OTT Telugu: ఓటీటీలోకి తెలుగులో ఏకంగా 20 సినిమాలు- చూసేందుకు అన్నీ స్పెషల్, 6 మరింత ఇంట్రెస్టింగ్- ఆ రెండింట్లో 4, 4!
OTT Release Movies Telugu New: ఓటీటీలోకి గత వారం తెలుగు భాషలో ఏకంగా 20 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్కు వచ్చాయి. వాటిలో అన్నీ చూసేందుకు చాలా స్పెషల్గానే ఉండగా తెలుగు స్ట్రయిట్ సినిమాలు అయిన 6 మాత్రం మరింత ఇంట్రెస్టింగ్గా ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి. మరి ఆ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ సినిమాలు ఏంటో చూద్దాం.
OTT Release Movies Telugu New: గత వారం తెలుగులో 20 సినిమాలు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్కు వచ్చాయి. జియో హాట్స్టార్ నుంచి అమెజాన్ ప్రైమ్ ఎమ్ఎక్స్ ప్లేయర్ వరకు హారర్ థ్రిల్లర్ టు పొలిటికల్ క్రైమ్ దాకా ఓటీటీలో ఉన్న ఆ సినిమాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం.
జియో హాట్స్టార్ ఓటీటీ
సెకండ్ లవ్ (తెలుగు డబ్బింగ్ తమిళ రియాలిటీ డేటింగ్ షో)- జూలై 13
రెడీ ఆర్ నాట్ 2: హియర్ ఐ కమ్ (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ హారర్ థ్రిల్లర్ డార్క్ కామెడీ మూవీ)- జూలై 16
మా ఇంటి బంగారం (తెలుగు యాక్షన్ కామెడీ ఫ్యామిలీ డ్రామా మూవీ)- జూలై 17
గ్జెనో (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ సైన్స్ ఫిక్షన్ ఎమోషనల్ థ్రిల్లర్ సినిమా)- జూలై 17
అమెజాన్ ప్రైమ్ ఓటీటీ
గేదెల రాజు (తెలుగు పొలిటికల్ క్రైమ్ సస్పెన్స్ డ్రామా చిత్రం)- జూలై 17 (ఆహా ఓటీటీలో కూడా)
రైడ్ ఆర్ డై (తెలుగు డబ్బింగ్ కామెడీ యాక్షన్ అడ్వెంచర్ వెబ్ సిరీస్)- జూలై 15
ఏక్ దిన్ (తెలుగు డబ్బింగ్ హిందీ రొమాంటిక్ ఎమోషనల్ డ్రామా చిత్రం)- జూలై 17
నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ
ది హాక్ (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ స్పోర్ట్స్ కామెడీ వెబ్ సిరీస్)- జూలై 16
ది మ్యాప్ ఆఫ్ లాంగింగ్ (తెలుగు డబ్బింగ్ స్పానిష్ రొమాంటిక్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- జూలై 17
ది ఈస్ట్ ప్యాలెస్ (తెలుగు డబ్బింగ్ కొరియన్ హిస్టారికల్ డార్క్ ఫాంటసీ హారర్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్)- జూలై 17
23000 లైవ్స్ (తెలుగు డబ్బింగ్ జర్మన్ రియల్ లైఫ్ ఇన్స్పైర్డ్ డ్రామా మూవీ)- జూలై 17
ఈటీవీ విన్ ఓటీటీ
మధురాపురి సదన (తెలుగు ఫ్యామిలీ డ్రామా మూవీ)- జూలై 16
సమ్వేర్ సమ్టైమ్ (తెలుగు ఎమోషనల్ డ్రామా సినిమా)- జూలై 17
అనగనగా ఓ శుక్రవారం (తెలుగు సైన్స్ ఫిక్షన్ ఫ్యామిలీ కామెడీ డ్రామా చిత్రం)- జూలై 19
జీ5 ఓటీటీ
ట్రాన్స్ఫర్ త్రిమూర్తులు (తెలుగు కాప్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ఫ్యామిలీ డ్రామా చిత్రం)- జూలై 17
శివలోక్ కె కుండక్క మండక్క (తెలుగు డబ్బింగ్ హిందీ యానిమేషన్ కామెడీ ఇండియిన్ మైథాలజీ యాక్షన్ అడ్వెంచర్ వెబ్ సిరీస్)- జూలై 17
లయన్స్ గేట్ ప్లే ఓటీటీ
డెజర్ట్ వారియర్ (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ హిస్టారికల్ యాక్షన్ అడ్వెంచర్ మూవీ)- జూలై 17
టెక్సాస్ చైన్ సా 3డీ (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ హారర్ థ్రిల్లర్ చిత్రం)- జూలై 17
లక్కీ (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ క్రైమ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్)- యాపిల్ టీవీ ప్లస్ ఓటీటీ- జూలై 15
రక్తాంచల్ సీజన్ 3 (తెలుగు డబ్బింగ్ హిందీ పొలిటికల్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- అమెజాన్ ప్రైమ్ అండ్ ఎమ్ఎక్స్ ప్లేయర్ ఓటీటీ- జూలై 16
ఓటీటీలోకి తెలుగులో 20 సినిమాలు
ఇలా గత వారం (జూలై 13 నుంచి 19 వరకు) తెలుగులో ఏకంగా 20 సినిమాలు ఓటీటీలోకి వచ్చాయి. వాటిలో చూసేందుకు అన్నీ సినిమాలు చాలా స్పెషల్గానే ఉన్నాయి.
