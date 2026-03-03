Edit Profile
    WB Rain Forecast till 9th March: রবিতে শুরু; সোমে হুগলি, বর্ধমান-সহ ১৩ জেলায় বৃষ্টি, গরমও বাড়বে দাপিয়ে, কতটা?

    রবিবার শুরু। সেদিন পশ্চিমবঙ্গের ছ'টি জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হবে। আর সোমবার হুগলি, বর্ধমান-সহ রাজ্যের ১৩টি জেলায় হবে বৃষ্টি।তার আগে গরমও বাড়বে দাপিয়ে। দিন এবং রাতের তাপমাত্রার মধ্যে কমবে ফারাক।কোন কোন জেলায় বৃষ্টি হবে?

    Published on: Mar 03, 2026 1:44 PM IST
    By Ayan Das
    আগামী রবিবার এবং সোমবার পশ্চিমবঙ্গের একাধিক জেলায় বৃষ্টি হবে। দোলের আবহে আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, রবিবার উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গ মিলিয়ে মোট ছ'টি জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হতে পারে। সোমবার আরও বেশি সংখ্যক জেলায় নামতে পারে বৃষ্টি। সেদিন রাজ্যের ১৩টি জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। তারইমধ্যে পারদ চড়বেও বিভিন্ন জেলায়।দিনের তাপমাত্রা বৃদ্ধি না পেলেও রাতের পারদ চড়বে। অর্থাৎ দিন এবং রাতের মধ্যে তাপমাত্রার ফারাক কমে যাবে ক্রমশ।

    আগামী রবিবার এবং সোমবার পশ্চিমবঙ্গে বৃষ্টি হবে। (ফাইল ছবি, সৌজন্যে এপি)
    আগামী রবিবার এবং সোমবার পশ্চিমবঙ্গে বৃষ্টি হবে। (ফাইল ছবি, সৌজন্যে এপি)

    আগামী কয়েকদিনে কতটা বাড়বে গরম?

    আগামী এক সপ্তাহে উত্তরবঙ্গ বা দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলার সর্বোচ্চ তাপমাত্রার (দিনের তাপমাত্রা) তেমন কোনও পরিবর্তন হবে না। তবে পরবর্তী তিনদিনে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (রাতের তাপমাত্রা) দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পাবে। পরের চারদিনে আবার উত্তরবঙ্গ বা দক্ষিণবঙ্গের সর্বনিম্ন তাপমাত্রার তেমন হেরফের হবে না।

    উত্তরবঙ্গের কোন কোন জেলায় বৃষ্টি হবে?

    ১) বুধবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার এবং শনিবার উত্তরবঙ্গের সব জেলার (দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা) আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে।

    ২) রবিবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পঙের একটি বা দুটি অংশে একটি বা দুটি অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হবে। বাকি পাঁচটি জেলার আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে।

    ৩) সোমবার পাঁচটি জেলার (দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার) একটি বা দুটি অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হবে। উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদার আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে।

    দক্ষিণবঙ্গের কোন কোন জেলায় বৃষ্টি হবে?

    ১) বুধবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার এবং শনিবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলার (কলকাতা, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া) আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে।

    ২) রবিবার পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামের একটি বা দুটি অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হবে। বাকি ১২টি জেলার আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে।

    ৩) সোমবার দক্ষিণবঙ্গের আটটি জেলার (হুগলি, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়া) একটি বা দুটি অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হবে।

