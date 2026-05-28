Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Trump Threatens Oman: 'উড়িয়ে দেব', ইরান যুদ্ধের মাঝেই এবার ওমানকে হুমকি ট্রাম্পের

    প্রতিবেদন অনুযায়ী, ওমানকে সরাসরি হুঁশিয়ারি দিয়ে ট্রাম্প জানিয়েছেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে গেলে আমেরিকা কঠোর সামরিক পদক্ষেপ নিতেও পিছপা হবে না। তাঁর মন্তব্য ঘিরে আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মহলে নতুন করে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। ওমানের উদ্দেশে ট্রাম্পের বক্তব্য, 'ওদের উড়িয়ে দেব'।

    Published on: May 28, 2026 10:48 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    হরমুজ প্রণালী ঘিরে আমেরিকা ও ইরানের সংঘাতের আবহে ফের বিতর্কে জড়ালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ওমানকে সরাসরি হুঁশিয়ারি দিয়ে ট্রাম্প জানিয়েছেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে গেলে আমেরিকা কঠোর সামরিক পদক্ষেপ নিতেও পিছপা হবে না। তাঁর মন্তব্য ঘিরে আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মহলে নতুন করে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। ওমানের উদ্দেশে ট্রাম্পের বক্তব্য, 'ওদের উড়িয়ে দেব'। উল্লেখ্য, ওমান আদতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধুরাষ্ট্র। এর আগে ইরান এবং আমেরিকার মধ্যে মধ্যস্থতার চেষ্টা করেছিল ওমান।

    ওমানকে সরাসরি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ট্রাম্প (AFP)
    ওমানকে সরাসরি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ট্রাম্প (AFP)

    প্রতিবেদন সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি হরমুজ প্রণালীকে কেন্দ্র করে ইরান ও ওমানের মধ্যে একাধিক আলোচনা শুরু হয়েছে। অভিযোগ, ওই গুরুত্বপূর্ণ জলপথ দিয়ে যাতায়াত করা জাহাজের উপর নিয়ন্ত্রণ বা টোল আরোপের বিষয়েও আলোচনা চলছিল। এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেন ট্রাম্প। তিনি স্পষ্ট বলেন, হরমুজ প্রণালী আন্তর্জাতিক জলপথ এবং সেখানে কোনও দেশের একক নিয়ন্ত্রণ মেনে নেওয়া হবে না। একইসঙ্গে ওমানকে উদ্দেশ্য করে কড়া ভাষায় সতর্কবার্তাও দেন তিনি।

    হরমুজ প্রণালী বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তেল পরিবহণ পথ হিসেবে পরিচিত। বিশ্বের বিপুল পরিমাণ অপরিশোধিত তেল এই পথ দিয়েই বিভিন্ন দেশে পৌঁছয়। ফলে এই অঞ্চলে অস্থিরতা তৈরি হলে আন্তর্জাতিক বাজারেও তার প্রভাব পড়ার আশঙ্কা থাকে। ইতিমধ্যেই ইরান-আমেরিকা সংঘাতের কারণে ওই অঞ্চলে সামরিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছে।

    প্রতিবেদন অনুযায়ী, চলতি বছরের শুরু থেকেই হরমুজ প্রণালী ঘিরে একাধিক সংঘর্ষ, ড্রোন হামলা এবং নৌসেনার তৎপরতা বেড়েছে। ওমান এতদিন মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় থাকার চেষ্টা করলেও সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে তাদের অবস্থান নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

    এদিকে ট্রাম্পের মন্তব্যের পর আন্তর্জাতিক মহলের একাংশ আশঙ্কা প্রকাশ করেছে, এই ধরনের কড়া বার্তা পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলতে পারে। যদিও আমেরিকার তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক সামরিক পদক্ষেপের ঘোষণা করা হয়নি। তবুও হরমুজ প্রণালী ঘিরে চলা উত্তেজনা এবং কূটনৈতিক টানাপোড়েন এখন বিশ্ব রাজনীতির অন্যতম বড় আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/News/Trump Threatens Oman: 'উড়িয়ে দেব', ইরান যুদ্ধের মাঝেই এবার ওমানকে হুমকি ট্রাম্পের
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes