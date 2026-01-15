ఓటీటీలోకి ఏకంగా 36 సినిమాలు- 23 చూసేందుకు చాలా స్పెషల్, తెలుగులో 11 ఇంట్రెస్టింగ్- హారర్ టు రొమాంటిక్ అన్ని జోనర్స్లలో!
ఓటీటీలోకి ఈ వారం ఏకంగా 36 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్ కానున్నాయి. వాటిలో చూసేందుకు చాలా స్పెషల్గా 23 సినిమాలు ఉంటే అందులోనూ తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్గా 11 ఓటీటీ రిలీజ్ అవనున్నాయి. హారర్, కామెడీ, థ్రిల్లర్, రొమాంటిక్ వంటి జోనర్లలో ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ కానున్న ఆ సినిమాలు ఏంటో ఇక్కడ లుక్కేద్దాం.
దండోరా ఓటీటీ: బిగ్ బాస్ శివాజీ, నవదీప్, బిందు మాధవి, నందు, రవికృష్ణ తదితరులు నటించిన సోషల్ డ్రామా సినిమా దండోరా అమెజాన్ ప్రైమ్లో నిన్నటి నుంచి ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
కిల్లర్ ఆర్టిస్ట్ ఓటీటీ: బిగ్ బాస్ ఫేమ్ సోనియా ఆకుల కీలక పాత్ర పోషించిన తెలుగు రివేంజ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ డ్రామా సినిమా కిల్లర్ ఆర్టిస్ట్. ఓ ఆర్టిస్ట్ చుట్టూ సాగే ఈ సినిమా కూడా అమెజాన్ ప్రైమ్లో జనవరి 13న ఓటీటీ రిలీజ్ అయింది.
మస్తీ 4 ఓటీటీ: హిందీలో అడల్ట్ కామెడీ ఫ్రాంచైజీ నుంచి వచ్చిన లేటెస్ట్ మూవీనే మస్తీ 4. వివేక్ ఒబేరాయ్, రుహి సింగ్, రితేష్ దేశ్ముఖ్, తుషార్ కపూర్, ఆఫ్తాబ్ శివ్దాసని నటించిన మస్తీ 4 జీ5 ఓటీటీలో డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
గుర్రం పాపిరెడ్డి ఓటీటీ: శవాలు దొంగతనం చేసి డబ్బు సంపాదించే కాన్సెప్ట్తో వచ్చిన తెలుగు డార్క్ కామెడీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సినిమా ఇది. ఫరియా అబ్దుల్లా, నరేష్ అగస్త్య నటించిన గుర్రం పాపిరెడ్డి జీ5లో జనవర 16 నుంచి ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
ఈ వారం ఓటీటీ రిలీజెస్ సమగ్ర జాబితా:
|క్రమ సంఖ్య
|చిత్రం / సిరీస్ పేరు
|ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్
|జోనర్ (Genre)
|ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్
|1
|బ్యాంక్ ఆఫ్ భాగ్యలక్ష్మి
|అమెజాన్ ప్రైమ్
|యాక్షన్ క్రైమ్ కామెడీ థ్రిల్లర్ (కన్నడ/తెలుగు)
|జనవరి 12
|2
|కిల్లర్ ఆర్టిస్ట్
|అమెజాన్ ప్రైమ్
|రివేంజ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ డ్రామా
|జనవరి 13
|3
|డస్ట్ బన్నీ
|అమెజాన్ ప్రైమ్
|హారర్ యాక్షన్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్
|జనవరి 13
|4
|రీబిల్డింగ్
|అమెజాన్ ప్రైమ్
|అమెరికన్ నియో వెస్టర్న్ డ్రామా
|జనవరి 13
|5
|రెంటల్ ఫ్యామిలీ
|అమెజాన్ ప్రైమ్
|జపాన్ కామెడీ డ్రామా
|జనవరి 13
|6
|సంగ్ సంగ్ బ్లూ
|అమెజాన్ ప్రైమ్
|బయోగ్రఫికల్ మ్యూజికల్ డ్రామా
|జనవరి 13
|7
|దండోరా
|అమెజాన్ ప్రైమ్
|రూరల్ సోషల్ డ్రామా
|జనవరి 14
|8
|120 బహదూర్
|అమెజాన్ ప్రైమ్
|హిస్టారికల్ యాక్షన్ వార్ డ్రామా
|జనవరి 16
|9
|వన్ లాస్ట్ అడ్వెంచర్: ST5
|నెట్ఫ్లిక్స్
|హారర్ ఫాంటసీ డాక్యుమెంటరీ
|జనవరి 12
|10
|తస్కరీ: ది స్మగ్లర్స్ వెబ్
|నెట్ఫ్లిక్స్
|క్రైమ్ థ్రిల్లర్ (వెబ్ సిరీస్)
|జనవరి 14
|11
|అగాథ క్రిస్టీస్ సెవెన్ డయల్స్
|నెట్ఫ్లిక్స్
|క్రైమ్ ఫిక్షన్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్
|జనవరి 15
|12
