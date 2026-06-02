Dates vs Jaggery : బరువు తగ్గాలంటే ఏది వాడాలి? ఖర్జూరమా.. లేక బెల్లమా?
Dates vs Jaggery for weight loss : చక్కెరకు దూరంగా ఉంటూ, స్వీట్ క్రేవింగ్స్ను తగ్గించుకోవడానికి ఖర్జూరం, బెల్లం రెండూ ఉత్తమ ఆప్షన్స్. అయితే బరువు తగ్గడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నప్పుడు, మన శరీరం వీటిని ఎలా ప్రాసెస్ చేస్తుంది, వీటి క్యాలరీల సాంద్రతను అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
శుద్ధి చేసిన తెల్ల చక్కెరకు ప్రత్యామ్నాయంగా సహజ సిద్ధమైన స్వీట్నర్లు అయిన ఖర్జూరాలు, బెల్లం వాడుక ప్రస్తుతం బాగా పెరిగింది. ఈ రెండూ పోషకాల పరంగా చూసుకుంటే ఈ రెండు కూడా వైట్ షుగర్ కంటే ఎంతో మేలైనవి. అయితే వీటిలో క్యాలరీలు, సహజ చక్కెరలు ఉంటాయి కాబట్టి బరువు తగ్గాలనుకునే వారు ఏది ఎంచుకోవాలనే గందరగోళం ఉంటుంది.
ఖర్జూరంలోని ఫైబర్, తక్కువ గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ బరువు తగ్గేందుకు ఎలా సహాయపడుతుందో.. బెల్లం వాడకంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో నిపుణుల విశ్లేషణతో కూడిన పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాం.
ఖర్జూరం, బెల్లం మధ్య ఉన్న ప్రధాన తేడాల విశ్లేషణ ఇదీ:
ఖర్జూరం వర్సెస్ బెల్లం: సమగ్ర పోలిక..
పోషకాల ప్రొఫైల్ : ఖర్జూరాలు ఒక సంపూర్ణ పండు! ఇందులో ఫైబర్, అవసరమైన ఖనిజాలు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఈ ఫైబర్ జీర్ణక్రియను నెమ్మదింపజేసి ఆకలిని అదుపులో ఉంచుతుంది. మరోవైపు, బెల్లం అనేది చెరకు లేదా తాటి రసం నుంచి తయారయ్యే సహజ స్వీట్నర్. ఇది తెల్ల చక్కెర కంటే ఎంతో మెరుగైనదైనప్పటికీ, ప్రాసెసింగ్ సమయంలో ఫైబర్ను కోల్పోతుంది. అయితే ఇందులో ఐరన్, పొటాషియం, మెగ్నీషియం వంటి సూక్ష్మ పోషకాలు ఉంటాయి.
ఆకలిని నియంత్రించడం : ఇక్కడ ఖర్జూరం స్పష్టమైన ఆధిక్యతను కలిగి ఉంది. ఖర్జూరంలో ఉండే సాల్యుబుల్ ఫైబర్ కడుపు నిండిన అనుభూతిని కలిగిస్తుంది. 'న్యూట్రిషన్ జర్నల్' పరిశోధన ప్రకారం, ఎక్కువ ఫైబర్ ఉన్న ఆహారం అతిగా తినడాన్ని అడ్డుకుంటుంది. బెల్లంలో ఫైబర్ లేకపోవడం వల్ల ఇది త్వరగా జీర్ణమై రక్తంలో కలిసిపోతుంది, తద్వారా తిన్న కాసేపటికే మళ్లీ స్వీట్స్ తినాలనే కోరిక కలుగుతుంది.
క్యాలరీల నియంత్రణ : ఈ రెండూ క్యాలరీలు ఎక్కువున్న ఆహారాలే. కానీ, ఖర్జూరాన్ని నమిలి తినాల్సి రావడం వల్ల ఒకటి లేదా రెండు తినగానే క్రేవింగ్స్ తగ్గిపోతాయి. అదే బెల్లాన్ని టీ, కాఫీలు లేదా వంటకాల్లో తురిమి వేయడం వల్ల తెలియకుండానే ఎక్కువ పరిమాణంలో క్యాలరీలు శరీరంలోకి చేరిపోయే ప్రమాదం ఉంది.
బ్లడ్ షుగర్పై ప్రభావం : ఖర్జూరానికి 'లో టు మీడియం' గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ (జీఐ) ఉంటుంది. ఇందులోని ఫైబర్ బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ అకస్మాత్తుగా పెరగకుండా స్థిరంగా ఉంచుతుంది. కానీ బెల్లానికి గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ ఎక్కువ. ఇది షుగర్ లెవెల్స్ను వేగంగా పెంచి, అంతే వేగంగా తగ్గిస్తుంది, దీనివల్ల మళ్లీ ఆకలి వేస్తుంది.
బరువు తగ్గడానికి ఏది బెస్ట్?
బరువు తగ్గడమే మీ ప్రధాన లక్ష్యం అయితే.. ఖర్జూరం చాలా ఉత్తమమైన ఎంపిక. దీనిలోని ఫైబర్ కంటెంట్, ఆకలిని అదుపులో ఉంచే గుణం, స్థిరమైన శక్తిని ఇచ్చే గుణాలు మీ వెయిట్ లాస్ జర్నీకి బాగా సపోర్ట్ చేస్తాయి. బెల్లం ఆరోగ్యకరమైనదే అయినప్పటికీ, పోర్షన్ కంట్రోల్ (పరిమాణం) పాటించకపోతే క్యాలరీల ఓవర్లోడ్ జరిగి బరువు పెరిగే అవకాశం ఉంది.
తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు..
1. రోజుకు ఎంత బెల్లం తినవచ్చు?
నిపుణుల ప్రకారం.. బెల్లం శరీరంలో చక్కెర లాగే ప్రవర్తిస్తుంది కాబట్టి, బరువు తగ్గాలనుకునే వారు రోజుకు 1/2 నుంచి 1 టీస్పూన్ కంటే ఎక్కువ బెల్లం తీసుకోకూడదు.
2. రోజుకు ఎన్ని ఖర్జూరాలు తినాలి?
బరువు నియంత్రణలో ఉండాలంటే రోజుకు 1 నుంచి 2 ఖర్జూరాలు మాత్రమే తినాలి. ఇవి పోషకాలు అందించినప్పటికీ క్యాలరీలు ఎక్కువే కాబట్టి పరిమితి ముఖ్యం.
3. వర్కౌట్కు ముందు తినాలా?.. తర్వాతా?
స్పోర్ట్స్ డైటీషియన్ల ప్రకారం, వర్కౌట్కు ముందు 1-2 ఖర్జూరాలు తినడం వల్ల ఎలాంటి షుగర్ క్రాష్ లేకుండా సహజమైన, నిలకడైన ఎనర్జీ లభిస్తుంది. వర్కౌట్ తర్వాత కూడా అలసటను తగ్గించుకోవడానికి వీటిని పరిమితంగా తీసుకోవచ్చు.
