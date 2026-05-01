LPG Price hike in Kolkata Update: ভোট শেষ হতেই প্রায় ১০০০ টাকা বাড়ল গ্যাস সিলিন্ডারের দাম, কলকাতায় আজ এলপিজির দাম কত?

LPG Price hike in Kolkata: কলকাতায় একটি বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩২০২ টাকা। এর আগে কলকাতায় ২২০৮ টাকায় পাওয়া যাচ্ছিল ১৯ কেজি ওজনের সিলিন্ডার। কলকাতায় ৯৩৯ টাকায় বিকোচ্ছে ঘরোয়া সিলিন্ডার। ৫ কেজির ছোট যে এলপিজি সিলিন্ডারগুলি ব্যবহার করা হয়, তার দাম রয়েছে ৩৪৮ টাকা।
LPG Price hike: বাংলায় নির্বাচনের পরপরই গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি করল কেন্দ্রীয় সরকার। আজ, ১ মে থেকে, মুম্বই ও দিল্লিতে ১৯ কেজি সিলিন্ডারের দাম ৯৯৩ টাকা বেড়েছে। কলকাতায় বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম বেড়েছে ৯৯৪ টাকা। তবে ঘরোয়া এলপিজি সিলিন্ডারের দামে কোনও পরিবর্তন হয়নি। আইওসি বলেছে, যে পাইকারি এবং বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম বাড়ানো হয়েছে, দেশের মোট গ্যাস খরচের ১ শতাংশেরও কম সেই খাতে ব্যবহার করা হয়। এদিকে প্রায় ৩৩ কোটি গ্রাহকের জন্য ঘরোয়া এলপিজির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। সামগ্রিকভাবে, প্রায় ৮০ শতাংশ পেট্রোলিয়াম পণ্যের দাম অপরিবর্তিত রয়েছে।
ইন্ডিয়ান অয়েলের প্রকাশিত মূল্য অনুসারে, ১ মে থেকে দিল্লিতে বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম ৯৯৩ টাকা বেড়ে ৩০৭১.৫০ টাকা হয়েছে। আগে তা ছিল ২০৭৮.৫০। এদিকে দিল্লিতে ১৪.২ কেজি ওজনের ঘরোয়া সিলিন্ডারের দামে কোনও পরিবর্তন হয়নি। দিল্লিতে ঘরোয়া সিলিন্ডারের দাম ৯১৩ টাকাই আছে। এদিকে কলকাতায় একটি বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩২০২ টাকা। এর আগে কলকাতায় ২২০৮ টাকায় পাওয়া যাচ্ছিল ১৯ কেজি ওজনের সিলিন্ডার। কলকাতায় ৯৩৯ টাকায় বিকোচ্ছে ঘরোয়া সিলিন্ডার।
প্রসঙ্গত, ইরান-আমেরিকা সংঘাতের জেরে বিশ্ব জুড়ে দেখা দিয়েছে জ্বালানি সংকট। এই আবহে চলতি বছরের শুরু থেকেই ১৯ কেজির এলপিজি সিলিন্ডারের দাম বেড়ে চলেছে। জানুয়ারি মাসে ১৯ কেজির বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ৪৯ টাকা ৫০ পয়সা বাড়ানো হয়েছিল। ফেব্রুয়ারিতে আরও ৩১ টাকা বাড়ানো হয় ১৯ কেজির সিলিন্ডার। মার্চে ১১৪ টাকা ৫০ পয়সা এবং এপ্রিলে ২১৮ টাকা দাম বাড়ানো হয় বাণিজ্যিক সিলিন্ডারে। আর এবার একধাক্কায় ৯৯৩ টাকা বাড়ল গ্যাসের দাম।
