SC verdict on SIR process: নির্ভুল ভোটার তালিকার জন্য SIR জরুরি, কমিশনের সেই অধিকার আছে, বলল সুপ্রিম কোর্ট
SC verdict on SIR process: বিহারে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা (এসআইআর) মামলার রায়দান করল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত জানাল, ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা (এসআইআর) চালানোর অধিকার আছে নির্বাচন কমিশনের।
SC verdict on SIR process: ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা (এসআইআর) চালানোর অধিকার আছে নির্বাচন কমিশনের। জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। বিহারে বিধানসভা নির্বাচনের আগে কমিশন যে এসআইআর করেছিল, তার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে একগুচ্ছ পিটিশন দায়ের করা হয়েছিল। গত জানুয়ারিতে সেই মামলার রায়দান স্থগিত রাখা হয়েছিল। আজ রায়দানের সময় ভারতের প্রধান বিচারপতি সূর্যকন্তের নেতৃত্বাধীন সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, সাংবিধানিক কাঠামো এবং জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের অধীনে এসআইআর করার অধিকায় আছে কমিশনের। যা নির্ভুল ভোটার তালিকার লক্ষ্যে একটি পদক্ষেপ। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য যে সাংবিধানিক লক্ষ্য আছে, তার সঙ্গে এসআইআরের সরাসরি যোগ আছে বলেও মন্তব্য করেছে শীর্ষ আদালত।
SIR মামলায় সুপ্রিম কোর্ট কী কী বলল?
১) সুপ্রিম কোর্ট: আমাদের মতে, এসআইআর জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের বিরোধী নয়। বরং, ২১ (৩) ধারা প্রদত্ত সুনির্দিষ্ট বিধিবদ্ধ কাঠামোর মধ্যে ৩২৪ নম্বর অনুচ্ছেদের অধীনে সাংবিধানিক নির্দেশকে কার্যকর করে। সুতরাং এটা বলা যায় না যে কমিশন নিজের বিধিবদ্ধ ক্ষমতার বাইরে গিয়ে কোনও কাজ করেছে।
২) সুপ্রিম কোর্ট মন্তব্য করেছে, প্রাথমিকভাবে এসআইআর প্রক্রিয়াকে বর্জনমূলক বলে মনে হতে পারে। কিন্তু উপযুক্ত পদক্ষেপের মাধ্যমে সেই প্রক্রিয়াকে সাংবিধানিকভাবে সঙ্গতিপূর্ণ করে তোলা সম্ভব।
৩) শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, অবাধ এবং সুষ্ঠু নির্বাচন করা শুধুমাত্র ভোটের প্রক্রিয়ার উপরে নির্ভর করে না; বরং ভোটার তালিকার নির্ভুলতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতার উপরে নির্ভর করে থাকে।
বিহারে SIR, কমিশনের যুক্তি, আবেদনকারীদের সওয়াল
উল্লেখ্য, বিহারে প্রথম দফায় এসআইআর করা হয়। এসআইআরের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, যে সকল ভোটার ২০০২ বা ২০০৩ সালের ভোটার তালিকায় ছিলেন না, তাঁদেরকে তৎকালীন তালিকায় থাকা কোনও ব্যক্তির সঙ্গে পূর্বপুরুষের যোগসূত্র প্রমাণ করতে হত। এসআইআরের পক্ষে যুক্তি দিয়ে কমিশনের তরফে জানানো হয়েছিল যে আধার এবং ভোটার পরিচয়পত্রকে নাগরিকত্বের চূড়ান্ত প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা যায় না।
যদিও আবেদনকারীরা অভিযোগ করেন যে ভোটার তালিকা সংশোধন একটি ‘এনআরসি-সদৃশ প্রক্রিয়া’। যেখানে নির্বাচন কমিশন নাগরিকত্ব যাচাই করছে। যে ক্ষমতা আদতে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত বলে দাবি করা হয় আবেদনকারীদের তরফে।
