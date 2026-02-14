Bangladesh Blast: ভোট শেষ হতেই ভয়াবহ বিস্ফোরণ বাংলাদেশে, বোমা বানাতে গিয়ে নিহত ২, জখম ৩

Bangladesh Blast: ভোট শেষ হতেই ভয়াবহ বিস্ফোরণ বাংলাদেশে, বোমা বানাতে গিয়ে নিহত ২, জখম ৩
১৪ ফেব্রুয়ারি স্থানীয় সময় ভোর ৫টা নাগাদ এই বিস্ফোরণটি ঘটে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এনএম ওয়াসিম ফিরোজ জানিয়েছেন, বোমা বানানোর সময় বিস্ফোরণে ঘটনাস্থলে দু'জন নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় জখম হয়েছেন আরও অন্তত তিনজন।
এদিকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর থানার ওসি নূরে আলম জানিয়েছেন, জখম ব্যক্তিরা হলেন মিনহাজ (বয়স ৫২ বছর) ও বজলুর রহমান (বয়স ২০ বছর) এবং মহম্মদ শুভ (বয়স ২০ বছর)। এদিকে যে বাড়িতে বোমা বানানো হচ্ছিল, সেটিও আংশিকভাবে ভেঙে গেছে এবং টিনের চালা উড়ে গেছে। আহতদের চাঁপাইনবাগঞ্জ জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাদের রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।
এর আগে নির্বাচন চলাকালীন বোমা বিস্ফোরণ হয়েছিল গোপালগঞ্জ। এই বিস্ফোরণে এক শিশু এবং দু'জন নিরাপত্তারক্ষী জখম হয়েছিলেন। রিপোর্ট অনুযায়ী, ১২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশি সময় ৯টা নাগাদ গোপালগঞ্জ সদরে অবস্থিত রেশমা ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের ভোটেকেন্দ্রের সামনে এই বিস্ফোরণ ঘটে। ঘটনায় আহত দুই নিরাপত্তারক্ষীরা হলেন সুকন্ঠ মজুমদার ও সেকশন কমান্ডার জামাল হোসেন। এছাড়া একজন ভোটারের সঙ্গে আসা ১৩ বছর বয়সি শিশু জখম হয়েছে। জানানো হয়েছে, ভোটকেন্দ্রে দূর থেকে ককটেল ছোঁড়ে দুষ্কৃতীরা।
এর আগে ১১ ফেব্রুয়ারি, ভোটের একদিন আগে গোপালগঞ্জের একাধিক জায়গায় ককটেল বিস্ফোরণ ঘটেছিল। ১১ তারিখ রাতে গোপালগঞ্জ-৩ আসনের আটটি ভোটকেন্দ্রের আশেপাশে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। সেই সব বিস্ফোরণে অবশ্য কেউ জখম হননি। তবে এর জেরে গোপালগঞ্জে থমথমে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। এদিকে গোপালগঞ্জে গতকাল থেকে এতগুলি বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটলেও নিরাপত্তা বাহিনী আটক করেছিল মাত্র একজনকে।