OTT Telugu Movies: ఓటీటీలోకి తెలుగులో ఏకంగా 14 సినిమాలు- చూసేందుకు అన్నీ స్పెషల్, 4 మాత్రం ఇంట్రెస్టింగ్- ఇక్కడ చూడండి!
OTT Telugu Movies: ఓటీటీలోకి గత వారం తెలుగులో ఏకంగా 14 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్కు వచ్చేశాయి. వాటిలో చూసేందుకు అన్నీ స్పెషల్గానే ఉన్నాయి. 4 తెలుగు స్ట్రయిట్ సినిమాలు మాత్రం మరింత ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉన్నాయి. వివిధ జోనర్లతో, విభిన్న ప్లాట్ఫామ్స్లలో ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న ఆ సినిమాలపై లుక్కేద్దాం.
ఓటీటీలోకి గత వారం తెలుగులో ఏకంగా 14 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్కు వచ్చాయి. ఆ సినిమాలన్నీ వివిధ జోనర్లతో నెట్ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్, జియో హాట్స్టార్, ఈటీవీ విన్, జీ5 తదితర ప్లాట్ఫామ్స్లలో ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోన్నాయి. అవేంటో ఇక్కడ లుక్కేద్దాం.
నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ
అనగనగా ఒక రాజు (తెలుగు రూరల్ రొమాంటిక్ కామెడీ డ్రామా సినిమా)- ఫిబ్రవరి 11
కొహ్రా సీజన్ 2 (తెలుగు డబ్బింగ్ హిందీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ పోలీస్ ప్రొసీజరల్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- ఫిబ్రవరి 11
తలైవర్ తంబి తలైమయిల్ (తెలుగు డబ్బింగ్ తమిళ పొలిటికల్ సెటైరికల్ మూవీ)- ఫిబ్రవరి 12
టైలర్ పెర్రీస్ జోస్ కాలేజ్ రోడ్ ట్రిప్ (తెలుగు డబ్బింగ్ అమెరికన్ రోడ్ కామెడీ సినిమా)- ఫిబ్రవరి 13
అమెజాన్ ప్రైమ్ ఓటీటీ
క్రాస్ సీజన్ 2 (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్)- ఫిబ్రవరి 11
లవ్ మీ లవ్ మీ (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ రొమాంటిక్ డ్రామా ఫిల్మ్)- ఫిబ్రవరి 13
ఘోస్ట్స్ ఇన్ ట్రబుల్ (జీఎస్టీ) (తెలుగు డబ్బింగ్ కన్నడ హారర్ కామెడీ ఫిల్మ్)- ఫిబ్రవరి 13
ఐ యామ్ గాడ్ (తెలుగు డబ్బింగ్ కన్నడ రొమాంటిక్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీ)- ఫిబ్రవరి 13
ఈటీవీ విన్ ఓటీటీ
మరువ తరమా (తెలుగు రొమాంటిక్ ఎమోషనల్ లవ్ డ్రామా సినిమా)- ఫిబ్రవరి 14