ఇంట్రెస్టింగ్గా 6 మాత్రమే
అయితే, మరింత ఇంట్రెస్టింగ్గా తెలుగు స్ట్రయిట్ సినిమాలు అయిన సమంత మా ఇంటి బంగారం, వడ్డే నవీన్ ట్రాన్స్ఫర్ త్రిమూర్తులు, మధురాపురి సదన, ఇంద్రజ అనగనగా ఓ శుక్రవారం, సమ్వేర్ సమ్టైమ్, రఘు కుంచె గేదెల రాజు వంటి 6 ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి. ఇక నెట్ఫ్లిక్స్, జియో హాట్స్టార్ ఓటీటీల్లో చెరోదాంట్లో 4, 4 సినిమాలు ఓటీటీ రిలీజ్ అవడం విశేషం.
- ABOUT THE AUTHORChetupelli Sanjiv Kumar
చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. ముఖ్యంగా సినిమా వార్తలు, మూవీ రివ్యూలు, ఓటీటీ కంటెంట్, సీరియల్స్, బుల్లితెరకు సంబంధించిన న్యూస్ అందించడంలో ఆయనది ప్రత్యేక శైలి. సమాచారాన్ని పాఠకులకు ప్రభావవంతంగా చేరవేయడంలో ఆయన ఎప్పుడూ ముందుంటారు. డిజిటల్ మీడియా వేగంగా మారుతున్న తరుణంలో, పాఠకుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా నాణ్యమైన కంటెంట్ను రూపొందించడంలో ఆయనది అందెవేసిన చేయి. అందుకే ఆయన అమోఘమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును, అనేకసార్లు కంటెంట్ ఇన్స్టా అవార్డులను అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. ఈయన గతంలో ఈటీవీ భారత్, సాక్షి, ఫిల్మీబీట్ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. సినిమా, ప్రాంతీయ వార్తలపై కథనాలు అందించడంతోపాటు ఫిల్మీ రిపోర్టింగ్ చేశారు. కంటెంట్ రాయడం, ఎడిటింగ్తోపాటు వీడియో ఎడిటింగ్, ఎస్ఈవో (SEO) అంశాలపై మంచి పట్టు ఉంది. 2017లో తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో జర్నలిజంలో పీజీ చేస్తున్న సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్లో చేరారు. ఈటీవీ భారత్ తెలంగాణ లాంచ్ సమయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన అందించిన బులిటెన్స్, న్యూస్ ఆర్టికల్స్తో సదరు వెబ్సైట్ లాంచ్ అవడం విశేషం. అనంతరం ఏడాదికి కంటెంట్ ఎడిటర్గా పని చేస్తూనే యాక్టింగ్ షిఫ్ట్ ఇన్ఛార్జ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2023లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరిన ఆయన ప్రస్తుతం ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్స్కు సంబంధించిన కథనాలను అందిస్తున్నారు. ప్రతి కథనాన్ని లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా అందించడం సంజీవ్ కుమార్ శైలి.Read More