Belly fat : బరువు పెరగడం కంటే పొట్ట చుట్టూ కొవ్వు చేరడం చాలా ప్రమాదం! ఎందుకో తెలుసా?
Belly fat health issues : వలం క్యాలరీలు తగ్గించడం, బరువు చూసుకోవడం మాత్రమే కాదు. శరీరంలో కొవ్వు ఎక్కడ చేరుతుందనేది ముఖ్యం. ముఖ్యంగా పొట్ట భాగంలోని అంతర్గత అవయవాల చుట్టూ చేరే విసెరల్ కొవ్వు వల్ల వచ్చే ప్రమాదాలపై నిపుణుల ప్రత్యేక విశ్లేషణ ఇదీ.
ఈ రోజుల్లో బరువు తగ్గడం అనగానే చాలా మంది కేవలం క్యాలరీల లెక్కింపు లేదా బరువు చూసే మిషన్ మీద కనిపించే నంబర్లను మాత్రమే ప్రాధాన్యంగా తీసుకుంటారు. కానీ, వైద్య విజ్ఞానం ప్రకారం బరువు ఎంత ఉన్నారనే దానికంటే, శరీరంలో కొవ్వు ఏ భాగంలో పేరుకుపోతోందనేది ఆరోగ్యానికి అత్యంత ముఖ్యం!
మన శరీరంలో ప్రధానంగా రెండు రకాల కొవ్వులు ఉంటాయి. మొదటిది చర్మం కింద ఉండే కొవ్వు (సబ్క్యుటేనియస్ ఫ్యాట్), రెండోది పొట్ట లోపల అంతర్గత అవయవాల చుట్టూ పేరుకుపోయే కొవ్వు (విసెరల్ ఫ్యాట్).
భారతీయులలో ఈ కొవ్వు పేరుకుపోయే తీరుపై గతంలో ప్రసిద్ధ వైద్య పత్రిక 'ది లాన్సెట్ డయాబెటిస్ అండ్ ఎండోక్రినాలజీ' ఒక షాకింగ్ అధ్యయనాన్ని ప్రచురించింది. ఈ నివేదిక ప్రకారం.. ప్రతి ముగ్గురు భారతీయ వయోజనుల్లో ఒకరు పొట్ట దగ్గర అధిక కొవ్వుతో బాధపడుతున్నారు. అలాగే ప్రతి నలుగురిలో ఒకరు సాధారణ ఊబకాయం బారిన పడుతున్నారు. దీనికి తోడు, దేశంలోని సగానికి పైగా జనాభా శరీరానికి అవసరమైన కనీస శారీరక శ్రమను కూడా చేయడం లేదని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (డబ్ల్యూహెచ్ఓ) తీవ్రంగా హెచ్చరించింది.
ఈ నేపథ్యంలో, ఏ రకమైన కొవ్వు ఎక్కువ ప్రమాదకరం? దానిని ఎలా తగ్గించుకోవాలి? అనే విషయాలపై దిల్లీ పట్పర్గంజ్లోని మ్యాక్స్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ రోబోటిక్ అండ్ లాపరోస్కోపిక్ సర్జరీ ప్రిన్సిపల్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ ఆశిష్ గౌతమ్ కీలక వివరాలను పంచుకున్నారు. ప్రస్తుతం వైద్యులు కేవలం శరీర బరువు లేదా బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ (బీఎంఐ) ను మాత్రమే ప్రామాణికంగా తీసుకోవడం లేదని, కొవ్వు శరీరంలో ఎక్కడ నిల్వ ఉందనే అంశంపైనే ప్రత్యేక దృష్టి పెడుతున్నారని ఆయన వివరించారు. ఎందుకంటే, కొవ్వు విస్తరణ ఆధారంగానే భవిష్యత్తులో రాబోయే ప్రమాదకరమైన జబ్బులను ముందుగానే అంచనా వేయవచ్చని స్పష్టం చేశారు.
సబ్క్యుటేనియస్, విసెరల్ కొవ్వు అంటే ఏంటి?
శరీరంలో ఈ రెండు కొవ్వులు ఉండే స్థానాలు వేర్వేరుగా ఉంటాయి. వీటి మధ్య తేడాలను తెలుసుకోవడం ప్రతి ఒక్కరికీ ఎంతో అవసరమని డాక్టర్ ఆశిష్ గౌతమ్ పేర్కొన్నారు.
"చర్మం కింద నేరుగా ఉండే కొవ్వును సబ్క్యుటేనియస్ ఫ్యాట్ అంటారు. ఇది సాధారణంగా మన తొడలు, పిరుదులు, చేతులు, పొట్ట కింది భాగంలో కనిపిస్తుంది. దీనిని మనం చేత్తో పట్టుకుని నొక్కవచ్చు. అదే సమయంలో, కాలేయం (లివర్), ప్యాంక్రియాస్, ప్రేగుల వంటి కీలకమైన అంతర్గత అవయవాల చుట్టూ పేరుకుపోయే ప్రమాదకరమైన కొవ్వును విసెరల్ ఫ్యాట్ అంటారు," అని డాక్టర్ గౌతమ్ వివరించారు.
మనం చేత్తో పట్టుకోవడానికి దొరికే చర్మం కింద కొవ్వు కంటే, పొట్ట లోపల గుప్తంగా దాగి ఉండే విసెరల్ కొవ్వే అత్యంత ప్రమాదకరం. అందువల్లనే చేతులు, తొడల దగ్గర లావుగా అవ్వడం కంటే, పొట్ట చుట్టూ కొవ్వు చేరి బానపొట్టలా మారడం వైద్యపరంగా తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తుంది.
