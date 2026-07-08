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    FIFA WC: টাইব্রেকারে কলম্বিয়াকে হারিয়ে ৭২ বছর পরে বিশ্বকাপে কোয়ার্টার ফাইনালে সুইৎজারল্যান্ড, এবার প্রতিপক্ষ আর্জেন্টিনা

    ২০০৬ সাল থেকে টানা প্রতিটি বিশ্বকাপে খেললেও এতদিন প্রথম নকআউট পর্বের বাধা টপকাতে পারেনি সুইৎজারল্যান্ড। এবার সেই ইতিহাস বদলে দিল তারা। সেমিফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে আগামী রবিবার তাদের প্রতিপক্ষ বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা।

    Published on: Jul 8, 2026, 09:06:40 IST
    By Abhijit Chowdhury
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    FIFA WC Update: ৭২ বছরের দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে ফিফা বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিল সুইৎজারল্যান্ড। ভ্যাঙ্কুভারে অনুষ্ঠিত শেষ ষোলোর ম্যাচে নির্ধারিত ৯০ মিনিট ও অতিরিক্ত সময় গোলশূন্য থাকার পর টাইব্রেকারে ৪-৩ ব্যবধানে কলম্বিয়াকে হারিয়ে শেষ আটের টিকিট নিশ্চিত করে সুইসরা। ১৯৫৪ সালের পর এই প্রথম বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল ইউরোপের দেশটি।

    ৭২ বছরের দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে ফিফা বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিল সুইৎজারল্যান্ড। (Getty Images via AFP)
    ৭২ বছরের দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে ফিফা বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিল সুইৎজারল্যান্ড। (Getty Images via AFP)

    ২০০৬ সাল থেকে টানা প্রতিটি বিশ্বকাপে খেললেও এতদিন প্রথম নকআউট পর্বের বাধা টপকাতে পারেনি সুইৎজারল্যান্ড। এবার সেই ইতিহাস বদলে দিল তারা। সেমিফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে আগামী রবিবার তাদের প্রতিপক্ষ বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা।

    ম্যাচজুড়ে আক্রমণে এগিয়ে ছিল কলম্বিয়াই। তারা ১৫টি শট নেয়, যার মধ্যে তিনটি ছিল লক্ষ্যে। এছাড়া সাতটি কর্নারও আদায় করে দক্ষিণ আমেরিকার দলটি। বিপরীতে সুইৎজারল্যান্ড মাত্র সাতটি শট নেয় এবং তিনটি কর্নার পায়। তবে রক্ষণে শৃঙ্খলাবদ্ধ পারফরম্যান্স এবং গোলকিপার গ্রেগর কোবেলের দুর্দান্ত সেভই শেষ পর্যন্ত পার্থক্য গড়ে দেয়।

    ম্যাচের প্রথম উল্লেখযোগ্য সুযোগ আসে ২১ মিনিটে। কলম্বিয়ার কেভিন পুয়ের্তার বাঁকানো শট অসাধারণ দক্ষতায় রুখে দেন কোবেল। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে পাল্টা সুযোগ পায় সুইৎজারল্যান্ড। এনদোয়ের পাস থেকে জিব্রিল সো ভালো অবস্থানে বল পেলেও তাঁর শট অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ৬৪ মিনিটে কলম্বিয়ার লুইস দিয়াজও ফাঁকা জায়গা পেয়েও শট বাইরে মারেন।

    এরপর ম্যাচ যত শেষের দিকে গড়ায়, দুই দলই রক্ষণাত্মক কৌশলে খেলতে শুরু করে। ফলে নির্ধারিত সময়ে কোনও গোল না হওয়ায় ম্যাচ অতিরিক্ত সময়ে যায়। অতিরিক্ত সময়েও গোলের সবচেয়ে বড় সুযোগ তৈরি করে কলম্বিয়া। ১১৬ মিনিটে সুইস রক্ষণভাগের ভুলে গোলকিপারকে একা পেয়েও কাম্পাস সহজ সুযোগ নষ্ট করেন। তাঁর শট গ্যালারিতে চলে গেলে ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণের দায়িত্ব পড়ে টাইব্রেকারের উপর।

    টাইব্রেকারে কলম্বিয়ার হয়ে দাভিনসন সানচেজ এবং কুচো হার্নান্দেজ পেনাল্টি মিস করেন। হার্নান্দেজের শট দুর্দান্তভাবে আটকে দেন গ্রেগর কোবেল। সুইৎজারল্যান্ডের হয়ে শুধু মানুয়েল আকাঞ্জি ব্যর্থ হন। বাকি শটগুলো সফলভাবে জালে জড়িয়ে ৪-৩ ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করে সুইসরা। দীর্ঘ সাত দশকের বেশি সময় পর বিশ্বকাপের শেষ আটে উঠে নতুন ইতিহাস গড়ল সুইৎজারল্যান্ড। এবার কোয়ার্টার ফাইনালে তাদের সামনে আরও বড় চ্যালেঞ্জ- আর্জেন্টিনা।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/News/FIFA WC: টাইব্রেকারে কলম্বিয়াকে হারিয়ে ৭২ বছর পরে বিশ্বকাপে কোয়ার্টার ফাইনালে সুইৎজারল্যান্ড, এবার প্রতিপক্ষ আর্জেন্টিনা
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