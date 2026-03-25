Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Sonia Gandhi Update: শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি সোনিয়া গান্ধী, পরিস্থিতি কতটা উদ্বেগজনক?

    কংগ্রেসের প্রবীণ নেত্রী তথা ইউপিএ চেয়ারপারসন সোনিয়া গান্ধী অসুস্থ বোধ করায় তাঁকে দিল্লির স্যার গঙ্গা রাম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে চিকিৎসকদের একটি বিশেষজ্ঞ দল তাঁর শারীরিক অবস্থার ওপর কড়া নজর রাখছেন।

    Published on: Mar 25, 2026 12:24 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধীকে নিয়ে উদ্বেগের ছায়া রাজনৈতিক মহলে। শ্বাসকষ্টজনিত অস্বস্তি অনুভব করায় মঙ্গলবার রাতে তাঁকে তড়িঘড়ি দিল্লির স্যার গঙ্গা রাম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হাসপাতালের চেয়ারম্যান অজয় স্বরূপ জানিয়েছেন, সোনিয়া গান্ধীর শারীরিক অবস্থার ওপর নজর রাখা হচ্ছে।

    বুকে সংক্রমণ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি সোনিয়া গান্ধী, পরিস্থিতি কতটা উদ্বেগজনক? (PTI)
    কেন ফের হাসপাতালে ভর্তি?

    চিকিৎসকদের প্রাথমিক ধারণা অনুযায়ী, দিল্লির প্রবল দূষণ এবং আবহাওয়ার পরিবর্তনের (Cold Weather) জোড়া প্রভাবে সোনিয়া গান্ধীর দীর্ঘদিনের সমস্যা ‘ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা’ (Bronchial Asthma) কিছুটা বেড়ে গিয়েছে। এর ফলে তিনি শ্বাস নিতে অস্বস্তি বোধ করছিলেন। কোনও ঝুঁকি না নিয়ে চিকিৎসকরা তাঁকে হাসপাতালে রেখে পর্যবেক্ষণের সিদ্ধান্ত নেন।

    বর্তমান চিকিৎসা ও অবস্থা:

    হাসপাতালের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে: সোনিয়া গান্ধীর অবস্থা বর্তমানে সম্পূর্ণ স্থিতিশীল। তাঁকে বিশেষ ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক এবং অন্যান্য সাপোর্টিভ মেডিকেশন দেওয়া হচ্ছে। আগামী কয়েকদিন তাঁকে চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে থাকতে হবে যাতে সংক্রমণের মাত্রা পুরোপুরি কমে যায়।

    জানুয়ারির অসুস্থতার পুনরাবৃত্তি:

    এর আগে চলতি বছরের জানুয়ারি মাসেও একই ধরণের শ্বাসকষ্ট নিয়ে সোনিয়া গান্ধীকে এই হাসপাতালেই ভর্তি হতে হয়েছিল। সেই সময়ও দেখা গিয়েছিল যে, দিল্লির ধোঁয়াশা ও ঠান্ডা তাঁর হাঁপানির সমস্যাকে উসকে দিয়েছিল। বয়স এবং ক্যানসার পরবর্তী দুর্বলতার কারণে তাঁর শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আগের চেয়ে কম, তাই চিকিৎসকরা অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করছেন।

    পরিবারের উদ্বেগ:

    রাহুল গান্ধী এবং প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা হাসপাতালে যাতায়াত করছেন। রাজনৈতিক কর্মসূচির ব্যস্ততার মাঝেও তাঁরা মায়ের স্বাস্থ্যের দিকে কড়া নজর রাখছেন। বিভিন্ন পরীক্ষার রিপোর্ট খতিয়ে দেখার পর পরবর্তী চিকিৎসার সিদ্ধান্ত নেবেন চিকিৎসকরা।

    • Priyanka Mukherjee
      ABOUT THE AUTHOR
      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

    News/News/Sonia Gandhi Update: শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি সোনিয়া গান্ধী, পরিস্থিতি কতটা উদ্বেগজনক?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes