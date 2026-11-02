OTT Releases: ఓటీటీలోకి కొత్తగా 6 క్రేజీ సినిమాలు- తమన్నా హారర్ థ్రిల్లర్ టు క్రైమ్ డ్రామా దృశ్యం 3- రెండింట్లోనే!
New OTT Release Movies On Netflix Prime: థియేటర్లలో సందడి చేసిన 6 న్యూ క్రేజీ సినిమాలు ఓటీటీలోకి వచ్చేయనున్నాయి. తమన్నా హారర్ థ్రిల్లర్ వాన్ నుంచి అజయ్ దేవగణ్ క్రైమ్ డ్రామా దృశ్యం 3 వరకు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ కానున్నాయి. నెట్ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్లలో ఓటీటీ రిలీజ్ అవనున్న ఆ సినిమాలేంటో చూద్దాం.
New OTT Release Movies On Netflix Prime: సినిమా ప్రేమికులకు ఈ వారం కూడా వినోదాల పంట పండనుంది. థియేటర్లలో రచ్చ చేసిన బ్లాక్బస్టర్ చిత్రాలతో పాటు విభిన్న కథాంశాలతో అలరించిన సినిమాలు ఇప్పుడు ఓటీటీ తెరపై సందడి చేసేందుకు సిద్ధమయ్యాయి. నెట్ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో వంటి దిగ్గజ ఓటీటీల్లో నవంబర్, డిసెంబర్ నెలలకు సంబంధించి భారీ లైనప్ను ఖరారు చేశాయి.
ఓటీటీలోకి 6 సినిమాలు
ముఖ్యంగా బాక్సాఫీస్ వద్ద కలెక్షన్ల సునామీ సృష్టించిన అజయ్ దేవగణ్ ‘దృశ్యం 3’, తమన్నా డివోషనల్ హారర్ థ్రిల్లర్ నుంచి కరీనా కపూర్, రాజ్కుమార్ రావు నటించిన క్రైమ్ డ్రామాల వరకు టాప్ 6 సినిమాలు ఓటీటీలోకి అడుగుపెడుతున్నాయి. ఆ సినిమాల ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్స్, ఇతర విశేషాలపై లుక్కేద్దాం.
వైబ్ (Vibe) – ప్రైమ్ వీడియో (నవంబర్ 6)
కామెడీ చిత్రాల దర్శకత్వంలో తన మార్కు చూపించిన కునాల్ ఖేమూ, సీనియర్ హీరోయిన్ ప్రీతి జింటా ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన చిత్రం 'వైబ్'. థియేటర్లలో ఈ సినిమా అనుకున్న స్థాయిలో వసూళ్లు రాబట్టలేకపోయినా, కునాల్ ఖేమూ తన టైమింగ్తో ప్రేక్షకులను నవ్వించడంలో సఫలమయ్యారు. గతంలో 'మడ్గావ్ ఎక్స్ప్రెస్' వంటి హిట్ అందించిన ఆయన, ఈ సినిమాలోనూ మంచి పెర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చారు. ఈ వినోదాత్మక చిత్రం నవంబర్ 6 నుంచి అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
దాయరా (Daayra) – నెట్ఫ్లిక్స్ (నవంబర్ 13)
కరీనా కపూర్, మలయాళ స్టార్ హీరో పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ కాంబినేషన్లో ప్రముఖ దర్శకురాలు మేఘనా గుల్జార్ తెరకెక్కించిన చిత్రం 'దాయరా'. 2019 నాటి హైదరాబాద్ గ్యాంగ్ రేప్ సంఘటన, దాని తదనంతర ఎన్కౌంటర్ నేపథ్యానికి దగ్గరగా ఈ సినిమా కథ సాగుతుంది. ఘోర నేరానికి పాల్పడిన ఒక మైనర్ పాత్ర ఆధారంగా ఈ సామాజిక డ్రామాను రూపొందించారు. థియేటర్లలో నిరాశపరిచిన ఈ చిత్రాన్ని నవంబర్ 13 నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్ వేదికగా తిలకించవచ్చు.
ది వాన్: ఫోర్స్ ఆఫ్ ది ఫారెస్ట్ – ప్రైమ్ వీడియో (నవంబర్ 20)
ఏక్తా కపూర్ నిర్మాణంలో సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రా, తమన్నా భాటియా జంటగా నటించిన చిత్రం 'ది వాన్: ఫోర్స్ ఆఫ్ ది ఫారెస్ట్'. భక్తి పూరితమైన అంశాలు, ప్రసిద్ధ ఛత్ పూజ నేపథ్యాన్ని జోడించి ఈ సినిమాను రూపొందించారు. బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన స్థాయిలో రాణించలేకపోయిన ఈ వైవిధ్యమైన కథనం, నవంబర్ 20 నుంచి అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు వస్తోంది.
ప్రహార్: ది అన్-టోల్డ్ స్టోరీ ఆఫ్ ఉజ్వల్ నికమ్ – నెట్ఫ్లిక్స్ (నవంబర్ 27)
నేషనల్ అవార్డ్ విన్నర్ రాజ్కుమార్ రావు ప్రధాన పాత్రలో నటించిన కోర్టురూమ్ డ్రామా 'ప్రహార్'. 2008 ముంబై 26/11 ఉగ్రదాడిలో పట్టుబడిన పాకిస్తానీ ఉగ్రవాది అజ్మల్ కసబ్కు ఉరిశిక్ష పడేలా చేసిన ప్రముఖ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ఉజ్వల్ నికమ్ నిజ జీవిత సంఘటనల ఆధారంగా ఈ బయోపిక్ రూపుదిద్దుకుంది. న్యాయపోరాటం నేపథ్యంలో సాగే ఈ ఆసక్తికర చిత్రాన్ని నవంబర్ 27 నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్లో చూడవచ్చు.
దృశ్యం 3 (Drishyam 3) – నెట్ఫ్లిక్స్ (నవంబర్ 27)
బాక్సాఫీస్ వద్ద కలెక్షన్ల వర్షం కురిపించిన బ్లాక్బస్టర్ ఫ్రాంచైజీ 'దృశ్యం'. అజయ్ దేవగన్ కథానాయకుడిగా 2015లో ప్రారంభమైన ఈ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ ప్రయాణం 'దృశ్యం 3'తో ముగిసింది. థియేటర్లలో రికార్డు వసూళ్లతో సంచలనం సృష్టించిన ఈ చివరి భాగం కోసం ఓటీటీ ప్రియులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. విజయ్ సల్గాంకర్ మైండ్ గేమ్తో సాగే ఈ క్లైమాక్స్ థ్రిల్లర్ నవంబర్ 27న నెట్ఫ్లిక్స్లో ఓటీటీ రిలీజ్ కానుంది.
నయీ నవేలీ (Nayyi Navelli) – ప్రైమ్ వీడియో (డిసెంబర్ 11)
'హక్' వంటి చిత్రాలతో తన నటనకు ప్రశంసలు అందుకున్న యామీ గౌతమ్ నటించిన తాజా చిత్రం 'నయీ నవేలీ'. థియేటర్లలో ఈ సినిమా బిజినెస్ పరంగా పెద్దగా రాణించకపోయినా, యామీ గౌతమ్ నటనకు మంచి మార్కులే పడ్డాయి. ఓటీటీలో మంచి స్పందన వస్తుందని ఆశిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని డిసెంబర్ 11 నుంచి అమెజాన్ ప్రైమ్లో అందుబాటులోకి తేనున్నారు.
ఓటీటీలో హాయిగా చూసేయండి
థియేటర్లలో మిస్ అయిన ఈ సినిమాలను హాయిగా ఇంట్లోనే కూర్చుని ఆస్వాదించడానికి నవంబర్, డిసెంబర్ నెలలు మంచి అవకాశం కల్పిస్తున్నాయి. సస్పెన్స్, కామెడీ, క్రైమ్, డ్రామా కలగలిపిన ఈ చిత్రాల్లో మీ ఫేవరెట్ సినిమా ఏంటో ఓటీటీలో చూసి ఎంజాయ్ చేయండి.
- ABOUT THE AUTHORChetupelli Sanjiv Kumar
చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. ముఖ్యంగా సినిమా వార్తలు, మూవీ రివ్యూలు, ఓటీటీ కంటెంట్, సీరియల్స్, బుల్లితెరకు సంబంధించిన న్యూస్ అందించడంలో ఆయనది ప్రత్యేక శైలి. సమాచారాన్ని పాఠకులకు ప్రభావవంతంగా చేరవేయడంలో ఆయన ఎప్పుడూ ముందుంటారు. డిజిటల్ మీడియా వేగంగా మారుతున్న తరుణంలో, పాఠకుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా నాణ్యమైన కంటెంట్ను రూపొందించడంలో ఆయనది అందెవేసిన చేయి. అందుకే ఆయన అమోఘమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును, అనేకసార్లు కంటెంట్ ఇన్స్టా అవార్డులను అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. ఈయన గతంలో ఈటీవీ భారత్, సాక్షి, ఫిల్మీబీట్ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. సినిమా, ప్రాంతీయ వార్తలపై కథనాలు అందించడంతోపాటు ఫిల్మీ రిపోర్టింగ్ చేశారు. కంటెంట్ రాయడం, ఎడిటింగ్తోపాటు వీడియో ఎడిటింగ్, ఎస్ఈవో (SEO) అంశాలపై మంచి పట్టు ఉంది. 2017లో తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో జర్నలిజంలో పీజీ చేస్తున్న సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్లో చేరారు. ఈటీవీ భారత్ తెలంగాణ లాంచ్ సమయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన అందించిన బులిటెన్స్, న్యూస్ ఆర్టికల్స్తో సదరు వెబ్సైట్ లాంచ్ అవడం విశేషం. అనంతరం ఏడాదికి కంటెంట్ ఎడిటర్గా పని చేస్తూనే యాక్టింగ్ షిఫ్ట్ ఇన్ఛార్జ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2023లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరిన ఆయన ప్రస్తుతం ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్స్కు సంబంధించిన కథనాలను అందిస్తున్నారు. ప్రతి కథనాన్ని లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా అందించడం సంజీవ్ కుమార్ శైలి.Read More