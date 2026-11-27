శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.
Akshay Kumar : 59ఏళ్ల వయస్సులోనూ సూపర్ ఫిట్- అక్షయ్ కుమార్ ఫిట్నెస్, డైట్ సీక్రెట్స్ ఇవే..
బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో అక్షయ్ కుమార్ ఎంత ఫిట్గా ఉంటారో అందరికి తెలిసిన విషయమే! ఇందుకోసం తాను పాటించే రొటీన్ని తాజాగా ఆయన వెల్లడించారు. రోజులోని 24 గంటలను పని, నిద్ర, వ్యాయామం, కుటుంబానికి ఎలా విభజించుకుంటారో, ఆయన పాటించే 8 కీలక అలవాట్లు ఏమిటో ఇక్కడ చదవండి..
బాలీవుడ్ ఖిలాడీ అక్షయ్ కుమార్ 59ఏళ్ల వయస్సులోనూ ఎంతో చురుగ్గా, ఫిట్గా కనిపిస్తుంటారు. 'కాఫీ విత్ కరణ్' సీజన్ 9 తాజా ఎపిసోడ్లో రవి కిషన్తో కలిసి పాల్గొన్న అక్షయ్ కుమార్, తన రోజులోని 24 గంటలను ఎలా ప్లాన్ చేసుకుంటారో రివీల్ చేశారు. "నేను ఎనిమిది గంటలు పనిచేస్తాను, ఎనిమిది గంటలు నిద్రపోతాను. మిగిలిన ఎనిమిది గంటల్లో కొన్ని గంటలు కుటుంబానికి, తినడానికి లేదా ఇతర పనులకు కేటాయిస్తాను. మరో రెండు గంటలు నా శరీరానికి ఇస్తాను. ఇలా విభజించుకున్నాను," అని అక్షయ్ కుమార్ చెప్పారు.
ఎనిమిది గంటల నిద్ర, రెండు గంటల వ్యాయామం..
అక్షయ్ కుమార్ ఫిట్నెస్ దినచర్యలో నిద్రకు పెద్ద పీట వేస్తారు. త్వరగా పడుకోవడం, తెల్లవారుజామునే లేవడం గురించి ఆయన చాలాసార్లు చెప్పారు. సాధారణంగా రాత్రి 9 నుంచి 9:30 గంటల మధ్య నిద్రపోయి, తెల్లవారుజామున 4 నుంచి 4:30 గంటలకల్లా లేస్తారు. తగినంత విశ్రాంతి లభించేలా తన రోజును ప్లాన్ చేసుకుంటానని అన్నారు. వ్యాయామంతో పాటు శరీరానికి దాదాపు ఎనిమిది గంటల నిద్ర అవసరమని గతంలో ఓ ఇంటర్వ్యూలో పేర్కొన్నారు.
రోజులో సుమారు రెండు గంటలు వ్యాయామం కోసం కేటాయిస్తారు. అయితే జిమ్లో గంటల తరబడి బరువులు ఎత్తడంపైనే ఆధారపడరు. బలం, సమతుల్యత, ఓర్పును పెంచే ఫంక్షనల్ ట్రైనింగ్ను ఇష్టపడతారు. రన్నింగ్, స్విమ్మింగ్, సైక్లింగ్, మార్షల్ ఆర్ట్స్, యోగా, క్లైంబింగ్, బాడీవెయిట్ కసరత్తులు ఆయన దినచర్యలో ఉంటాయి. కేవలం కండరాలు పెంచుకోవడం కాకుండా సమగ్ర ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టడానికి ఈ విధానం తోడ్పడుతుంది.
ఫంక్షనల్ ఫిట్నెస్.. తెల్లవారుజాము నుంచే!
శరీర కదలికలపై దృష్టి పెట్టడం అక్షయ్ ఫిట్నెస్లో ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తుంది. సంప్రదాయ వెయిట్ ట్రైనింగ్పై ఎక్కువగా ఆధారపడకుండా క్లైంబింగ్, హ్యాంగింగ్, రన్నింగ్, క్రీడలు వంటివి చేస్తారు. ఫంక్షనల్ వర్కౌట్లు ఒకేసారి పలు కండరాల సమూహాలకు పని కల్పిస్తాయి; శరీర సమన్వయం, కదలికల వేగం, సమతుల్యతను మెరుగుపరుస్తాయి.