విసెరల్ కొవ్వు ఎందుకు అంత ప్రమాదకరం?
శరీరంలో సబ్క్యుటేనియస్ కొవ్వు కూడా ఎక్కువైతే ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు. కానీ మెటబాలిక్ (జీవక్రియ) పరంగా చూస్తే దీనివల్ల వచ్చే నష్టం కొంచెం తక్కువని సర్జన్ చెబుతున్నారు.
మరి విసెరల్ కొవ్వు ఎందుకు ప్రాణాంతకంగా మారుతుంది? దీనిపై డాక్టర్ గౌతమ్ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. విసెరల్ కొవ్వు నేరుగా రక్తప్రవాహంలోకి ఫ్యాటీ యాసిడ్లను, ఇన్ఫ్లమేటరీ రసాయనాలను (వాపును కలిగించే పదార్థాలు) విడుదల చేస్తుంది. సాధారణ చర్మం కింద ఉండే కొవ్వు ఇలాంటి రసాయనాలను విడుదల చేయలేదు. ఈ హానికరమైన పదార్థాలు శరీరంలో ఇన్సులిన్ పనితీరును దెబ్బతీస్తాయి. దీనివల్ల కొలెస్ట్రాల్ అసాధారణంగా పెరగడం, రక్తపోటు (బీపీ) అధికమవడం, కాలేయంపై విపరీతమైన ఒత్తిడి పడటం జరుగుతుంది. సరళంగా చెప్పాలంటే, విసెరల్ కొవ్వు వల్ల శరీరం ఎదుర్కొనే జీవక్రియ ఒత్తిడి చాలా ప్రమాదకరమైన స్థాయికి చేరుకుంటుంది.
మీ శరీరంలో ఈ ప్రమాదకరమైన విసెరల్ కొవ్వు ఎంత ఉందో ఎలా తెలుసుకోవాలి? దీనికోసం కేవలం సాధారణ బీఎంఐ పరీక్ష మాత్రమే సరిపోదని సర్జన్ స్పష్టం చేశారు. ఎందుకంటే సాధారణ బీఎంఐ ఉన్న వ్యక్తి కూడా లోపల ప్రమాదకరమైన స్థాయిలో విసెరల్ కొవ్వును కలిగి ఉండే అవకాశం ఉంది. అందుకే ప్రస్తుతం క్లినికల్ పరీక్షల్లో నడుము చుట్టుకొలత, ఎత్తుకు తగ్గ నడుము నిష్పత్తిని ప్రధాన సాధనాలుగా వాడుతున్నట్లు చెప్పారు.
ఈ పొట్ట కొవ్వును సకాలంలో గుర్తించకపోతే టైప్ 2 డయాబెటిస్, ఫ్యాటీ లివర్ డిసీజ్, గుండెకు రక్తప్రసరణ నిలిచిపోయే కరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్ (గుండెపోటు), దీర్ఘకాలిక హైపర్టెన్షన్ వంటి తీవ్రమైన దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల బారిన పడే ప్రమాదం ఉందని డాక్టర్ హెచ్చరించారు.
పొట్ట చుట్టూ ఉన్న విసెరల్ కొవ్వును తగ్గించడం ఎలా?
చేతులు, తొడల దగ్గర ఉన్న కొవ్వును తగ్గించుకోవడంతో పాటు, అంతర్గత అవయవాలకు ముప్పు తెచ్చే పొట్ట కొవ్వును చాలా వేగంగా అదుపులోకి తెచ్చుకోవాలి. దీనికోసం నిపుణులు కొన్ని ముఖ్యమైన సూచనలు చేస్తున్నారు:
శారీరక శ్రమ : ప్రతిరోజూ వేగంగా నడవడం (బ్రిస్క్ వాకింగ్), సైక్లింగ్, ఈత కొట్టడం వంటి ఏరోబిక్ వ్యాయామాలు విసెరల్ కొవ్వును కరిగించడంలో అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. వీటితో పాటు వెయిట్ ట్రైనింగ్ చేయడం వల్ల శరీరంలో గ్లూకోజ్ నియంత్రణ మెరుగవుతుంది, కండరాల సామర్థ్యం దెబ్బతినకుండా ఉంటుంది.
ఆహార నియమాలు: మనం తినే ఆహారం ఇందులో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. మితిమీరిన ప్రాసెస్ చేసిన జంక్ ఫుడ్స్, చక్కెర ఎక్కువగా ఉండే కూల్ డ్రింక్స్, మైదా వంటి రిఫైన్డ్ కార్బోహైడ్రేట్లకు పూర్తిగా దూరంగా ఉండాలి. ఇవి పొట్ట చుట్టూ కొవ్వు వేగంగా పెరగడానికి కారణమవుతాయి.
నిద్ర లేమిని దూరం పెట్టండి: ప్రతిరోజూ సరైన సమయానికి నిద్రపోవడం, తగినంత విశ్రాంతి తీసుకోవడం చాలా అవసరం. నిద్ర సరిగ్గా లేనప్పుడు శరీరంలో 'కార్టిసోల్' అనే ఒత్తిడి హార్మోన్ స్థాయిలు పెరుగుతాయి. ఈ హార్మోన్ ఎక్కువగా విడుదలయితే అది కొవ్వును నేరుగా పొట్ట భాగంలోనే నిల్వ చేసేలా శరీరాన్ని ప్రేరేపిస్తుంది.
కాబట్టి, కేవలం బరువు తగ్గడం ముఖ్యం కాదు, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని అలవర్చుకుంటూ పొట్ట చుట్టూ ఉన్న కొవ్వును కరిగించుకోవడమే దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్యానికి అసలైన సూత్రమని వైద్య నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More