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    Weight loss drinks : సులభంగా బరువు తగ్గేందుకు ఉపయోగపడే 5 బెస్ట్​ డ్రింక్స్..

    Drinks for weight loss : ఆరోగ్యకరమైన బరువును కాపాడుకోవడం శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యానికి ఎంతో ముఖ్యం. బరువు తగ్గడంతో పాటు మెటబాలిజం పెంచి, ఒంటికి పట్టిన కొవ్వును వేగంగా కరిగించే ఐదు అద్భుతమైన రోజువారీ పానీయాల వివరాలను హెల్త్ ఎక్స్‌పర్ట్ వివరించారు. అవి..

    Published on: Jun 09, 2026 7:28 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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    సరిగ్గా సరిపోయే శరీర బరువును కలిగి ఉండటం అనేది కేవలం అందానికి మాత్రమే కాదు, మన సంపూర్ణ ఆరోగ్యానికి ఎంతో అవసరం. శరీరం సజావుగా పనిచేయడం, దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల ముప్పు తగ్గడం నుండి నిత్యం ఉత్సాహంగా ఉండటం వరకు ఆరోగ్యకరమైన బరువు వల్ల ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఇది హార్మోన్లను క్రమబద్ధీకరించడమే కాకుండా, రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది, మానసిక ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.

    అల్లం టీ..
    అల్లం టీ..

    అయితే, ఈ రోజుల్లో చాలా మందిని వేధిస్తున్న ప్రధాన సమస్య అధిక బరువు, పొట్ట చుట్టూ పేరుకుపోయే కొవ్వు! దీనిని సహజ పద్ధతిలో ఎలా కరిగించుకోవచ్చో, మెటబాలిజం రేటును పెంచి బరువు తగ్గడానికి ఏ రోజువారీ పానీయాలు సహాయపడతాయో ప్రముఖ ‘సెన్స్ క్లినిక్’కు చెందిన డాక్టర్ ఆకాంక్ష సింగ్ కొన్ని కీలక విశేషాలను పంచుకున్నారు.

    శరీరంలోని అదనపు కొవ్వును కరిగించి, మిమ్మల్ని ఫిట్‌గా మార్చే ఆ ఐదు సహజ సిద్ధమైన డ్రింక్స్ ఇవే:

    1. గ్రీన్ టీ

    గ్రీన్ టీలో 'కాటెచిన్స్' అని పిలిచే యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. వీటితో పాటు ఇందులో స్వల్ప పరిమాణంలో ఉండే కెఫిన్ శరీరంలో థర్మోజెనిసిస్ (ఉష్ణోగ్రత ఉత్పత్తి ప్రక్రియ) ను పెంచుతుంది. ఇది శరీర జీవక్రియలను వేగవంతం చేసే ఒక అద్భుతమైన ఉత్ప్రేరకంలా పనిచేస్తుందని డాక్టర్ ఆకాంక్ష తెలిపారు.

    "మనం రెగ్యులర్‌గా తాగే చక్కెరతో కూడిన పాలు, టీ లేదా ఇతర అధిక క్యాలరీలు ఉండే పానీయాల స్థానంలో షుగర్ లేని గ్రీన్ టీని అలవాటు చేసుకోవడం వల్ల శరీర బరువు వేగంగా తగ్గుతుంది. ఇది జీవక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. దీనివల్ల కేవలం కొన్ని వారాల వ్యవధిలోనే నడుము చుట్టుకొలతలో స్పష్టమైన మార్పును గమనించవచ్చు," అని డాక్టర్ సింగ్ వివరించారు. గ్రీన్ టీ ఇన్సులిన్ సున్నితత్వాన్ని కూడా పెంచుతుంది. దీనివల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు నియంత్రణలో ఉండి, శరీరంలో కొవ్వు నిల్వలు పేరుకుపోకుండా అడ్డుకుంటుంది.

    2. బ్లాక్ కాఫీ

    "ఎలాంటి పాలు, చక్కెర కలపని స్వచ్ఛమైన బ్లాక్ కాఫీ అనేది శరీరంలో వేడిని పుట్టించి కొవ్వును కరిగించే శక్తివంతమైన పానీయం," అని డాక్టర్ ఆకాంక్ష పేర్కొన్నారు. కాఫీలోని కెఫిన్ మన కేంద్ర నాడీ వ్యవస్థను ప్రేరేపిస్తుంది. ఇది మనల్ని రోజంతా అప్రమత్తంగా ఉంచడమే కాకుండా, శారీరక శ్రమ లేదా వ్యాయామాలు చేసే సమయంలో శరీరంలోని ఫ్యాట్ ఆక్సిడేషన్ వేగవంతం చేస్తుంది.

    అందుకే బరువు తగ్గడం కోసం ప్రత్యేకంగా ప్లాన్ చేసుకునే వారు వర్కవుట్ చేయడానికి ముందు బ్లాక్ కాఫీని ఒక ఎనర్జీ డ్రింక్‌లా తీసుకుంటారు. ఇది వారి శారీరక సామర్థ్యాన్ని పెంచి, ఎక్కువ క్యాలరీలు ఖర్చయ్యేలా చేస్తుంది. అయితే, కెఫిన్ మోతాదును పరిమితి లోపలే తీసుకోవాలని, కాఫీ అతిగా తాగితే శరీరంలో కోర్టిసాల్ (స్ట్రెస్ హార్మోన్) స్థాయిలు పెరిగి, తిరిగి కొవ్వు పేరుకుపోవడానికి కారణమవుతుందని, దీనివల్ల బరువు తగ్గడం మరింత కష్టంగా మారుతుందని ఆమె హెచ్చరించారు.

    3. జీరా వాటర్

    భారతీయ వంటగదుల్లో జీలకర్ర లేని ఇల్లు ఉండదు. ఇది కేవలం వంటల రుచిని పెంచడానికే కాదు, జీర్ణక్రియను, జీవక్రియను క్రమబద్ధీకరించడానికి కూడా అద్భుతంగా పనిచేస్తుందని డాక్టర్ సింగ్ వెల్లడించారు. కడుపు ఉబ్బరాన్ని నివారించడానికి, జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడానికి, ఆకలిని పెంచడానికి సాంప్రదాయకంగా జీరా వాటర్ ను ఒక ఔషధ పానీయంగా వాడుతున్నారు.

    జీలకర్రలో ఉండే ప్రత్యేక సమ్మేళనాలు జీర్ణ ఎంజైమ్‌ల విడుదలను ప్రేరేపిస్తాయి. దీనివల్ల మనం తినే ఆహారంలోని పోషకాలను శరీరం బాగా గ్రహిస్తుంది, మెటబాలిక్ సామర్థ్యం పెరుగుతుంది. జీర్ణక్రియ సజావుగా సాగితే శరీరంలో అనవసరమైన కొవ్వు నిల్వ ఉండదు, ఎనర్జీ బాగా ఖర్చవుతుంది. ఇది అంతిమంగా బరువు తగ్గడానికి ఎంతో దోహదం చేస్తుంది.

    4. లెమన్ వాటర్

    ఉదయాన్నే నిమ్మరసం నీళ్లు తాగడం వల్ల కేవలం శరీరానికి లభించే హైడ్రేషన్ (నీటి శాతం) మాత్రమే కాదు, అంతకు మించిన అదనపు ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. నిమ్మకాయలో ఉండే విటమిన్ సీ కొవ్వు జీవక్రియకు ఎంతో మద్దతు ఇస్తుంది, కాలేయాన్ని టాక్సిన్స్ నుంచి శుభ్రపరుస్తుంది.

    రోజూ ఉదయాన్నే గోరువెచ్చని నీటిలో నిమ్మరసం కలుపుకుని తాగడం వల్ల జీర్ణక్రియ చురుగ్గా మారుతుంది, ప్రేగు కదలికలు సులువవుతాయి. ఇవన్నీ కలిసి శరీర జీవక్రియను అత్యంత సమర్థవంతంగా మారుస్తాయి.

    5. అల్లం టీ

    మన వంటింట్లో నిత్యం అందుబాటులో ఉండే మరో అద్భుతమైన పదార్థం అల్లం. అల్లంలో ‘జింజెరాల్’ వంటి బయోయాక్టివ్ సమ్మేళనాలు ఉంటాయి. ఇవి శరీరంలో మంటను తగ్గించడంతో పాటు థర్మోజెనిసిస్ లక్షణాలను కలిగి ఉంటాయి.

    రోజూ క్రమం తప్పకుండా అల్లం టీ తాగడం వల్ల పొట్ట భాగంలో కొవ్వు తగ్గడమే కాకుండా, వెయిస్ట్ టు హిప్ రేషియో మెరుగుపడుతుందని, అలాగే అతిగా తినాలనే కోరికను ఇది అణచివేస్తుందని డాక్టర్ సింగ్ తెలిపారు. భోజనానికి ముందు అల్లం టీ తాగడం చాలా మంచిదని, సమతుల్య ఆహారంతో పాటు దీనిని కూడా తీసుకుంటే బరువు తగ్గే ప్రక్రియ మరింత వేగవంతం అవుతుందని ఆమె సిఫార్సు చేశారు.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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