Sonia Gandhi Update: শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি সোনিয়া গান্ধী, পরিস্থিতি কতটা উদ্বেগজনক?

Sonia Gandhi Update: শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি সোনিয়া গান্ধী, পরিস্থিতি কতটা উদ্বেগজনক?
কংগ্রেসের প্রবীণ নেত্রী তথা ইউপিএ চেয়ারপারসন সোনিয়া গান্ধী অসুস্থ বোধ করায় তাঁকে দিল্লির স্যার গঙ্গা রাম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে চিকিৎসকদের একটি বিশেষজ্ঞ দল তাঁর শারীরিক অবস্থার ওপর কড়া নজর রাখছেন।
কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধীকে নিয়ে উদ্বেগের ছায়া রাজনৈতিক মহলে। শ্বাসকষ্টজনিত অস্বস্তি অনুভব করায় মঙ্গলবার রাতে তাঁকে তড়িঘড়ি দিল্লির স্যার গঙ্গা রাম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হাসপাতালের চেয়ারম্যান অজয় স্বরূপ জানিয়েছেন, সোনিয়া গান্ধীর শারীরিক অবস্থার ওপর নজর রাখা হচ্ছে।
কেন ফের হাসপাতালে ভর্তি?
চিকিৎসকদের প্রাথমিক ধারণা অনুযায়ী, দিল্লির প্রবল দূষণ এবং আবহাওয়ার পরিবর্তনের (Cold Weather) জোড়া প্রভাবে সোনিয়া গান্ধীর দীর্ঘদিনের সমস্যা ‘ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা’ (Bronchial Asthma) কিছুটা বেড়ে গিয়েছে। এর ফলে তিনি শ্বাস নিতে অস্বস্তি বোধ করছিলেন। কোনও ঝুঁকি না নিয়ে চিকিৎসকরা তাঁকে হাসপাতালে রেখে পর্যবেক্ষণের সিদ্ধান্ত নেন।
বর্তমান চিকিৎসা ও অবস্থা:
হাসপাতালের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে: সোনিয়া গান্ধীর অবস্থা বর্তমানে সম্পূর্ণ স্থিতিশীল। তাঁকে বিশেষ ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক এবং অন্যান্য সাপোর্টিভ মেডিকেশন দেওয়া হচ্ছে। আগামী কয়েকদিন তাঁকে চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে থাকতে হবে যাতে সংক্রমণের মাত্রা পুরোপুরি কমে যায়।
জানুয়ারির অসুস্থতার পুনরাবৃত্তি:
এর আগে চলতি বছরের জানুয়ারি মাসেও একই ধরণের শ্বাসকষ্ট নিয়ে সোনিয়া গান্ধীকে এই হাসপাতালেই ভর্তি হতে হয়েছিল। সেই সময়ও দেখা গিয়েছিল যে, দিল্লির ধোঁয়াশা ও ঠান্ডা তাঁর হাঁপানির সমস্যাকে উসকে দিয়েছিল। বয়স এবং ক্যানসার পরবর্তী দুর্বলতার কারণে তাঁর শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আগের চেয়ে কম, তাই চিকিৎসকরা অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করছেন।
পরিবারের উদ্বেগ:
রাহুল গান্ধী এবং প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা হাসপাতালে যাতায়াত করছেন। রাজনৈতিক কর্মসূচির ব্যস্ততার মাঝেও তাঁরা মায়ের স্বাস্থ্যের দিকে কড়া নজর রাখছেন। বিভিন্ন পরীক্ষার রিপোর্ট খতিয়ে দেখার পর পরবর্তী চিকিৎসার সিদ্ধান্ত নেবেন চিকিৎসকরা।
