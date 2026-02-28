Bangladesh Hindu Murder: বাংলাদেশে হিন্দু বাড়ি থেকে গরু চুরি, বাধা দিতে গিয়ে খুন বৃদ্ধ

Bangladesh Hindu Murder: বাংলাদেশে হিন্দু বাড়ি থেকে গরু চুরি, বাধা দিতে গিয়ে খুন বৃদ্ধ
পুলিশ জানিয়েছে, চন্দনবাবুর গোয়ালঘরে তিনটি গরু ছিল। চোররা একটি গরুকে মাইক্রোবাসে তোলার পরে গরুগুলি জোরে জোরে ডাকতে শুরু করে। তা শুনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন চন্দনবাবু। সেই সময় চোরদের বাধা দিতে যান চন্দন দে। তখন তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে এক দুষ্কতী।
বাংলাদেশে ফের হিন্দু খুন। চট্টগ্রামের চন্দনাইশে খুন হলেন এক হিন্দু বৃদ্ধ। জানা গিয়েছে, গরু চুরিতে বাধা দিতে গিয়ে দুষ্কৃতীর গুলিতে খুন হন সেই বৃদ্ধ। ঘটনাটি ঘটেছে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি চন্দনাইশ পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ড বদুর পাড়ায়। নিহত ব্যক্তির নাম চন্দন দে, বয়স ৭০ বছর। রিপোর্ট অনুযায়ী, ভোরের দিকে একটি মাইক্রোবাস নিয়ে চন্দনবাবুর বাড়ির কাছে পৌঁছেছিল চোররা। তাঁর বাড়ি থেকে গরু চুরি করে সেই মাইক্রোবাসে তোলার পরিকল্পনা ছিল চোরদের। সেই সময় বাধা দিতে গিয়েই প্রাণ হারান চন্দনবাবু।
পুলিশ জানিয়েছে, চন্দনবাবুর গোয়ালঘরে তিনটি গরু ছিল। চোররা একটি গরুকে মাইক্রোবাসে তোলার পরে গরুগুলি জোরে জোরে ডাকতে শুরু করে। তা শুনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন চন্দনবাবু। সেই সময় চোরদের বাধা দিতে যান চন্দন দে। তখন তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে এক দুষ্কতী। এই আবহে জখম অবস্থায় চন্দনবাবুকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এদিকে এই ঘটনার পরপরই তদন্তে নেমেছে পুলিশ। মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করা হয়েছে।
জানা গিয়েছে, গরুচোরদের দলে কমপক্ষে ৫ জন দুষ্কৃতী ছিল। এদিকে চন্দন দে-র প্রতিবেশী নিতাই চন্দ্রের বাড়ি থেকেও চোররা দুটি গরু চুরি করে বলে জানা গিয়েছে। এ ঘটনায় নিহতের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে। এভাবে হিন্দু পাড়ায় ঢুকে গুলি চালিয়ে গরু চুরির ঘটনায় ফের একবার প্রশ্নের মুখে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নিরাপত্তার বিষয়টি। এর আগে ইউনুস জমানায় হিন্দু নিধনে মেতে উঠেছিল বাংলাদেশের মৌলবাদী শ্রেণি। নির্বাচন পরবর্তী সময়ে সেই তাণ্ডব কিছুটা কমেছে। তবে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার এখনও চলছে জায়গায় জায়গায়।