సూర్యోదయానికి ముందే లేవడం అక్షయ్కు అలవాటు. ముందుగా లేవడం వల్ల వ్యాయామానికి సమయం దొరుకుతుంది, ఎలాంటి అంతరాయాలు లేకుండా రోజును మొదలుపెట్టవచ్చు. చిన్నప్పటి నుంచే త్వరగా లేవడం అలవాటు అని, త్వరగా నిద్రపోవడానికి ఇది తోడ్పడుతుందని చెప్పారు. దీనివల్ల నిద్ర వేళల్లో క్రమశిక్షణ ఏర్పడుతుంది.
సాయంత్రం 6:30కే డిన్నర్.. సింపుల్ ఫుడ్!
రాత్రి భోజనాన్ని త్వరగా ముగించడం అక్షయ్ మరో కీలక అలవాటు. సాధారణంగా సాయంత్రం 6:30 గంటలకే చివరి భోజనం పూర్తి చేస్తారు, రాత్రి పొద్దుపోయే వరకు తినరు. త్వరగా తింటే నిద్రపోయేలోపు ఆహారం జీర్ణమవుతుందని నమ్ముతారు. నిద్ర వేళలు స్థిరంగా ఉన్నప్పుడు రాత్రిపూట అనవసరమైన చిరుతిళ్లు తినకుండా ఉండటానికి కూడా ఇది సహాయపడుతుంది.
అనవసరమైన షార్ట్కట్లకు దూరంగా ఉంటూ సాధారణ ఆహారం తీసుకోవడంపై ఆయన ఇటీవల ఎక్కువగా మాట్లాడుతున్నారు. యాభై ఏళ్ల ప్రారంభంలోనే పూర్తిగా మొక్కల ఆధారిత ఆహారానికి (వీగన్) మారారు. పండ్లు, కూరగాయలు, తృణధాన్యాలు, ఇతర మొక్కల ఆధారిత ఆహార పదార్థాలకే ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. సప్లిమెంట్లు, ప్రొటీన్ పౌడర్ల కంటే ఇంటి భోజనాన్నే ఇష్టపడతారు.
మార్షల్ ఆర్ట్స్, అవుట్డోర్ ఆటలు.. నిలకడే అసలు బలం!
మార్షల్ ఆర్ట్స్లో శిక్షణ పొందిన అక్షయ్, ఆ తరహా వ్యాయామాలను ఏళ్ల తరబడి తన దినచర్యలో చేర్చుకున్నారు. స్విమ్మింగ్, రన్నింగ్, సైక్లింగ్, అవుట్డోర్ ఆటలు, ఇతర శారీరక శ్రమ పనులు కూడా ఇందులో భాగం.
అక్షయ్ దినచర్య నుంచి తీసుకోవాల్సిన అతిపెద్ద పాఠం ‘కన్సిస్టెన్సీ’! ఏదో కొద్దిరోజుల మార్పు కోసమో, ఒక్కరోజు కఠినంగా కసరత్తు చేయడం కాకుండా, ఏళ్ల తరబడి ఒక పద్ధతి ప్రకారం జీవనశైలిని కొనసాగిస్తున్నారు. క్రమం తప్పని వ్యాయామం, తగినంత నిద్ర, త్వరగా భోజనం, సింపుల్ ఫుడ్, క్రమశిక్షణ కలిసిన జీవన విధానం ఆయనది. అందరికీ రెండు గంటల వర్కౌట్ సాధ్యం కాకపోవచ్చు. కానీ రోజూ కదలడం, సరిపడా నిద్రపోవడం, ఆహారంపై శ్రద్ధ, నిలకడ వంటి అలవాట్లను ఎవరైనా సులభంగా అలవర్చుకోవచ్చు.