Amul ₹650 Crore Investment: পশ্চিমবঙ্গে বড় বিনিয়োগ করতে পারে আমূল, ৬৫০ কোটি টাকার প্রকল্পের পরিকল্পনা

Amul ₹650 Crore Investment: পশ্চিমবঙ্গে বড় বিনিয়োগ করতে পারে আমূল, ৬৫০ কোটি টাকার প্রকল্পের পরিকল্পনা
পশ্চিমবঙ্গে বড় বিনিয়োগের পরিকল্পনা করছে দুগ্ধ উৎপাদনকারী সংস্থা আমূল। প্রতিবেদন অনুযায়ী, রাজ্যে একটি আধুনিক দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র গড়ে তুলতে প্রায় ৬৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে পারে সংস্থাটি। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে রাজ্যে কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। সূত্রের খবর, নতুন এই দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র তৈরির জন্য রাজ্য সরকারের সঙ্গে প্রাথমিক পর্যায়ের আলোচনা শুরু হয়েছে। প্রকল্পের জন্য উপযুক্ত জমি, পরিকাঠামো এবং উৎপাদন ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক নিয়ে কথাবার্তা চলছে। সংস্থার লক্ষ্য, পূর্ব ভারতে নিজেদের উৎপাদন ও বাজার আরও শক্তিশালী করা। সেই কারণেই পশ্চিমবঙ্গকে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে দেখা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই প্রকল্প চালু হলে সরাসরি ও পরোক্ষভাবে বহু মানুষের কর্মসংস্থান হতে পারে। বিশেষ করে দুগ্ধশিল্পের সঙ্গে যুক্ত ক্ষুদ্র উৎপাদক ও খামারিরাও এর ফলে লাভবান হতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে। স্থানীয় স্তরে দুধ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণের জন্য নতুন পরিকাঠামো তৈরি হতে পারে। সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। সেখানে দুধ ও বিভিন্ন দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে। একইসঙ্গে বাজারের চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন ক্ষমতাও বাড়ানো হতে পারে।
রাজ্যে শিল্প বিনিয়োগ বাড়ানোর লক্ষ্যে সরকারও বিভিন্ন সংস্থাকে উৎসাহ দিচ্ছে। সেই প্রেক্ষিতেই আমূলের এই সম্ভাব্য বিনিয়োগকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে শিল্পমহল। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে রাজ্যের দুগ্ধশিল্পে নতুন গতি আসতে পারে। পাশাপাশি গ্রামীণ অর্থনীতিতেও এর ইতিবাচক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পটি প্রাথমিক আলোচনার স্তরে রয়েছে। তবে সব কিছু ঠিকঠাক এগোলে আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গে বড় মাপের দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র গড়ে উঠতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে।
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More