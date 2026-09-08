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జిమ్‌లో గంటల తరబడి చెమటలు చిందించాల్సిన పని లేదు- తిన్న తర్వాత 10 నిమిషాలు నడిస్తే సంపూర్ణ ఆరోగ్యం!

భోజనం చేసిన వెంటనే పడుకోవడం లేదా టీవీకి పరిమితమవ్వడం ఆరోగ్యానికి తీవ్ర హానికరం. రాత్రి భోజనం తర్వాత కేవలం 10 నిమిషాల పాటు చిన్నగా నడవడం వల్ల బ్లడ్ షుగర్ కంట్రోల్ అవ్వడంతో పాటు అజీర్తి సమస్యలు మాయమవుతాయని హెల్త్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆ వివరాలు మీకోసం..

Published on: Sep 8, 2026, 10:00:01 IST
By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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నేటి ఆధునిక జీవనశైలిలో పని ఒత్తిడి, సమయాభావం లేకపోవడం వల్ల చాలామంది శారీరక శ్రమకు దూరం అవుతున్నారు. రోజంతా ఆఫీసు సీట్లలో కూర్చుని పనిచేయడం, రాత్రి కాగానే కడుపునిండా తినేసి వెంటనే పరుపుపైకి వాలిపోవడం దాదాపు అందరి ఇళ్లలో కనిపిస్తున్న దృశ్యమే. అయితే, ఈ చిన్న అలవాటే మన శరీరంలో అనేక తీవ్రమైన రుగ్మతలకు బీజం వేస్తుందని హెల్త్ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. రాత్రి భోజనం ముగిశాక కేవలం 10 నిమిషాల పాటు చిన్నగా నడిచే అలవాటు చేసుకుంటే.. జిమ్‌లో గంటల తరబడి చెమటలు చిందించకుండానే అద్భుతమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు పొందవచ్చని ప్రముఖ హెల్త్ కోచ్ నితీష్ అగర్వాల్ వివరించారు.

రాత్రి పూట 10 నిమిషాల నడకతో సంపూర్ణ ఆరోగ్యం (Pexels)
రాత్రి పూట 10 నిమిషాల నడకతో సంపూర్ణ ఆరోగ్యం (Pexels)

రోజూ రాత్రి పూట భోజనం చేసిన తర్వాత కాసేపు నడవడం వల్ల మన శరీరంలో జరిగే అద్భుతమైన మార్పులు, దానివల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏంటో ఇప్పుడు వివరంగా చూద్దాం:

1. బ్లడ్ షుగర్ లెవల్స్ తక్షణమే అదుపులోకి..

మనం ఆహారం తీసుకోగానే రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు వేగంగా పెరుగుతాయి. భోజనం చేసిన వెంటనే కూర్చోకుండా లేదా పడుకోకుండా కాసేపు నడవడం వల్ల కాళ్లలోని కండరాలు యాక్టివ్ అవుతాయి. ఇవి రక్తంలోని గ్లూకోజ్‌ను శక్తిగా మార్చుకుని వినియోగించుకుంటాయి.

"భోజనం తర్వాత నడవడం వల్ల కండరాలు రక్తంలోని గ్లూకోజ్‌ను ఇంధనంగా వాడుకుంటాయి. దీనివల్ల భోజనం తర్వాత హఠాత్తుగా పెరిగే బ్లడ్ షుగర్ అదుపులోకి వస్తుంది," అని నితీష్ అగర్వాల్ స్పష్టం చేశారు.ముఖ్యంగా మధుమేహం (టైప్-2 డయాబెటిస్) ఉన్నవారికి ఇది ఒక ఔషధంలా పనిచేస్తుందన్నారు.

2. జీర్ణక్రియ మెరుగవుతుంది.. కడుపు ఉబ్బరం మాయం!

రాత్రి పూట భారీగా భోజనం చేసిన తర్వాత చాలామందికి కడుపు భారంగా ఉండటం, గ్యాస్, యాసిడ్ రిఫ్లక్స్ లేదా అజీర్తి వంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయి. నడక వల్ల కడుపు, పేగుల కదలికలు వేగవంతమై ఆహారం త్వరగా జీర్ణమవుతుంది. ఫలితంగా కడుపు ఉబ్బరం తగ్గి, రాత్రి పూట హాయిగా నిద్ర పడుతుంది.

3. జిమ్‌కే వెళ్లక్కర్లేదు.. చిన్న చిన్న మూవ్‌మెంట్స్ చాలు!

ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ప్రతిరోజూ గంటల తరబడి జిమ్‌లో భారీ వర్కౌట్లు చేయాల్సిన అవసరం లేదని హెల్త్ కోచ్ చెబుతున్నారు. రోజంతా ఆఫీసు పనిలో ఉంటూ, రాత్రి పూట లభించే 10-15 నిమిషాల సమయాన్ని నడక కోసం కేటాయించినా శరీరానికి తగినంత శారీరక శ్రమ లభిస్తుందని అంటున్నారు. రోజంతా చిన్న చిన్న విరామాలలో శరీరాన్ని కదిలించడం కూడా శరీరాన్ని ఫిట్‌గా ఉంచుతుందని వివరిస్తున్నారు.

4. మెటబాలిజం (జీవక్రియ) వేగవంతం:

క్రమం తప్పకుండా రాత్రి పూట నడవడం అనేది ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిలో ఒక భాగం. ప్రతిరోజూ సరైన ఆహారం, సమయానికి నిద్రతో పాటు ఈ నడకను అలవాటు చేసుకుంటే శరీరంలో జీవక్రియల రేటు మెరుగవుతుంది. ఇది బరువు పెరగకుండా నిరోధించడంలోనూ, హృద్రోగ ముప్పును తగ్గించడంలోనూ ఎంతో సహాయపడుతుంది.

5. పర్‌ఫెక్షన్ కంటే ప్రాధాన్యం క్రమశిక్షణదే!

చాలామంది ప్రారంభంలో ఉత్సాహంతో రోజుకు గంటపాటు వ్యాయామం చేసి, ఆ తర్వాత అలసట వల్ల దాన్ని పూర్తిగా మానేస్తుంటారు. కానీ, దానికంటే రోజూ క్రమం తప్పకుండా చేసే 10 నిమిషాల చిన్న నడక సుదీర్ఘకాలంలో అత్యుత్తమ ఫలితాలను ఇస్తుంది.

"ప్రతిరోజూ గంటల కొద్దీ కష్టమైన వ్యాయామాలు చేయడం కంటే, రోజూ 10 నిమిషాల నడకను జీవితంలో ఒక భాగంగా మార్చుకోవడం చాలా సులభం. వ్యాయామంలో పర్‌ఫెక్షన్ కంటే క్రమశిక్షణతో రోజూ చేయడం చాలా ముఖ్యం. నడక, జిమ్ వర్కౌట్లు వేర్వేరు కావు, రెండింటికీ ఆరోగ్యకరమైన జీవితంలో చోటుంది," అని నితీష్ ముగించారు.

  • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ABOUT THE AUTHOR
    Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

    శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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Home/Lifestyle/జిమ్‌లో గంటల తరబడి చెమటలు చిందించాల్సిన పని లేదు- తిన్న తర్వాత 10 నిమిషాలు నడిస్తే సంపూర్ణ ఆరోగ్యం!
Home/Lifestyle/జిమ్‌లో గంటల తరబడి చెమటలు చిందించాల్సిన పని లేదు- తిన్న తర్వాత 10 నిమిషాలు నడిస్తే సంపూర్ణ ఆరోగ్యం!
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