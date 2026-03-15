WB 2nd Phase Voting Date: কলকাতা, হাওড়া-সহ ৭ জেলার ১৪২ আসনে ভোট দ্বিতীয় দফায়, আপনার কেন্দ্রেও? রইল তালিকা

WB 2nd Phase Voting Date: কলকাতা, হাওড়া-সহ ৭ জেলার ১৪২ আসনে ভোট দ্বিতীয় দফায়, আপনার কেন্দ্রেও? রইল তালিকা
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বেজে গিয়েছে। প্রথম দফার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার নজর দ্বিতীয় দফার দিকে। এই দফায় কলকাতার আংশিক এবং হাওড়া সহ মোট ৭টি জেলার ১৪২টি আসনে ভোটগ্রহণ হতে চলেছে। কোন কোন বিধানসভা আসনে ভোট হবে?
আগামী ২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় পশ্চিমবঙ্গের ১৪২টি বিধানসভা আসনে ভোটগ্রহণ হবে। নির্বাচন কমিশনের তরফে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের যে নির্ঘণ্ট প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে দ্বিতীয় দফায় মোট সাতটি জেলায় ভোটগ্রহণ হতে চলেছে। সেই তালিকায় আছে কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান এবং নদিয়া।আসলে প্রথম দফায় বেশিরভাগ জেলায় ভোট হয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয় দফায় আবার জেলার সংখ্যা কম হলেও আসনের সংখ্যা প্রায় সমান। প্রথম দফায় যেখানে ১৫২টি আসনে ভোট হবে। দ্বিতীয় দফায় ভোট দেবেন ১৪২টি আসনের মানুষ।
দ্বিতীয় দফার ভোট সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তারিখ
১) গেজেট নোটিফিকেশন জারি: ২ এপ্রিল (বৃহস্পতিবার)।
২) মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ: ৯ এপ্রিল (বৃহস্পতিবার)।
৩) মনোনয়নপত্র স্ক্রুটিনি: ১০ এপ্রিল (শুক্রবার)।
৪) মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখ: ১৩ এপ্রিল (সোমবার)।
৫) ভোটগ্রহণের তারিখ: ২৯ এপ্রিল (বুধবার)।
৬) ভোটগণনা: ৪ মে (সোমবার)।
৭) ৬ মে'র আগে নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে।
আগামী ২৯ এপ্রিল বাংলার কোন কোন আসনে ভোট হবে?
১. করিমপুর
২. তেহট্ট
৩. পলাশিপাড়া
৪. কালীগঞ্জ
৫. নাকাশিপাড়া
৬. চাপড়া
৭. কৃষ্ণনগর উত্তর
৮. নবদ্বীপ
৯. কৃষ্ণনগর দক্ষিণ
১০. শান্তিপুর
১১. রানাঘাট উত্তর-পশ্চিম
১২. কৃষ্ণগঞ্জ
১৩. রানাঘাট উত্তর-পূর্ব
১৪. রানাঘাট দক্ষিণ
১৫. চাকদা
১৬. কল্যাণী
১৭. হরিণঘাটা
১৮. বাগদা
১৯. বনগাঁ উত্তর
২০. বনগাঁ দক্ষিণ
২১. গাইঘাটা
২২. স্বরূপনগর
২৩. বাদুড়িয়া
২৪. হাবড়া
২৫. অশোকনগর
২৬. আমডাঙা
২৭. বীজপুর
২৮. নৈহাটি
২৯. ভাটপাড়া
৩০. জগদ্দল
৩১. নোয়াপাড়া
৩২. ব্যারাকপুর
৩৩. খড়দা
৩৪. দমদম উত্তর
৩৫. পানিহাটি
৩৬. কামারহাটি
৩৭. বরানগর
৩৮. দমদম
৩৯. রাজারহাট নিউটাউন
৪০. বিধাননগর
৪১. রাজারহাট গোপালপুর
৪২. মধ্যমগ্রাম
৪৩. বারাসত
৪৪. দেগঙ্গা
৪৫. হাড়োয়া
৪৬. মিনাখাঁ
৪৭. সন্দেশখালি
৪৮. বসিরহাট দক্ষিণ
৪৯. বসিরহাট উত্তর
৫০. হিঙ্গলগঞ্জ
৫১. গোসাবা
৫২. বাসন্তী
৫৩. কুলতলি
৫৪. পাথরপ্রতিমা
৫৫. কাকদ্বীপ
৫৬. সাগর
৫৭. কুলপি
৫৮. রায়দিঘি
৫৯. মন্দিরবাজার
৬০. জয়নগর
৬১. বারুইপুর পূর্ব
৬২. ক্যানিং পশ্চিম
৬৩. ক্যানিং পূর্ব
৬৪. বারুইপুর পশ্চিম
৬৫. মগরাহাট পূর্ব
৬৬. মগরাহাট পশ্চিম
৬৭. ডায়মন্ড হারবার
৬৮. ফলতা
৬৯. সাতগাছিয়া
৭০. বিষ্ণুপুর
৭১. সোনারপুর দক্ষিণ
৭২. ভাঙড়
৭৩. কসবা
৭৪. যাদবপুর
৭৫. সোনারপুর উত্তর
৭৬. টালিগঞ্জ
৭৭. বেহালা পূর্ব
৭৮. বেহালা পশ্চিম
৭৯. মহেশতলা
৮০. বজবজ
৮১. মেটিয়াবুরুজ
৮২. কলকাতা পোর্ট
৮৩. ভবানীপুর
৮৪. রাসবিহারী
৮৫. বালিগঞ্জ
৮৬. চৌরঙ্গি
৮৭. এন্টালি
৮৮. বেলেঘাটা
৮৯. জোড়াসাঁকো
৯০. শ্যামপুকুর
৯১. মানিকতলা
৯২. কাশীপুর-বেলগাছিয়া
৯৩. বালি
৯৪. হাওড়া উত্তর
৯৫. হাওড়া মধ্য
৯৬. শিবপুর
৯৭. হাওড়া দক্ষিণ
৯৮. সাঁকরাইল
৯৯. পাঁচলা
১০০. উলুবেড়িয়া পূর্ব
১০১. উলুবেড়িয়া উত্তর
১০২. উলুবেড়িয়া দক্ষিণ
১০৩. শ্যামপুর
১০৪. বাগনান
১০৫. আমতা
১০৬. উদয়নারায়ণপুর
১০৭. জগৎবল্লভপুর
১০৮. ডোমজুড়
১০৯. উত্তরপাড়া
১১০. শ্রীরামপুর
১১১. চাঁপদানি
১১২. সিঙ্গুর
১১৩. চন্দননগর
১১৪. চুঁচুড়া
১১৫. বলাগড়
১১৬. পাণ্ডুয়া
১১৭. সপ্তগ্রাম
১১৮. চণ্ডীতলা
১১৯. জাঙ্গিপাড়া
১২০. হরিপাল
১২১. ধনেখালি
১২২. তারকেশ্বর
১২৩. পুরশুড়া
১২৪. আরামবাগ
১২৫. গোঘাট
১২৬. খানাকুল
১২৭. খণ্ডঘোষ
১২৮. বর্ধমান দক্ষিণ
১২৯. রায়না
১৩০. জামালপুর
১৩১. মন্তেশ্বর
১৩২. কালনা
১৩৩. মেমারি
১৩৪. বর্ধমান উত্তর
১৩৫. ভাতার
১৩৬. পূর্বস্থলী দক্ষিণ
১৩৭. পূর্বস্থলী উত্তর
১৩৮. কাটোয়া
১৩৯. কেতুগ্রাম
১৪০. মঙ্গলকোট
১৪১. আউশগ্রাম
১৪২. গলসি