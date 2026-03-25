    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কারা লাকি! হদিশ দিচ্ছে ২৫ মার্চ ২০২৬ রাশিফল

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ বুধবারের রাশিফল দেখে নিন।

    Published on: Mar 25, 2026 5:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্য়ে আজ স্বাস্থ্য থেকে প্রেম, অর্থ থেকে শিক্ষা, এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অর্থের দিক থেকে আজকের দিনটি কেমন কাটবে দেখে নিন।

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন।
    সিংহ

    আপনার জন্য স্বস্তি ও আনন্দ বয়ে আনবে। কোনো পুরোনো বন্ধুর সাথে আপনার দেখা হতে পারে, যা আপনাকে আনন্দ দেবে। আপনি কোনো ধর্মীয় ভ্রমণ বা কোনো শুভ অনুষ্ঠানের কথা ভাবতে পারেন। বাড়িতে শুভ অনুষ্ঠান হচ্ছে এবং কোনো বিশেষ অতিথির আগমনও সম্ভব। আপনি ব্যবসায় একটি বড় আর্থিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, যা ভবিষ্যতে লাভজনক হবে।

    কন্যা

    কোনো অভিজ্ঞ বা প্রভাবশালী ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ আপনার জীবনের গতিপথ বদলে দিতে পারে। তবে, স্বাস্থ্যগত সমস্যা আপনাকে কষ্ট দিতে পারে এবং আর্থিক ব্যয় বাড়িয়ে তুলতে পারে।ব্যবসায় কোনো বড় পরিবর্তন পরিহার করুন, কারণ এতে ঝুঁকি অনেক বেশি। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে পরিবারে বিরোধ দেখা দিতে পারে।

    তুলা

    কোনো জরুরি কাজে আপনাকে ভ্রমণ করতে হতে পারে। পরিবারের কোনো সদস্যের মৃত্যুর দুঃসংবাদ পেতে পারেন, যা আপনাকে ভারাক্রান্ত করে তুলবে।ব্যবসায় ক্ষতির ইঙ্গিত রয়েছে এবং আপনার সঙ্গীর সমর্থন দুর্বল হয়ে যেতে পারে। তবে, আপনার স্বামী বা স্ত্রী এবং পরিবারের মানসিক সমর্থন আপনাকে টিকে থাকতে সাহায্য করবে।

    বৃশ্চিক

    আপনার জন্য অগ্রগতির দিন। কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তির সাহায্যে দীর্ঘদিনের একটি কাজ সম্পন্ন হতে পারে। ব্যবসায় আর্থিক লাভ হবে এবং আপনি একটি নতুন প্রকল্পে কাজ শুরু করতে পারবেন।আপনি আপনার পরিবারের সমর্থন পাবেন এবং আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে আপনার সম্পর্ক আরও মজবুত হবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

