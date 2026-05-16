    NEET-UG 2026 Paper Leak Kingpin: নিট প্রশ্নফাঁসের মাস্টারমাইন্ড ভিতরের লোকই! ধরল CBI, যোগ মিলল পার্লারের মহিলারও

    NEET-UG 2026 Paper Leak Kingpin: সর্বভারতীয় ডাক্তারি প্রবেশিকা নিটের প্রশ্নফাঁসের ঘটনায় ‘মাস্টারমাইন্ড’-র কাছে পৌঁছে গেল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। সেইসঙ্গে এক মহিলার নামও উঠে এসেছে। যিনি বিউটি পার্লার চালাতেন।

    Published on: May 16, 2026 6:59 AM IST
    By Ayan Das
    NEET-UG 2026 Paper Leak Kingpin: নিট (স্নাতক) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় এক চাঞ্চল্যকর মোড় এল। দেশজুড়ে তীব্র ক্ষোভ এবং আলোড়নের মধ্যে এই কেলেঙ্কারির মূল হোতা বা 'কিংপিন'-কে গ্রেফতার করল সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই)। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, ধৃত ব্যক্তির নাম পিভি কুলকার্নি। তিনি পুণের রসায়নের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। নিটের আয়োজক সংস্থা ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি বা এনটিএয়ের পরীক্ষা প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে তাঁর কাছে প্রশ্নপত্র দেখার সুযোগ ছিল। আর সেই সুযোগ নিয়েই তিনি প্রায় ২৩ লাখ পড়ুয়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

    নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁসের এক অভিযুক্ত গ্রেফতার। (ছবি সৌজন্যে পিটিআই)
    কীভাবে চলত প্রশ্ন ফাঁসের অপারেশন?

    সিবিআইয়ের তদন্তে উঠে এসেছে অত্যন্ত সুপরিকল্পিত এক অপরাধের চিত্র। এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে, অর্থাৎ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার ঠিক দিনকয়েক আগে পুণের অধ্যাপক তাঁর নিজের বাড়িতে একটি গোপন কোচিং ক্লাসের আয়োজন করেছিলেন। সেই কোচিং ক্লাসে একাধিক প্রশ্ন বলেছিলেন। দিয়েছিলেন অপশন। বলে দিয়েছিলেন সঠিক উত্তরও। যেগুলি পড়ুয়ারা নিজেদের খাতায় লিখে নিয়েছিলেন। পরবর্তীতে আসল প্রশ্নপত্রের সঙ্গে সেটা মিলিয়ে দেখা হয়েছিল, তখন অনেকটাই মিলে গিয়েছিল। আর সেই সূত্র ধরেই প্রশ্নপত্র ফাঁসের ‘উৎসে’ সিবিআই পৌঁছে যায় বলে দাবি করেছেন এক আধিকারিক।

    বিউটি পার্লার চালানো মহিলা

    আর সেই তদন্তের মধ্যেই পুণের অধ্যাপকের সঙ্গে যোগ থাকা মনীষা ওয়াঘমোরে নামে এক মহিলার নাম উঠে এসেছে। সিবিআই সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। একটি বিউটি পার্লার চালাতেন। পড়ুয়াদের নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র দেওয়া এবং কলেজে ভরতি করিয়ে দেওয়ার টোপ দিয়েছিলেন। তিনি পড়ুয়াদের থেকে লাখ-লাখ টাকা দিতেন এবং তাঁদের সঙ্গে পুণের অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতেন।

    নতুন করে NEET, লাগবে না টাকা

    তারইমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী ২১ জুন নতুন করে নিট পরীক্ষা হবে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের জন্য পুরো নিট পরীক্ষাই বাতিল করে দেওয়া হয়। মাসখানেক পরে নতুন করে পুরো পরীক্ষা নেওয়া হবে। সেজন্য প্রার্থীদের কোনও আবেদন ফি দিতে হবে না।

    সেইসঙ্গে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান আরও একটি বড় সংস্কারের কথা জানিয়েছেন। আগামী বছর অর্থাৎ ২০২৭ সাল থেকে নিট পরীক্ষা সম্পূর্ণভাবে অনলাইন মোডে নেওয়ার পরিকল্পনা করছে কেন্দ্র সরকার। বর্তমানে সিবিআই ধৃতদের রিমান্ডে নিয়ে জেরা করছে এবং এই চক্রের পেছনে কোনো প্রভাবশালী মাথা বা বড়সড় কোচিং ইনস্টিটিউটের হাত রয়েছে কিনা, তা জানার চেষ্টা চলছে।

      ABOUT THE AUTHOR
      Ayan Das

      অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন।

