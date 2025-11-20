ఓటీటీలోకి ఏకంగా 38 సినిమాలు- 17 చాలా స్పెషల్, తెలుగులో 8 మాత్రమే ఇంట్రెస్టింగ్- ఇక్కడ చూసేయండి!
ఓటీటీలోకి ఈ వారం ఏకంగా 38 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్ కానున్నాయి. వాటిలో చూసేందుకు చాలా స్పెషల్గా 17 సినిమాలు ఉంటే తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్గా 8 మాత్రమే ఓటీటీ రిలీజ్ అవనున్నాయి. జియో హాట్స్టార్ నుంచి ఆహాలలో హారర్ థ్రిల్లర్ నుంటి స్పై యాక్షన్ వరకు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అయ్యే ఆ సినిమాలు ఏంటో లుక్కేద్దాం.
రీలే (తెలుగు డబ్బింగ్ అమెరికన్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ మూవీ)- లయన్స్ గేట్ ప్లే ఓటీటీ- నవంబర్ 21
ఉసిరు (కన్నడ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ చిత్రం)- సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీ- నవంబర్ 21
డీసిల్ (తమిళ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ సినిమా)- సింప్లీ సౌత్ ఓటీటీ- నవంబర్ 21 (ఆహా ఓటీటీ)
షేడ్స్ ఆఫ్ లైఫ్ (మలయాళ రొమాంటిక్ డ్రామా ఫిల్మ్)- మనోరమ మ్యాక్స్ ఓటీటీ- నవవంబర్ 21
ది బ్యాడ్ గాయ్స్ 2 (అమెరికన్ యానిమేటెడ్ హీస్ట్ యాక్షన్ కామెడీ ఫిల్మ్)- పీకాక్ ఓటీటీ- నవంబర్ 21
ది ఫ్యామిలీ ప్లాన్ 2 (ఇంగ్లీష్ యాక్షన్ ఫ్యామిలీ కామెడీ చిత్రం)- యాపిల్ టీవీ ప్లస్ ఓటీటీ- నవంబర్ 21
గుడ్ బాయ్ (అమెరికన్ సూపర్నాచురల్ హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ)- షడ్డర్ ఓటీటీ- నవంబర్ 21
ఓటీటీలోకి 38 సినిమాలు
ఇలా ఈ వారం (నవంబర్ 17 నుంచి 23 వరకు) ఏకంగా 38 సినిమాలు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ కానున్నాయి. వీటిలో మనోజ్ బాజ్పాయ్ ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ 3, చియాన్ విక్రమ్ కుమారుడు ధ్రువ్ బైసన్, నాడు సెంటర్, డీసిల్, ది బెంగాల్ ఫైల్స్, జాన్వీ కపూర్ హౌమ్బౌండ్, నైట్ స్విమ్, రీలే సినిమాలు స్పెషల్గా ఉన్నాయి.
స్పెషల్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్
వీటితోపాటు ఉసిరు, చెఫ్ మంత్ర 5, ఒండు సరళ ప్రేమ కథే, గుడ్ బాయ్, జిద్దీ ఇష్క్, డ్రీమ్ ఈటర్, ఆఫ్టర్ ది హంట్, డైనింగ్ విత్ ది కపూర్స్, షాంపైన్ ప్రాబ్లమ్స్తో కలిపి 17 చూసేందుకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉన్నాయి. వీటిలో తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్గా 8 సినిమాలు ఓటీటీ రిలీజ్ అవనున్నాయి.
News/Entertainment/ఓటీటీలోకి ఏకంగా 38 సినిమాలు- 17 చాలా స్పెషల్, తెలుగులో 8 మాత్రమే ఇంట్రెస్టింగ్- ఇక్కడ చూసేయండి!
News/Entertainment/ఓటీటీలోకి ఏకంగా 38 సినిమాలు- 17 చాలా స్పెషల్, తెలుగులో 8 మాత్రమే ఇంట్రెస్టింగ్- ఇక్కడ చూసేయండి!