Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఓటీటీలోకి 2 రోజుల్లో ఏకంగా 24 సినిమాలు- 16 చాలా స్పెషల్, తెలుగులో 8 ఇంట్రెస్టింగ్- ఏది ఎక్కడ చూడాలో తెలుసుకోండి!

    ఓటీటీలోకి గత రెండు రోజుల్లో ఏకంగా 24 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చేశాయి. వాటిలో చూసేందుకు చాలా స్పెషల్‌గా 16 సినిమాలు ఉంటే తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్‌గా 8 మూవీస్ ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి. అందులో బాలకృష్ణ అఖండ 2, కానిస్టేబుల్ కనకం 2, రకుల్ ప్రీత్ దే దే ప్యార్ దే 2, కాళరాత్రి 2తో అన్ని జోనర్ సినిమాలు ఉన్నాయి.

    Published on: Jan 10, 2026 3:02 PM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఓటీటీలోకి గత రెండు రోజుల్లో ఏకంగా 24 సినిమాలు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చాయి. నెట్‌ఫ్లిక్స్, జీ5, జియో హాట్‌స్టార్ తదితర ప్లాట్‌ఫామ్స్‌లలో ఓటీటీ ప్రీమియర్ అవుతోన్న ఆ సినిమాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం.

    ఓటీటీలోకి 2 రోజుల్లో ఏకంగా 24 సినిమాలు- 16 చాలా స్పెషల్, తెలుగులో 8 ఇంట్రెస్టింగ్- ఏది ఎక్కడ చూడాలో తెలుసుకోండి!
    ఓటీటీలోకి 2 రోజుల్లో ఏకంగా 24 సినిమాలు- 16 చాలా స్పెషల్, తెలుగులో 8 ఇంట్రెస్టింగ్- ఏది ఎక్కడ చూడాలో తెలుసుకోండి!

    అఖండ 2 ఓటీటీ: నందమూరి బాలకృష్ణ-బోయపాటి శ్రీను కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన మూడో సినిమా అఖండ 2 తాండవం. సంయుక్త మీనన్ హీరోయిన్‌గా చేసిన అఖండ 2 నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో జనవరి 9 నుంచి తెలుగులో ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.

    దే దే ప్యార్ దే 2 ఓటీటీ: టాలీవుడ్ హీరోయిన్ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ హిందీలో నటించిన రొమాంటిక్ కామెడీ చిత్రం ఇది. ఇందులో అజయ్ దేవగన్ హీరోగా చేశాడు. నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో జనవరి 9న దే దే ప్యార్ దే 2 ఓటీటీ రిలీజ్ అయింది.

    ఏకం ఓటీటీ: ప్రకాష్ రాజ్, రాజ్ బి శెట్టి తదితరులు నటించిన కన్నడ అంథాలజీ డ్రామా సిరీస్ ఏకం జీ5 ఓటీటీలో జనవరి 9 నుంచి డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.

    కానిస్టేబుల్ కనకం 2 ఓటీటీ: తెలుగులో హిట్ అయిన మిస్టరీ ఇన్వెస్టిగేటివ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్‌ కానిస్టేబుల్ కనకం సిరీస్ నుంచి వచ్చిన రెండో సీజన్ ఈటీవీ విన్‌లో జనవరి 8 నుంచి అందుబాటులో ఉంది.

    డ్యుయల్ ఓటీటీ: జాంబీ హారర్ నేపథ్యంలో సర్వైవల్ సైన్స్ ఫిక్షన్ థ్రిల్లర్‌గా తెరకెక్కిన తెలుగు మూవీ డ్యుయల్ లయన్స్ గేట్ ప్లే ఓటీటీలో జనవరి 9 నుంచి స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.

    వీటితోపాటు మరిన్ని:

    ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్చిత్రం/సిరీస్ పేరువిభాగం (Genre)విడుదల తేదీ
    నెట్‌ఫ్లిక్స్హిజ్ అండ్ హర్ఇంగ్లీష్ సైకలాజికల్ మిస్టరీ (తెలుగు డబ్బింగ్)జనవరి 8
    నెట్‌ఫ్లిక్స్ది రూకీఅమెరికన్ పోలీస్ క్రైమ్ డ్రామాజనవరి 8
    నెట్‌ఫ్లిక్స్ఆల్ఫా మేల్స్ (సీజన్ 4)స్పానిష్ కామెడీ డ్రామాజనవరి 9
    నెట్‌ఫ్లిక్స్పీపుల్ వుయ్ మెట్ ఆన్ వెకేషన్ఇంగ్లీష్ రొమాంటిక్ మూవీ (తెలుగు డబ్బింగ్)జనవరి 9
    జీ5 (ZEE5)మాస్క్తమిళ క్రైమ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్జనవరి 9
    జీ5 (ZEE5)జోతో కండో కోల్‌కత్తాయిబెంగాలీ మిస్టరీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్జనవరి 9
    జీ5 (ZEE5)హనీమూన్ సే హత్యహిందీ ట్రూ క్రైమ్ డాక్యుమెంటరీజనవరి 9
    జీ5 (ZEE5)రానీ: ది రూలర్కన్నడ గ్యాంగ్‌స్టర్ యాక్షన్ డ్రామాజనవరి 9
    సన్ నెక్ట్స్సైలెంట్ స్క్రీమ్స్తెలుగు ట్రూ క్రైమ్ డాక్యుమెంటరీజనవరి 8
    సన్ నెక్ట్స్రాధేయకన్నడ క్రైమ్ మిస్టరీ (తెలుగు డబ్బింగ్)జనవరి 8
    సన్ నెక్ట్స్అంగమ్మళ్తమిళ రూరల్ ఫ్యామిలీ డ్రామాజనవరి 9
    జియో హాట్‌స్టార్వెపన్స్ఇంగ్లీష్ హారర్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్జనవరి 8
    జియో హాట్‌స్టార్ఏ థౌజండ్ బ్లోస్ (సీజన్ 2)ఇంగ్లీష్ హిస్టారికల్ క్రైమ్ డ్రామాజనవరి 9
    జియో హాట్‌స్టార్ది పిట్ (సీజన్ 2)ఇంగ్లీష్ మెడికల్ డ్రామా (తెలుగు డబ్బింగ్)జనవరి 9
    సోనీ లివ్ఫ్రీడమ్ ఎట్ మిడ్ నైట్ (S2)హిందీ బయోగ్రఫీ హిస్టారికల్ ఫిక్షన్జనవరి 9
    సోనీ లివ్కాలంకావల్: ది వెనమ్ బినీత్మలయాళం క్రైమ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్జనవరి 9
    అమెజాన్ ప్రైమ్బాల్టితమిళ్/మలయాళం స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ డ్రామాజనవరి 9
    చౌపల్ఛల్లా మడ్ కే నహీ ఆయాపంజాబీ ఫ్యామిలీ డ్రామాజనవరి 8
    లయన్స్ గేట్ ప్లేకాళరాత్రి (సీజన్ 2)బెంగాలీ సైకలాజికల్ మిస్టరీ (హోయ్‌చోయ్)జనవరి 9

    ఓటీటీలోకి 2 రోజుల్లో 24

    ఇలా గత రెండు రోజుల్లోనే (జనవరి 7, 8) ఏకంగా 24 సినిమాలు ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి. వీటిలో అఖండ 2, దే దే ప్యార్ దే 2, కానిస్టేబుల్ కనకం 2, ఫ్రీడమ్ ఎట్ మిడ్ నైట్ 2, ది పిట్ సీజన్ 2, కాళరాత్రి 2, కాలంకావల్, డ్యుయల్, హిజ్ అండ్ హర్, రాధేయ సినిమాలు స్పెషల్‌గా ఉన్నాయి.

    స్పెషల్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్

    వీటితోపాటు పీపుల్ వుయ్ మెట్ ఆన్ వెకేషన్, మాస్క్, వెపన్స్, సైలెంట్ స్క్రీమ్స్, ఏకం, హనీమూన్ సే హత్యతో కలిపి చూసేందుకు చాలా స్పెషల్‌గా 16 సినిమాలు ఉన్నాయి. వీటిలో తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్‌గా 8 సినిమాలు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి.

    recommendedIcon
    News/Entertainment/ఓటీటీలోకి 2 రోజుల్లో ఏకంగా 24 సినిమాలు- 16 చాలా స్పెషల్, తెలుగులో 8 ఇంట్రెస్టింగ్- ఏది ఎక్కడ చూడాలో తెలుసుకోండి!
    News/Entertainment/ఓటీటీలోకి 2 రోజుల్లో ఏకంగా 24 సినిమాలు- 16 చాలా స్పెషల్, తెలుగులో 8 ఇంట్రెస్టింగ్- ఏది ఎక్కడ చూడాలో తెలుసుకోండి!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes