    Gold and Silver Prices Crashed: সোনার দামে বিশাল পতন! একধাক্কায় ৮০৮৯ টাকা কমল দর, রুপো সস্তা হল ১৩০০০ টাকার বেশি

    মধ্যবিত্তের মুখে হাসি! সোনার দামে বিশাল পতন, একধাক্কায় দর কমল ৮০৮৯ টাকা। পাল্লা দিয়ে সস্তা হয়েছে রুপোও, এক লাফে দাম কমল ১৩০০০ টাকার বেশি। আজকের লেটেস্ট বাজার দর জেনে নিন এই প্রতিবেদনে।

    Published on: Mar 23, 2026 10:45 AM IST
    By Ayan Das
    সোমবার একধাক্কায় অনেকটা কমে গেল সোনার দাম। সপ্তাহের প্রথম কর্মদিবসে বাজার খোলার সময় এমসিএক্স সূচকে ১০ গ্রাম সোনার দাম কমে গিয়ে ১,৪০,১৫৮ টাকায় ঠেকে। আগেরদিন বাজার বন্ধের সময় ১০ গ্রাম সোনার দাম ছিল ১,৪৪,৪৯২ টাকা। সেখান একধাক্কায় তিন শতাংশ পতন হয়। তবে সেখানেই থামেনি সোনার নিম্নমুখী গ্রাফ। একটা সময় ৫.৫৯ শতাংশ বা ৮,০৮৯ টাকা কমে ১,৩৬,৪০৩ টাকায় নেমে যায় ১০ গ্রাম সোনার দাম। তারপর কিছুটা উত্থান হয়েছে হলুদ ধাতুর। আপাতত ১০ গ্রাম সোনার দাম দাঁড়িয়েছে ১,৩৭,৭৬৯ টাকা। যা গত সেশনের থেকে ৬,৭২৩ টাকা বা ৪.৬২ শতাংশ কম।

    সোমবার একধাক্কায় সোনা ও রুপোর দাম কমল। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে এপি)
    সোমবার একধাক্কায় সোনা ও রুপোর দাম কমল। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে এপি)

    রুপোর দামেও বড়সড় পতন হল

    একইভাবে রুপোর দামেও ব্যাপক পতন হয়েছে। আজ বাজার খোলার সময়ই চার শতাংশের মতো পতন হয় রুপোর। তার ফলে গত সেশনে এমসিএক্স সূচকে যে রুপোর দাম ২,২৬,৭৭২ টাকা ছিল, সেটাই সোমবার বাজার খোলার সময় দাঁড়ায় ২,১৭,৭০২ টাকা। তারপরও জারি থাকে পতন। ছয় শতাংশের মতো কমে গিয়ে ২,১৩,১৬৬ টাকায় ঠেকে যায় এক কিলোগ্রাম রুপোর দাম। অর্থাৎ পতন হয় ১৩,৬০৬ টাকার মতো। আপাতত এক কেজি রুপোর দাম দাঁড়িয়েছে ২,১৫,৭৫০ টাকা। যা আগেরদিনের থেকে ১১,০২২ টাকা কম।

    আরও পড়ুন: Israel's 'Mini India' Dimona attack: জিলিপি-সোনপাপড়ি, মারাঠি-হিন্দিতে কথা, ইজরায়েলের এই 'মিনি ইন্ডিয়ায়' হামলা ইরানের

    কোন কোন কারণে এরকম অবস্থা হল বাজারের?

    ১) মুদ্রাস্ফীতি ও সুদের হার: মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভ-সহ বিশ্বের বড় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি ইঙ্গিত দিয়েছে যে অদূর ভবিষ্যতে সুদের হার কমানোর কোনও সম্ভাবনা নেই। উচ্চ সুদের হারের কারণে বিনিয়োগকারীরা সোনা থেকে মুখ ফিরিয়ে ডলার বা বন্ডের দিকে ঝুঁকছেন, কারণ সোনা থেকে সরাসরি কোনও সুদ পাওয়া যায় না।

    আরও পড়ুন: Pak diplomat on India: ‘আমেরিকা পাকিস্তানে অ্যাটাক করলে ভারতে পরমাণু হামলা করা উচিত আমাদের’, দাবি প্রাক্তন হাইকমিশনারের

    ২) তেল ও মুদ্রাস্ফীতির চাপ: ইরান-ইজরায়েল-আমেরিকার যুদ্ধের ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম লাফিয়ে বাড়ছে। জ্বালানির দাম বাড়লে বিশ্বজুড়ে মুদ্রাস্ফীতি বাড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি কঠোর মুদ্রানীতি গ্রহণ করছে, যা সোনার দামের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

    আরও পড়ুন: Trump on US-Iran war: ইরানকে নিশ্চিহ্ন করেছি, যুদ্ধবিরতি চাই না! বললেন ট্রাম্প, তাও চিনের দিকে তাকিয়ে?

    ৩) বাধ্যতামূলক বিক্রি: শেয়ার বাজারে বড় ধরনের লোকসান সামাল দিতে অনেক বড় বড় বিনিয়োগকারী তাঁদের হাতে থাকা সোনা বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন। একে বাজার বিশ্লেষকরা 'ফোর্সড সেলিং' হিসেবে অভিহিত করছেন। লিকুইডিটি বা নগদ টাকার সংকট মেটাতে সোনার এই ব্যাপক বিক্রি বাজারে যোগান বাড়িয়ে দিয়েছে এবং দাম কমিয়ে দিয়েছে।

    News/News/Gold And Silver Prices Crashed: সোনার দামে বিশাল পতন! একধাক্কায় ৮০৮৯ টাকা কমল দর, রুপো সস্তা হল ১৩০০০ টাকার বেশি
