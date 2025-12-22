Weekly Horoscope of 22 to 28 December: ২২ থেকে ২৮ ডিসেম্বর কেমন কাটবে মেষ থেকে মীনের? রইল সাপ্তাহিক রাশিফল
সাপ্তাহিক রাশিফলে দেখে নিন ২২ থেকে ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত রাশিফল।
২২ থেকে ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫র এই সপ্তাহ কেমন কাটবে, তা বৈদিক জ্যোতিষমতে জানান দিচ্ছে রাশিফল। রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই ১২ রাশির এই চলতি সপ্তাহ কেমন কাটবে দেখে নিন।
মেষ রাশি- স্বাস্থ্য আগের চেয়ে ভালো। ভালোবাসা ও সন্তানদের অবস্থারও উন্নতি হয়েছে। আপনার ব্যবসাও ভালোই চলছে। আর্থিক বিষয়গুলি কিছুটা অস্থির হবে। সপ্তাহের শুরুতে সম্মান হারানোর লক্ষণ দেখা যায়। ভাগ্যের উপর নির্ভর করে কিছু করবেন না। ভ্রমণ লাভজনক হবে না, তাই সাবধানতা অবলম্বন করুন।
বৃষ রাশি- স্বাস্থ্য মাঝারি। ভালোবাসা, সন্তানের অবস্থা খুব একটা ভালো দেখাচ্ছে না। ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকেও খুব ভাল সময় নয়। একটু ক্রস করুন এবং সরকারী যন্ত্রপাতিকে পঙ্গু করবেন না। সপ্তাহের শুরুতে ইনজুরি হতে পারে। আপনি সমস্যায় পড়তে পারেন। পরিস্থিতি প্রতিকূল।
( Lucky Zodiac Signs: মঙ্গল ও বুধ জুটি ২০২৬-র জানুয়ারিতেই বর্ষণ করবে সৌভাগ্য, লাকির লিস্টে কারা?)
মিথুন রাশি- মিথুন রাশির অবস্থান ভালো। স্বাস্থ্য আগের চেয়ে ভালো। ভালোবাসা, সন্তানের অবস্থা ভালো। ব্যবসা ভালো। সবকিছু খুব ভালোই চলছে। সপ্তাহের শুরুতে এবং আপনার স্ত্রী এবং স্বাস্থ্যের সাথে আপনার স্বাস্থ্যের দিকে মনোনিবেশ করুন।
কর্কট- আপনার স্বাস্থ্য ওঠা-নামা করছে। ভালোবাসা, সন্তানদের অবস্থা একটু মাঝারি। ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি একটি শুভ সময় বলা হবে। সপ্তাহের শুরুতে স্বাস্থ্যের দিকে মনোনিবেশ করুন। শত্রুদের উপদ্রব করা সম্ভব তবে শত্রুদের সমনও থাকবে।
সিংহ রাশি- স্বাস্থ্য ভালো। ভালোবাসা ও সন্তানের অবস্থা ভালো। ব্যবসা ভালোই চলছে। সপ্তাহের শুরুতে শুধু শিশুদের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন। প্রেমে এখনই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া বন্ধ করুন। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়েও মাঝারি থাকবে। সপ্তাহ কিছুটা বিরক্তিকর হবে।
কন্যা রাশি- স্বাস্থ্য ভালো। ভালোবাসা ও সন্তানের অবস্থা ভালো। ব্যবসা ভালোই চলছে। সুখের সময় চলছে। সপ্তাহের শুরুতে পারিবারিক সুখ ব্যাহত হবে। নাগরিক সংঘাতের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। জমি, ভবন, যানবাহন কেনায় ঝামেলা হবে। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়টা আপনার জন্য সঠিক হবে।
তুলা রাশি- স্বাস্থ্য আগের চেয়ে ভালো। ভালোবাসা ও সন্তানের অবস্থা ভালো। ব্যবসা ভালোই চলছে। এই সময়ে ব্যবসায়িক আলোচনা আপনার পক্ষে ভাল এবং আর্থিক বিষয়গুলিও ভাল চলছে। অর্থের আগমন রয়ে গেছে। সপ্তাহের শুরুতে, কীর্তি ততটা কার্যকর বা চিত্তাকর্ষক হবে না। ব্যবসায় উত্থান-পতন থাকবে।
বৃশ্চিক রাশি- স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন। ভালোবাসা ও সন্তানের অবস্থা ভালো। ব্যবসাও ভালো। সপ্তাহের শুরুতে বিনিয়োগ করবেন না। অর্থ হারানোর লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আপনার কথা বলার বাচন ভঙ্গিমা নিয়ন্ত্রণ করুন। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে ব্যবসায়িক পরিস্থিতি শক্তিশালী হবে এবং প্রিয়জনদের কাছ থেকে সমর্থন পাওয়া যাবে।
ধনু রাশি- ধনু রাশিচক্রের অবস্থান এই সময়ে অহংকারী এবং অভদ্র থাকে। আপনাকে সবকিছুতে প্রভাবশালী হিসাবে গণনা করা হচ্ছে। ভালো সিদ্ধান্ত নেওয়া। সপ্তাহের শুরুতে একটু মনোযোগ দেওয়া দরকার। আপনি নিজেকে নিবারণ বোধ করবেন। এনার্জি লেভেল কমতে থাকবে। নেতিবাচক শক্তির প্রবাহ থাকবে। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে আর্থিক বিষয়গুলি সমাধান হবে।
মকর রাশি- কিছু অপ্রয়োজনীয় খরচ রয়েছে। শক্তি কমছে। স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভালোবাসা ও সন্তানের অবস্থানও অনেক দূরে। ব্যবসাও খুব একটা ভালো যাচ্ছে না। সপ্তাহের শুরুতে অতিরিক্ত খরচ মনকে বিরক্ত করবে। ঋণের অবস্থা হতে পারে। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে এটি দুর্দান্ত হবে। আপনি যা চান তাই হবে।
কুম্ভ রাশি- কুম্ভ রাশির অবস্থান ভালো। স্বাস্থ্য ভালো থাকে। ভালোবাসা ও সন্তানের অবস্থা ভালো। ব্যবসাও ভালোই চলছে। সপ্তাহের শুরুতে আয়ের ওঠানামা অব্যাহত থাকবে। যাত্রা বিরক্তিকর হতে পারে তবে ক্ষতিকারক নয়। বিভ্রান্তিকর খবর পাওয়া যাবে। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে অতিরিক্ত ব্যয় হবে, তবে একটি ভাল জায়গায়।
মীন রাশি- স্বাস্থ্য ভালো। ভালোবাসা ও সন্তানের অবস্থা ভালো। ব্যবসাও ভালো। সপ্তাহের শুরুতে, কিছুটা মনোযোগ প্রয়োজন হবে। ব্যবসার যত্ন নিন। নতুন ব্যবসা শুরু করবেন না। আদালতের মামলা এড়িয়ে চলুন এবং বুকের ব্যাধি দেখা দিতে পারে।
( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)