HAL–Safran Defence Pact: ভারতে তৈরি হবে LEAP ইঞ্জিনের গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ, আন্তর্জাতিক বাজারে বড় সাফল্য হ্যালের
বুধবার ফরাসি সংস্থা সাফরান এয়ারক্রাফ্ট ইঞ্জিনস (Safran Aircraft Engines)-এর সঙ্গে একটি দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে HAL। এই চুক্তির আওতায় বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় বাণিজ্যিক বিমান ইঞ্জিন CFM LEAP-এর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ টারবাইন রিং ফোরজিং তৈরি ও সরবরাহ করবে হ্যাল।
HAL–Safran Defence Pact: ভারতের প্রতিরক্ষা ও বিমান নির্মাতা সংস্থা হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেড (HAL) আন্তর্জাতিক বিমান শিল্পে আরও একটি বড় সাফল্য পেল। বুধবার ফরাসি সংস্থা সাফরান এয়ারক্রাফ্ট ইঞ্জিনস (Safran Aircraft Engines)-এর সঙ্গে একটি দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে HAL। এই চুক্তির আওতায় বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় বাণিজ্যিক বিমান ইঞ্জিন CFM LEAP-এর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ টারবাইন রিং ফোরজিং তৈরি ও সরবরাহ করবে হ্যাল।
সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই যন্ত্রাংশগুলি বেঙ্গালুরুর HAL-এর ফাউন্ড্রি অ্যান্ড ফোরজ ডিভিশনের অত্যাধুনিক রিং রোলিং ইউনিটে তৈরি হবে। বিশেষ ধরনের সুপারঅ্যালয় বা উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ধাতু দিয়ে এই রিং ফোরজিং তৈরি করা হবে। এগুলি বিমান ইঞ্জিনের ঘূর্ণায়মান অংশে ব্যবহৃত হয় এবং অত্যন্ত উচ্চ তাপমাত্রায়ও কার্যকরভাবে কাজ করতে সক্ষম। ফলে ইঞ্জিনের কর্মক্ষমতা, নিরাপত্তা এবং নির্ভরযোগ্যতা বজায় রাখতে এই যন্ত্রাংশের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
এই চুক্তিতে HAL-এর পক্ষে সই করেন ফাউন্ড্রি অ্যান্ড ফোরজ ডিভিশনের জেনারেল ম্যানেজার প্রবীণ বি। অন্যদিকে সাফরানের পক্ষে চুক্তিতে সই করেন সংস্থার সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট (পারচেজিং) ডমিনিক ডুপুই। যুক্তরাজ্যের ফার্নবরো আন্তর্জাতিক এয়ারশোতে এই চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন HAL-এর চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর রবি কে এবং বেঙ্গালুরু কমপ্লেক্সের সিইও জয়কৃষ্ণন এস।
চুক্তি স্বাক্ষরের পর হ্যাল-এর চেয়ারম্যান রবি কে বলেন, হ্যাল এবং সাফরানের মধ্যে বহু বছরের আস্থার সম্পর্ক রয়েছে। এই নতুন দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি প্রমাণ করে যে, আন্তর্জাতিক বিমান নির্মাতা সংস্থাগুলি HAL-এর প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং উৎপাদন ক্ষমতার উপর ক্রমশ আরও বেশি ভরসা করছে।
তিনি আরও বলেন, LEAP ইঞ্জিন কর্মসূচিতে যুক্ত হওয়ার ফলে আন্তর্জাতিক অসামরিক বিমান শিল্পে হ্যাল-এর উপস্থিতি আরও শক্তিশালী হবে। পাশাপাশি বিশ্বমানের জটিল বিমান ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশ তৈরিতে ভারতের সক্ষমতাও আরও একবার প্রমাণিত হবে। ভবিষ্যতে দেশে উন্নত বিমান ইঞ্জিন তৈরির প্রযুক্তি ও উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তুলতেও এই চুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে তাঁর আশা।
অন্যদিকে সাফরান এয়ারক্রাফ্ট ইঞ্জিনসের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ডমিনিক ডুপুই বলেন, হ্যাল-এর সঙ্গে এই অংশীদারিত্ব আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরে তারা অত্যন্ত আনন্দিত। LEAP ইঞ্জিনের চাহিদা বিশ্বজুড়ে দ্রুত বাড়ছে। সেই চাহিদা পূরণ করতে স্থানীয় উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করাই তাদের লক্ষ্য। হ্যাল-এর সঙ্গে এই চুক্তি সেই কৌশলেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
HAL জানিয়েছে, এই বহু-বছরের চুক্তি দুই সংস্থার সম্পর্ককে আরও মজবুত করবে। একই সঙ্গে ভারতের বিমান ও মহাকাশ শিল্পের জন্য এটি একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই চুক্তির মাধ্যমে শুধু আন্তর্জাতিক বাজারেই HAL-এর অবস্থান আরও শক্তিশালী হবে না, বরং ভবিষ্যতে ভারতে অত্যাধুনিক বিমান ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশ উৎপাদনের ক্ষেত্রেও নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে যাবে।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More