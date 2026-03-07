WB Rain Forecast till 13th March: রবিতে ৯ জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি, সোম থেকে আরও বাড়বে, ৪০ কিমি ঝড় উঠবে কোথায়?

WB Rain Forecast till 13th March: রবিতে ৯ জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি, সোম থেকে আরও বাড়বে, ৪০ কিমি ঝড় উঠবে কোথায়?
রবিবার ঝড়-বৃষ্টি হবে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। ওড়িশার উপরে যে ঘূর্ণাবর্ত আছে, সেটার সঙ্গে এবং নিম্নচাপ অক্ষরেখার প্রভাবে আগামী কয়েকদিনে উত্তরবঙ্গ বা দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টি হতে পারে। এমনকী একাধিক জেলায় ঝোড়ো হাওয়ারও পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।
রবিবার থেকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়-বৃষ্টি শুরু হবে। আবহবিদরা জানিয়েছেন, ওড়িশার উপরে যে ঘূর্ণাবর্ত আছে, সেটার সঙ্গে এবং নিম্নচাপ অক্ষরেখার প্রভাবে আগামী কয়েকদিনে উত্তরবঙ্গ বা দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টি হতে পারে। এমনকী একাধিক জেলায় ঝোড়ো হাওয়ারও পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। তারইমধ্যে আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে যে আগামী এক সপ্তাহে উত্তরবঙ্গ বা দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন তাপমাত্রার বিশেষ কোনও পরিবর্তন হবে না।
আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গের কোন কোন জেলায় বৃষ্টি হবে?
১) রবিবার দক্ষিণবঙ্গের তিনটি জেলার (পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম) একটি বা দুটি অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হবে।
২) সোমবার দক্ষিণবঙ্গের প্রতিটি জেলায় বৃষ্টি হবে। তবে কলকাতা, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়ার একটি বা দুটি অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হতে পারে। কিছুটা বেশি অংশ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হবে পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়ায়।
৩) মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলার (কলকাতা, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়া) একটি বা দুটি অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হবে।
৪) বুধবার উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ার একটি বা দুটি অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হবে।
৫) বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলার (কলকাতা, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া) আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে।
উত্তরবঙ্গের কোন কোন জেলায় ভিজবে কয়েকদিনে?
১) রবিবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং কালিম্পঙের কয়েকটি অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হবে। সেইসঙ্গে আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং উত্তর দিনাজপুরের একটি বা দুটি অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হতে পারে।
২) সোমবার এবং মঙ্গলবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারের কয়েকটি অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হতে পারে। আবার উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদার একটি বা দুটি অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হবে।
৩) বুধবার উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলায় (দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার) বৃষ্টি হবে। আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারের কয়েকটি অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হতে পারে। বাকি তিনটি জেলার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পঙের একটি বা দুটি অংশে হালকা বৃষ্টি হবে।
৪) বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারের কয়েকটি অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হবে। উত্তর দিনাজপুরের একটি বা দুটি অংশে হালকা বৃষ্টি হতে পারে।
কোন কোন জেলায় ঝোড়ো হাওয়া বইবে?
১) সোমবার পূর্ব বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ায় ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইবে। বীরভূম এবং পশ্চিম বর্ধমানে ঝড়ের বেগ থাকবে ঘণ্টায় ৪০-৫০ কিমি। ওই পাঁচটি জেলায় হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।
২) মঙ্গলবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং বাঁকুড়ায় ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইবে। ওই জেলাগুলিতে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।
৩) রবিবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কালিম্পং; সোমবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদা এবং মঙ্গলবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারের ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইবে। ওই জেলাগুলিতে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।
৪) বুধবার আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।