্তনগুলো আমাদের শরীরের অভ্যন্তরীণ অবস্থা বা বাইরের কোনো আঘাতের প্রতিফলন ঘটায়।
নখের সাদা দাগ আসলে কীসের ইঙ্গিত এবং কখন এটি উদ্বেগের কারণ হতে পারে, জেনে নিন।।
নখে সাদা দাগ হওয়ার প্রধান কারণসমূহ
নখে সাদা দাগ হওয়ার পেছনে সাধারণত নিচের কারণগুলো দায়ী থাকে:
১. ছোটখাটো আঘাত (Mineral Trauma)
নখে সাদা দাগ হওয়ার সবচেয়ে সাধারণ কারণ হলো আঘাত। অনেক সময় নখের গোড়ায় ছোট কোনো চোট লাগলে (যেমন—টেবিলে ধাক্কা লাগা বা নখ দিয়ে কিছু খোলার চেষ্টা) সেখানে সাদা দাগ তৈরি হয়। নখ খুব ধীরে বাড়ে বলে এই দাগগুলো চোট পাওয়ার বেশ কয়েক দিন পর দৃশ্যমান হয়।
২. খনিজ উপাদানের অভাব (Mineral Deficiency)
জনপ্রিয় ধারণা অনুযায়ী কেবল ক্যালসিয়াম নয়, বরং শরীরে জিঙ্ক এবং আয়রনের ঘাটতি থাকলে নখে সাদা ছোপ দেখা দিতে পারে। বিশেষ করে জিংকের অভাব হলে নখের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং সাদা রেখা দেখা দেয়।
৩. নখের ছত্রাক সংক্রমণ (Fungal Infection)
যদি নখের গোড়া থেকে সাদা দাগ শুরু হয়ে ধীরে ধীরে পুরো নখে ছড়িয়ে পড়ে এবং নখ মোটা বা ভঙ্গুর হয়ে যায়, তবে বুঝতে হবে এটি ফাঙ্গাল ইনফেকশন বা ছত্রাকঘটিত সমস্যা। এটি সাধারণত পায়ের নখে বেশি দেখা দিলেও হাতের নখেও হতে পারে।
৪. রাসায়নিক বা অ্যালার্জিজনিত প্রতিক্রিয়া (Allergy)
অতিরিক্ত নেলপলিশ ব্যবহার, নেলপলিশ রিমুভার বা হার্ডনারের রাসায়নিকের কারণে নখের ওপরের স্তরে অ্যালার্জি হতে পারে। এর ফলেও সাদা রঙের ছোপ তৈরি হয়।
৫. শারীরিক অসুস্থতার সংকেত (Health Issues)
খুব বিরল ক্ষেত্রে নখ সম্পূর্ণ সাদা হয়ে যাওয়া বা আড়াআড়ি লম্বা সাদা দাগ থাকা লিভারের সমস্যা (অ্যালবুমিন কমে যাওয়া), কিডনি রোগ বা হৃদরোগের লক্ষণ হতে পারে। তবে এমন ক্ষেত্রে নখের দাগের পাশাপাশি শরীরে অন্যান্য উপসর্গও দেখা দেয়।
প্রতিকার ও সচেতনতা
- পুষ্টিকর খাবার: ডায়েটে দুধ, ডিম, পালং শাক, বাদাম ও দানাশস্যের মতো জিংক ও আয়রন সমৃদ্ধ খাবার রাখুন।
- নখের যত্ন: নখ কামড়ানো বন্ধ করুন এবং মেনিকিউর করার সময় রাসায়নিক ব্যবহারে সতর্ক থাকুন।
- বিশ্রাম: আঘাতজনিত দাগ থাকলে চিন্তার কিছু নেই; নখ বড় হওয়ার সাথে সাথে এটি নিজে থেকেই কেটে যাবে।
কখন চিকিৎসকের কাছে যাবেন?
যদি দেখেন নখের সব কটি আঙুলেই হঠাৎ সাদা দাগ দেখা দিচ্ছে, নখের রঙ নীলচে বা হলুদ হয়ে যাচ্ছে অথবা নখ অদ্ভুতভাবে বেঁকে যাচ্ছে—তবে দেরি না করে চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ বা চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।