    Heart Blockage For Diabetes: সুগারই হতে পারে হার্টে ব্লকেজের কারণ! কী করলে বিপদ এড়ানো সম্ভব? জানালেন চিকিৎসক

    Heart Blockage For Diabetes Remedies: সুগার থেকে শরীরের একাধিক রোগ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এমনকি হার্টের নানা রোগের নেপথ্যেও দায়ী সুগার। হার্ট ব্লকেজ ঘটাতে পারে ডায়াবিটিস। জেনে নিন কোন পথে সমাধান।

    Published on: Nov 15, 2025 10:00 AM IST
    By Sanket Dhar
    শুধু কোলেস্টেরল নয়, সুগারও হার্টের জন্য মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। অতিরিক্ত সুগার হার্টের ব্লকেজের কারণ হতে পারে। সম্প্রতি বিশ্ব ডায়াবিটিস দিবসে এই নিয়ে আলোচনা করলেন চিকিৎসক অঞ্জন সিওটিয়া (ডাইরেক্টর অব কার্ডিয়োলজি, বিএম বিড়লা হার্ট হাসপাতাল, কলকাতা)।

    সুগারই হতে পারে হার্টে ব্লকেজের কারণ! (ছবি - পিক্সেল)
    কীভাবে প্রভাব ফেলে হার্টে?

    চিকিৎসকের কথায়, ডায়াবেটিস বেশিরভাগ মানুষের উপলব্ধির চেয়েও বেশি উপায়ে হৃৎপিণ্ডকে প্রভাবিত করে। রক্তে শর্করার উচ্চ মাত্রা আর্টারিতে ব্লকেজ তৈরি করে। পাশাপাশি খারাপ কোলেস্টেরলও বাড়িয়ে দেয়। এটিই হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ায়। ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের LDL কোলেস্টেরলের মাত্রা ২.৬ mmol/L এর নিচে রাখা দরকার। পাশাপাশি চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মিত হাঁটা, ব্যায়াম এবং সুষম খাদ্যের মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের স্বাস্থ্য ভালো রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

    শীতেই বাড়ে হার্টের রোগ, কেন?

    আমরা প্রায়শই দেখতে পাই, শীতকালে কার্ডিওভাসকুলার (হৃৎপিণ্ডের) রোগের ঘটনা বেড়ে যায়। বিশেষ করে যাদের উচ্চ রক্তচাপ, স্থূলতা বা ডায়াবেটিস আছে, তাদের মধ্যে। ঠান্ডা তাপমাত্রা ধমনীগুলিকে সংকুচিত করে এবং কর্টিসল হরমোনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়, যা শরীরকে উষ্ণ রাখার জন্য হৃৎপিণ্ডকে আরও কঠোর পরিশ্রম করতে বাধ্য করে – ডায়াবেটিক রোগীদের জন্য এটি একটি বিপজ্জনক পরিস্থিতি।

    আর কী কী সমস্যার আশঙ্কা

    ডায়াবেটিস কেবল রক্তে শর্করার উপরই প্রভাব ফেলে না; এটি বড় এবং ছোট উভয় রক্তনালীর উপর প্রভাব ফেলে, যার ফলে পেরিফেরাল ভাস্কুলার রোগ, কিডনির সমস্যা, দৃষ্টিশক্তি হ্রাস, স্ট্রোক এবং হার্ট ফেইলিওরের মতো জটিলতা দেখা দিতে পারে। অতএব, ডায়াবেটিক রোগীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য শুধুমাত্র গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা নয়, সময়োপযোগী হস্তক্ষেপ এবং প্রতিরক্ষামূলক ওষুধের মাধ্যমে এই গুরুতর জটিলতাগুলি প্রতিরোধ করাও।

    কী করণীয়

    নিয়মিত পর্যবেক্ষণ অপরিহার্য – ডায়াবেটিক রোগীদের রুটিন চেক-আপ করানো, সময়মতো নির্ধারিত রক্ত ​​পরীক্ষা সম্পূর্ণ করা এবং হৃৎপিণ্ডের ছন্দের অস্বাভাবিকতার প্রাথমিক লক্ষণগুলি সনাক্ত করতে বার্ষিক ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাম (ECG) করানো উচিত। দ্রুত সনাক্তকরণ এবং প্রতিরোধমূলক যত্ন হৃৎপিণ্ড এবং জীবন উভয়কেই রক্ষা করার ক্ষেত্রে পার্থক্য গড়ে দিতে পারে।

    পাঠকদের প্রতি: প্রতিবেদনটি চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলে তাঁর মতামতের ভিত্তিতে লেখা হয়েছে। এটি সমস্যাটি সম্পর্কে সাধারণ ধারণার উপর আলোকপাত করা মাত্র। ব্যক্তিবিশেষে প্রতিটি সমস্যার চিকিৎসা এবং নিরাময়ের পদ্ধতি পৃথক। তাই যে কোনও সমস্যায় শুধুমাত্র এই প্রতিবেদনের কথায় ভরসা না রেখে, ব্যক্তিগতভাবে চিকিৎসকের বা বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