|బోన్ లేక్
|నెట్ఫ్లిక్స్
|హారర్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్
|జనవరి 15
|13
|టు లవ్ టు లూజ్
|నెట్ఫ్లిక్స్
|రొమాంటిక్ డ్రామా (వెబ్ సిరీస్)
|జనవరి 15
|14
|ది రిప్: ట్రస్ట్ హ్యాజ్ ఏ ప్రైస్
|నెట్ఫ్లిక్స్
|క్రైమ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్
|జనవరి 16
|15
|కిల్లర్ వేల్
|నెట్ఫ్లిక్స్
|సర్వైవల్ హారర్ థ్రిల్లర్
|జనవరి 16
|16
|బ్లాక్ ఫోన్ 2
|నెట్ఫ్లిక్స్
|సూపర్నాచురల్ హారర్ థ్రిల్లర్
|జనవరి 16
|17
|కెన్ దిస్ లవ్ బీ ట్రాన్స్లేటెడ్
|నెట్ఫ్లిక్స్
|కొరియన్ రొమాంటిక్ కామెడీ (వెబ్ సిరీస్)
|జనవరి 16
|18
|ఏ బిగ్ బోల్డ్ బ్యూటిఫుల్ జర్నీ
|నెట్ఫ్లిక్స్
|ఫాంటసీ రొమాంటిక్ డ్రామా
|జనవరి 17
|19
|నికిత రాయ్
|జియో హాట్స్టార్
|హారర్ మర్డర్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్
|జనవరి 12
|20
|ఇండస్ట్రీ (సీజన్ 4)
|జియో హాట్స్టార్
|ఫినాన్షియల్ డార్క్ కామెడీ డ్రామా
|జనవరి 12
|21
|డౌన్ టౌన్ అబ్బే: గ్రాండ్ ఫినాలే
|జియో హాట్స్టార్
|రొమాంటిక్ వెబ్ సిరీస్
|జనవరి 12
|22
|అనంత
|జియో హాట్స్టార్
|తెలుగు ఆధ్యాత్మిక (డివోషనల్) డ్రామా
|జనవరి 13
|23
|టెల్ మీ లైస్ (సీజన్ 3)
|జియో హాట్స్టార్
|రొమాంటిక్ థ్రిల్లర్ డ్రామా
|జనవరి 13
|24
|పోల్ టు పోల్ విత్ విల్ స్మిత్
|జియో హాట్స్టార్
|నేచర్ డాక్యుమెంటరీ సిరీస్
|జనవరి 14
|25
|పొనీస్: పర్సన్ ఆఫ్ నో ఇంట్రెస్ట్
|జియో హాట్స్టార్
|అమెరికన్ స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్
|జనవరి 16
|26
|గుర్రం పాపిరెడ్డి
|జీ5 (ZEE5)
|తెలుగు క్రైమ్ కామెడీ డ్రామా
|జనవరి 16
|27
|భా భా భా
|జీ5 (ZEE5)
|మలయాళం యాక్షన్ కామెడీ
|జనవరి 16
|28
|మస్తీ 4
|జీ5 (ZEE5)
|హిందీ అడల్ట్ కామెడీ
|జనవరి 16
|29
|బందూక్
|లయన్స్ గేట్ ప్లే
|కన్నడ క్రైమ్ థ్రిల్లర్
|జనవరి 16
|30
|షెల్
|లయన్స్ గేట్ ప్లే
|బ్లాక్ కామెడీ బాడీ హారర్ థ్రిల్లర్
|జనవరి 16
|31
|మహసెన్హ
|ఆహా తమిళ్
|మైథలాజికల్ జంగిల్ థ్రిల్లర్
|జనవరి 13
|32
|హైజాక్ (సీజన్ 2)
|ఆపిల్ ప్లస్ టీవీ
|క్రైమ్ థ్రిల్లర్ (వెబ్ సిరీస్)
|జనవరి 14
|33
|ఇట్లు మీ ఎదవ
|ఈటీవీ విన్
|రొమాంటిక్ ఫ్యామిలీ కామెడీ డ్రామా
|జనవరి 15
|34
|కిరిక్కన్
|సన్ నెక్ట్స్
|మలయాళ క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్
|జనవరి 15
|35
|ట్విన్లెస్
|హులు (Hulu)
|ఇంగ్లీష్ డార్క్ కామెడీ డ్రామా
|జనవరి 16
|36
|కాలంకావల్
|సోనీ లివ్
|మలయాళ క్రైమ్ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్
|జనవరి 16
ఓటీటీలోకి 36 సినిమాలు
ఇలా ఈ వారం (జనవరి 12 నుంచి 18 వరకు) ఏకంగా 36 సినిమాలు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ కానున్నాయి. వీటిలో దండోరా, కాలంకావల్, గుర్రం పాపిరెడ్డి, షెల్, బందూక్, కిరిక్కన్, మస్తీ 4, నికిత రాయ్, బ్యాంక్ ఆఫ్ భాగ్యలక్ష్మి, కిల్లర్ ఆర్టిస్ట్, డస్ట్ బన్నీ, 120 బహదూర్, తస్కరీ, సెవెన్ డయల్స్ సినిమాలు స్పెషల్గా ఉన్నాయి.
స్పెషల్ 22, తెలుగులో 10
వీటితోపాటు బోన్ లేక్, ది రిప్, కిల్లర్ వేల్, బ్లాక్ ఫోన్ 2, కెన్ దిస్ లవ్ బీ ట్రాన్స్లేటెడ్, అనంత, పోనీస్, ఏ బిగ్ బోల్డ్ బ్యూటిఫుల్ జర్నీ, ఇట్లు మీ ఎదవతో కలిపి చూసేందుకు చాలా స్పెషల్గా 23 సినిమాలు ఉన్నాయి. వీటిలో తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్గా 11 సినిమాలు ఓటీటీ రిలీజ్ అవనున్నాయి.