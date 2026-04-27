OTT Zombie Horror: ఓటీటీలోకి వచ్చిన జాంబీ హారర్ థ్రిల్లర్- ఏకంగా 92 శాతం ఫ్రెష్ కంటెంట్, 7.3 రేటింగ్- ఇక్కడ చూసేయండి!

28 Years Later The Bone Temple OTT Release: ఓటీటీలోకి జాంబీ హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ 28 ఇయర్స్ లేటర్ ది బోన్ టెంపుల్ సినిమా స్ట్రీమింగ్కు వచ్చేసింది. ఈ సినిమాకు 92 శాతం ఫ్రెష్ కంటెంట్తో పాటు ఐఎమ్డీబీలో 7.3 రేటింగ్ సంపాదించుకుంది. మరి 28 ఇయర్స్ లేటర్ ది బోన్ టెంపుల్ ఓటీటీ రిలీజ్ ఎక్కడో తెలుసుకుందాం.
OTT Zombie Horror Thriller 28 Years Later The Bone Temple Streaming: గతేడాది డాని బోయెల్, అలెక్స్ గార్లాండ్ కాంబినేషన్లో వచ్చిన '28 ఇయర్స్ లేటర్' సినిమా హారర్ జోనర్లో కొత్త స్టాండర్డ్స్ సెట్ చేసింది. ఆ సినిమా అందించిన భయానక అనుభూతి నుంచి ప్రేక్షకులు తేరుకోకముందే, దర్శకురాలు నియా డకోస్టా 'ది బోన్ టెంపుల్'తో మరో లెవల్ థ్రిల్ను అందించారు.
92 శాతం ఫ్రెష్ కంటెంట్
సాధారణంగా సీక్వెల్ సినిమాలంటే మొదటి పార్ట్ అంతగా ఉండవనే అపవాదు ఉంటుంది. కానీ, ఈ సినిమా ఏకంగా 92 శాతం ఫ్రెష్ కంటెంట్ అని రాటెన్ టొమాటోస్ రేటింగ్తో మునుపటి రికార్డులను తిరగరాసింది. 28 ఇయర్స్ లేటర్ మూవీకి సీక్వెల్గా వచ్చిన 28 ఇయర్స్ లేటర్: ది బోన్ టెంపుల్ ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది.
కేవలం భయం మాత్రమే కాకుండా, అదిరిపోయే విజువల్స్తో సినిమాటోగ్రఫీ, ఊహించని మలుపులతో ఈ 28 ఇయర్స్ లేటర్: ది బోన్ టెంపుల్ సినిమా ప్రేక్షకులను కట్టిపడేస్తుంది. "ఇది కేవలం ఒక జాంబీ హారర్ థ్రిల్లర్ సినిమా మాత్రమే కాదు.. అంతకు మించి. అద్భుతమైన విజువల్స్, భావోద్వేగాల కలబోత ఈ చిత్రం" అని హాలీవుడ్ విమర్శకులు ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు.
అసలు కథేంటి?
'28 ఇయర్స్ లేటర్' మూవీ ఎక్కడ ముగిసిందో, అక్కడి నుంచే ఈ బోన్ టెంపుల్ కథ మొదలవుతుంది. హోలీ ఐలాండ్ అనే సురక్షిత ప్రాంతం నుంచి బయటకు వచ్చిన యువకుడు స్పైక్ (ఆల్ఫీ విలియమ్స్), ప్రమాదకరమైన జిమ్మీ క్రిస్టల్ (జాక్ ఓ కానెల్) ముఠా చేతిలో చిక్కుకుంటాడు.
అరాచకానికి మారుపేరుగా నిలిచిన ఆ ముఠా నుంచి స్పైక్ ఎలా తప్పించుకున్నాడు? మరోవైపు ప్రపంచాన్ని వణికిస్తున్న 'రేజ్ వైరస్'కు విరుగుడు కనిపెట్టే క్రమంలో డాక్టర్ కెల్సన్ (రాల్ఫ్ ఫీనెస్) సాధించిన ఆ కీలక విజయం ఏంటి? అనేదే ఈ సినిమా కథాంశం.
నటీనటుల పెర్ఫార్మెన్స్
ఈ సినిమాలో ప్రధాన ఆకర్షణ రాల్ఫ్ ఫీనెస్ నటన. హ్యారీ పోటర్ సిరీస్లో వోల్డ్మార్ట్ పాత్రతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న రాల్ఫ్, ఇందులో డాక్టర్ పాత్రలో ఒదిగిపోయారు. ఆయనతో పాటు జాక్ ఓ కానెల్, ఆల్ఫీ విలియమ్స్ తమ నటనతో భయానక ఫీలింగ్ కలిగించారు. హారర్ సినిమాల్లో హింసతో పాటు ఉండే ఆవేదనను వీరు అద్భుతంగా పలికించారు.
92 శాతం ఫ్రెష్ కంటెంట్గా పేరు తెచ్చుకున్న 28 ఇయర్స్ లేటర్: ది బోన్ టెంపుల్ సినిమాకు ఐఎమ్డీబీలో పదికి ఏకంగా 7.3 రేటింగ్ సాధించుకుంది. ఇలా ఎన్నో ఇంట్రెస్టింగ్, హారర్ థ్రిల్లింగ్ సీన్స్ ఉన్న 28 ఇయర్స్ లేటర్: ది బోన్ టెంపుల్ ఇండియన్ ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది.
నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీలో
ప్రముఖ డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ దిగ్గజ సంస్థ నెట్ఫ్లిక్స్లో 28 ఇయర్స్ లేటర్: ది బోన్ టెంపుల్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఏప్రిల్ 26 ఆదివారం నాడే నెట్ఫ్లిక్స్లో 28 ఇయర్స్ లేటర్: ది బోన్ టెంపుల్ ఓటీటీ రిలీజ్ అయింది. మార్చి 31 నుంచే యూఎస్ఏ వంటి దేశాల్లో ఈ మూవీ ఓటీటీ ప్రీమియర్ అవుతోంది.
ఇండియాలో మాత్రం నిన్నటి నుంచే నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీలో 28 ఇయర్స్ లేటర్ ది బోన్ టెంపుల్ మూవీ అందుబాటులోకి వచ్చింది. అయితే, ప్రస్తుతానికి ఈ సినిమా కేవలం ఇంగ్లీష్ భాషలో, సబ్ టైటిల్స్తో మాత్రమే నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీలో డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
