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    FIFA WC Iran R32 Equation: একসঙ্গে তিনটি ম্যাচের সমীকরণ মিললে তবেই পরের রাউন্ডে ইরান! কী কী ঘটতে হবে?

    ইরানকে শেষ ৩২-এ উঠতে হলে আলজেরিয়া-অস্ট্রিয়া ম্যাচ ড্র হতে হবে, ডিআর কঙ্গোর কাছে হারতে হবে উজবেকিস্তানকে এবং ঘানার বিপক্ষে অন্তত এক পয়েন্ট পেতে হবে ক্রোয়েশিয়াকে। এই তিনটি সমীকরণ মিললেই কেবল টিকে থাকবে ইরানের বিশ্বকাপ স্বপ্ন।

    Published on: Jun 27, 2026 1:19 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
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    ইরানের ফুটবলভক্তদের কাছে গতরাতটা ছিল স্বপ্নভঙ্গের। ম্যাচ শেষের বাঁশি বাজার পরও শেষ হয়নি অপেক্ষা। শেষ মুহূর্তে গোল, উল্লাস, তারপর ভিএআরের নিষ্ঠুর সিদ্ধান্ত—সব মিলিয়ে নাটকীয়তায় ভরপুর এক লড়াইয়ে মিসরের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করে এখন অন্য ম্যাচের ফলাফলের দিকে তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে ইরানকে। নকআউটে ওঠার আশা এখনও বেঁচে থাকলেও সেই পথ এখন সম্পূর্ণ নির্ভর করছে অন্যদের ওপর।

    ইরানের ফুটবলভক্তদের কাছে গতরাতটা ছিল স্বপ্নভঙ্গের। (IMAGN IMAGES via Reuters)
    ইরানের ফুটবলভক্তদের কাছে গতরাতটা ছিল স্বপ্নভঙ্গের। (IMAGN IMAGES via Reuters)

    ইরানকে শেষ ৩২-এ উঠতে হলে আলজেরিয়া-অস্ট্রিয়া ম্যাচ ড্র হতে হবে, ডিআর কঙ্গোর কাছে হারতে হবে উজবেকিস্তানকে এবং ঘানার বিপক্ষে অন্তত এক পয়েন্ট পেতে হবে ক্রোয়েশিয়াকে। এই তিনটি সমীকরণ মিললেই কেবল টিকে থাকবে ইরানের বিশ্বকাপ স্বপ্ন। এখন তাদের সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ আর মাঠের কোনো দল নয়—অপেক্ষা।

    এদিন গ্রুপ পর্বে মিশরের বিরুদ্ধে ম্যাচের শুরুতেই ধাক্কা খেয়েছিল ইরান। মাত্র পাঁচ মিনিটেই এগিয়ে যায় মিসর। ডান দিক থেকে মহম্মদ সালাহর তৈরি করা আক্রমণে মাহমুদ সাবেরের নেওয়া শট ইরানের গোলরক্ষক আলীরেজা বেইরানভান্দের হাত ফসকে জালে জড়িয়ে যায়। অপ্রত্যাশিত সেই ভুলে পিছিয়ে পড়ে এশিয়ার দলটি। তবে দ্রুত ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ পেয়ে যায় ইরান। মেহদি তারেমিকে বক্সের ভেতর ফাউল করলে পেনাল্টি পায় তারা। কিন্তু সেই সুবর্ণ সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি তারেমি। তাঁর নেওয়া শট দুর্দান্ত দক্ষতায় রুখে দেন মিসরের গোলরক্ষক মোস্তফা শোবের। মনে হচ্ছিল ভাগ্যও যেন ইরানের বিপক্ষেই।

    তবু হাল ছাড়েনি দলটি। মাত্র কয়েক মিনিট পরই রামিন রেজাইয়ান দুর্দান্ত এক গোল করে সমতায় ফেরান ইরানকে। ১৪ মিনিটের মধ্যেই ১-১ সমতায় ফিরে আসে ম্যাচ। এরপর দুই দলই বেশ কয়েকটি সুযোগ তৈরি করলেও মাঝমাঠের লড়াই, ছোট ছোট ফাউল এবং রক্ষণাত্মক ফুটবলের কারণে গোল আর আসছিল না। আসল নাটক জমে ওঠে যোগ করা সময়ে। প্রথমে মেহদি তারেমির শক্তিশালী হেড ক্রসবারে লেগে ফিরে আসে। কয়েক সেকেন্ড পর বক্সের ভেতর জটলার মধ্যে বল পেয়ে শোজায়ে খলিলজাদেহ জালে পাঠিয়ে দেন। পুরো স্টেডিয়াম উল্লাসে ফেটে পড়ে। ইরানের খেলোয়াড় ও সমর্থকেরা তখন নিশ্চিত, এই গোলই তাদের শেষ ৩২-এ পৌঁছে দেবে।

    কিন্তু ফুটবল যেন শেষ মুহূর্তে অন্য গল্প লিখল। ভিএআরের দীর্ঘ পর্যালোচনার পর দেখা যায়, আক্রমণ শুরুর সময় খুব সামান্য ব্যবধানে অফসাইডে ছিলেন ইরানের এক খেলোয়াড়। মিলিমিটারের সেই ব্যবধানেই বাতিল হয়ে যায় গোল। আনন্দ মুহূর্তেই পরিণত হয় হতাশায়। এই ড্রয়ের ফলে মিসর পাঁচ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের রানার্সআপ হিসেবে নিশ্চিত করেছে নকআউট পর্ব। আর তিন ম্যাচে তিন পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে থাকা ইরানের ভাগ্য এখন ঝুলে রয়েছে অন্য তিনটি ম্যাচের ফলাফলের ওপর।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/News/FIFA WC Iran R32 Equation: একসঙ্গে তিনটি ম্যাচের সমীকরণ মিললে তবেই পরের রাউন্ডে ইরান! কী কী ঘটতে হবে?
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