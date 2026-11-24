శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.
Blood cancer : తరచూ జ్వరం, నీరసం వేధిస్తున్నాయా? బ్లడ్ క్యాన్సర్ సంకేతాలు కావొచ్చు!
సాధారణ జ్వరం, అలసట అని మనం నిర్లక్ష్యం చేసే కొన్ని లక్షణాలు ఒక్కోసారి బ్లడ్ క్యాన్సర్కు ముందస్తు హెచ్చరికలు కావొచ్చు. రక్త క్యాన్సర్ రకాలు, ప్రారంభ సంకేతాలు, ఆధునిక చికిత్సా విధానాలపై వైద్య నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
క్యాన్సర్ అనగానే సాధారణంగా అందరికీ రొమ్ము క్యాన్సర్, ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ లేదా నోటి క్యాన్సర్ గుర్తుకు వస్తాయి. కానీ బ్లడ్ క్యాన్సర్ (రక్త క్యాన్సర్) గురించి ప్రజల్లో అంతగా ఆందోళన గానీ, అవగాహన గానీ కనిపించదు. అయితే దీనిపై అప్రమత్తత చాలా అవసరమని వైద్య నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. సాధారణ అనారోగ్య సమస్యలుగా భావించి మనం తేలికగా తీసుకునే కొన్ని లక్షణాలు, లోపల పెరుగుతున్న రక్త క్యాన్సర్కు సంకేతాలు కావొచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు!
"తరచూ వచ్చే జ్వరం, నిరంతర అలసట, పదేపదే ఇన్ఫెక్షన్లు రావడం వంటి లక్షణాలను చాలామంది సాధారణ జబ్బులుగా పొరబడుతుంటారు. సరైన కారణం లేకుండా ఈ సమస్యలు దీర్ఘకాలం కొనసాగితే అస్సలు నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు! ఇవి బ్లడ్ క్యాన్సర్ సహా ఇతర రక్త సంబంధిత వ్యాధులకు దారితీసే ప్రమాదం ఉంది," అని ఎంఓసీ క్యాన్సర్ కేర్ కన్సల్టెంట్ పీడియాట్రిక్ హెమటాలజిస్ట్, ఆంకాలజిస్ట్ డాక్టర్ రాద్ని మండే వివరించారు.
బ్లడ్ క్యాన్సర్ అంటే ఏంటి? ఇందులో రకాలు ఇవే!
రక్తం, బోన్ మ్యారో లేదా లింఫాటిక్ వ్యవస్థలో పుట్టే క్యాన్సర్ కణాల సమూహాన్నే బ్లడ్ క్యాన్సర్ అంటారని డాక్టర్ మండే తెలిపారు. దీనిని ప్రధానంగా మూడు రకాలుగా వర్గీకరిస్తారు: లుకేమియా, లింఫోమా, మల్టిపుల్ మైలోమా. ఈ మూడు రకాలకు వేర్వేరు లక్షణాలు ఉంటాయి. ఇవి శరీరంలో వ్యాపించే తీరు కూడా భిన్నంగా ఉంటుంది. అందువల్ల ఒక్కో రకానికి రోగి పరిస్థితిని బట్టి ప్రత్యేకమైన చికిత్సా వ్యూహాన్ని అనుసరించాల్సి ఉంటుంది.
ఈ ప్రారంభ లక్షణాలు కనిపిస్తే అప్రమత్తం కావాల్సిందే..
వ్యాధి రకం, అది ఏ దశలో ఉందన్న దాన్ని బట్టి బ్లడ్ క్యాన్సర్ తొలి సంకేతాలు మారుతుంటాయని హెమటో-ఆంకాలజిస్ట్ డాక్టర్ రాద్ని మండే పేర్కొన్నారు. కింది లక్షణాలు కనిపిస్తే తక్షణమే వైద్యులను సంప్రదించడం అవసరం:
- విశ్రాంతి తీసుకున్నా తగ్గని అలసట, తీవ్రమైన నీరసం లేదా కారణం లేకుండా బరువు తగ్గడం.
- తరచూ జ్వరం రావడం, శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తి తగ్గి పదేపదే ఇన్ఫెక్షన్ల బారిన పడటం.
- దెబ్బలు తగలకపోయినా శరీరంపై అసాధారణంగా కమిలిన మచ్చలు ఏర్పడటం, చిగుళ్ల నుంచి రక్తం కారడం లేదా చిన్న గాయమైనా రక్తస్రావం ఆగడానికి సాధారణం కంటే ఎక్కువ సమయం పట్టడం.
- మెడ, చంకలు లేదా గజ్జల భాగంలో నొప్పి లేని గడ్డలు (శోషరస గ్రంథుల వాపు) రావడం.
- రాత్రి వేళల్లో విపరీతంగా చెమటలు పట్టడం.
- ఎముకలు లేదా కీళ్లలో నిరంతర నొప్పి వేధించడం.
"ఈ లక్షణాలు కేవలం బ్లడ్ క్యాన్సర్కు మాత్రమే పరిమితం కాదని, ఇతర సాధారణ ఆరోగ్య సమస్యల వల్ల కూడా రావచ్చని గుర్తుంచుకోవాలి. అయినప్పటికీ, ఎలాంటి స్పష్టమైన కారణం లేకుండా ఈ సమస్యలు దీర్ఘకాలం వేధిస్తుంటే వైద్యులతో పరీక్షలు చేయించుకోవడం తప్పనిసరి," అని ఆమె స్పష్టం చేశారు.
వ్యాధి నిర్ధారణ పరీక్షలు, ఆధునిక చికిత్సా విధానాలు
బ్లడ్ క్యాన్సర్ అనుమానం వచ్చినప్పుడు వైద్యులు ముందుగా 'కంప్లీట్ బ్లడ్ కౌంట్' (సీబీసీ) పరీక్షతో నిర్ధారణ ప్రక్రియను ప్రారంభిస్తారని డాక్టర్ మండే వివరించారు. దీనివల్ల రక్తంలోని వివిధ కణాల స్థాయిలు, వాటిలో ఏవైనా అసాధారణ మార్పులు ఉన్నాయో లేదో తెలుస్తుంది.
"సీబీసీ ఫలితాలను బట్టి అవసరమైతే పెరిఫెరల్ బ్లడ్ స్మియర్, బోన్ మ్యారో బయాప్సీ లేదా పరీక్ష, లింఫ్ నోడ్ బయాప్సీ, మాలిక్యులర్ టెస్టింగ్, ఇమేజింగ్ స్కాన్ల వంటి తదుపరి పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు," అని ఆమె తెలిపారు.
వ్యాధి నిర్ధారణ పూర్తయిన తర్వాత క్యాన్సర్ ఉప-రకం, వ్యాధి తీవ్రత, రోగి వయసు, సాధారణ ఆరోగ్య పరిస్థితిని బట్టి చికిత్సను ఖరారు చేస్తారు.
"రోగ నిర్ధారణ ఆధారంగా కీమోథెరపీ, టార్గెటెడ్ మందులు, ఇమ్యునోథెరపీ, రేడియేషన్ లేదా స్టెమ్ సెల్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ (మూలకణ మార్పిడి) వంటి చికిత్సలను అందిస్తారు," అని హెమటో-ఆంకాలజిస్ట్ వెల్లడించారు.
కాబట్టి శరీరం ఇచ్చే చిన్నపాటి సంకేతాలను సైతం గమనిస్తూ, సకాలంలో వైద్య పరీక్షలు చేయించుకోవడం ద్వారా బ్లడ్ క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని జయించవచ్చు.