ఓటీటీలోకి ఇవాళ వచ్చేసిన 21 కోట్ల తెలుగు కామెడీ యాక్షన్ థ్రిల్లర్- దిగజారిన రేటింగ్- 4 భాషల్లో స్ట్రీమింగ్- ఎక్కడంటే?

    ఓటీటీలోకి తెలుగు కామెడీ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ మూవీ మాస్ జాతర స్ట్రీమింగ్‌కు ఇవాళ వచ్చేసింది. మాస్ మాహారాజా రవితేజ, డ్యాన్సింగ్ క్వీన్ శ్రీలీల మరోసారి జంటగా నటించిన ఈ సినిమాకు రచయిత భాను భోగవరపు దర్శకత్వం వహించారు. నాలుగు భాషల్లో ప్రీమియర్‌కు వచ్చిన మాస్ జాతర ఓటీటీ రిలీజ్ ప్లాట్‌ఫామ్ ఏంటో ఇక్కడ చూద్దాం.

    Published on: Nov 28, 2025 6:26 AM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    ఓటీటీలోకి ఇవాళ (నవంబర్ 28) తెలుగు యాక్షన్ కామెడీ థ్రిల్లర్ మూవీ స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చేసింది. ఆ సినిమానే మాస్ జాతర. ధమాకా తర్వాత మాస్ మహారాజా రవితేజ, డ్యాన్సింగ్ క్వీన్ మరోసారి జంటగా నటించిన సినిమా ఇది. దాంతో మాస్ జాతరపై విపరీతమైన హైప్ పెరిగిన విషయం తెలిసిందే.

    డైరెక్టర్‌గా రైటర్

    మాస్ జాతర సినిమాకు రచయిత భాను భోగవరపు దర్శకత్వం వహించారు. తెలుగులో అనేక సినిమాలకు రైటర్‌గా వర్క్ చేసిన భాను భోగవరపు ఈ సినిమాతోనే డైరెక్టర్‌గా పరిచయం అయ్యారు. శ్రీకర స్టూడియోస్ సమర్పణలో సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్, ఫార్చూన్ ఫోర్ సినిమాస్ బ్యానర్స్‌పై సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాయి సౌజన్య ఈ సినిమాను నిర్మించారు.

    హీరో నవీన్ చంద్ర విలన్‌గా

    మంచి క్రేజ్ తెచ్చుకున్న సంగీత దర్శకుడు భీమ్స్ సిసిరోలియో మాస్ జాతరకు మ్యూజిక్ అందించాడు. మాస్ జాతర సినిమాలో హీరో నవీన్ చంద్ర విలన్‌గా నటించగా.. రాజేంద్రప్రసాద్, నరేష్, సముద్రఖని, వీటీవీ గణేష్, హైపర్ ఆది, అజయ్ ఘోష్, మురళీ శర్మ తదితరులు ఇతర ముఖ్య పాత్రలు పోషించారు.

    రవితేజ కామెడీ టైమింగ్ అదుర్స్

    అక్టోబర్ 31న థియేటర్లలో మాస్ జాతర సినిమా విడుదలైంది. అయితే, ఈ సినిమాకు హైప్ వచ్చినంత స్థాయిలో రెస్పాన్స్ రాలేదు. రొటీన్ స్టోరీ, టేకింగ్ కూడా పెద్దగా బాగాలేదంటూ మిక్స్‌డ్ రివ్యూస్ వచ్చాయి. కానీ, రవితేజ కామెడీ టైమింగ్ అదిరిపోయిందని, కామెడీ డైలాగ్స్ బాగా నవ్వించేలా ఉన్నాయని కామెంట్స్ వినిపించాయి.

    దిగజారిన రేటింగ్

    రవితేజ యాక్షన్ సీక్వెన్స్, నవీన్ చంద్ర విలనిజం ఆకట్టుకునేలా ఉన్నాయన్నారు. ఇలా మిక్స్‌డ్ టాక్ తెచ్చుకున్న మాస్ జాతర ఐఎమ్‌డీబీలో పదికి 4.9 రేటింగ్ మాత్రమే సంపాదించుకుంది. అయితే, థియేట్రికల్ రిలీజ్ తర్వాత మాస్ జాతరకు ఐఎమ్‌డీబీలో 5.1 రేటింగ్ ఉండేది. కానీ, ఇప్పుడు అది 4.9కి దిగజారిపోయింది.

    మాస్ జాతర ఓటీటీ

    అలాగే, మాస్ జాతర సినిమాకు రూ. 9 కోట్ల బడ్జెట్ కాగా బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ. 21.65 కోట్ల కలెక్షన్స్ రాబట్టినట్లు సమాచారం. ఇదిలా ఉంటే, ఇవాళ మాస్ జాతర ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో నేటి నుంచి మాస్ జాతర ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. అంటే, నెలకు 3 రోజుల సమయం ఉండగానే మాస్ జాతర ఓటీటీ ప్రీమియర్ అయింది.

    నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ

    తెలుగుతోపాటు కన్నడ, మలయాళం, తమిళం వంటి నాలుగు భాషల్లో నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో మాస్ జాతర ఓటీటీ రిలీజ్ అయింది. మరి థియేటర్లలో ఈ సినిమాను మిస్ అయిన వాళ్లు నేటి (నవంబర్ 28) నుంచి నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఓటీటీలో మాస్ జాతర మూవీని ఎంచక్కా వీక్షించవచ్చు.

