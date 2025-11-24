ఎంత తక్కువ తిన్నా బరువు తగ్గట్లేదా? ఇవే కారణాలు అంటున్న డైటీషియన్..
ఎంత తక్కువ తిన్నా బరువు తగ్గడం లేదా? ఎన్ని రకాల వ్యాయామాలు చేసినా వెయిట్ లాస్ సమస్య వెంటాడుతోందా? మీకు తెలియకుండానే మీరు చేస్తున్న కొన్ని పొరపాట్ల వల్ల ఇలా జరుగుతుండొచ్చు! వెయిట్ లాస్పై డైటీషియన్ ఇచ్చిన టిప్స్ని మీరు కచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి..
మీరు బరువు తగ్గడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారా? ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకుంటూ, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేస్తున్నా... బరువు తగ్గుతున్నట్లు అనిపించడం లేదా?
బరువు తగ్గడం, దానిని నియంత్రణలో ఉంచుకోవడం అనేది ప్రధానంగా ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకోవడం, వ్యాయామంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అయితే మీరు మీ టార్గెట్ వెయిట్ని చేరుకోకుండా అడ్డుకుంటున్న కొన్ని అంశాలు ఉన్నాయన్న విషయం మీకు తెలియకపోవచ్చు!
కానీ నిరాశ పడకండి! చిన్న చిన్న తప్పులను సరిదిద్దుకోవడం ద్వారా ఈ సమస్యను అధిగమించవచ్చు. మరి బరువు తగ్గుదల ఒకే చోట ఆగిపోవడాన్ని ఛేదించి, ఎలా ఫలితాలు సాధించాలి? డైట్, ఫిట్నెస్పై తరచుగా విలువైన అంతర్దృష్టులను పంచుకునే క్లినికల్ న్యూట్రిషన్లో ఎంఎస్సీ చేసిన డైటీషియన్ శ్వేత జే పాంచాల్.. “మీరు బరువు తగ్గకుండా అడ్డుకునే మూడు సాధారణ పొరపాట్ల”ను తన ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్లో పంచుకున్నారు.
ఏ బరువు తగ్గింపు ప్రక్రియకైనా క్యాలరీల లోటు చాలా ముఖ్యం. అంటే మీరు తీసుకునే క్యాలరీల కంటే ఎక్కువ క్యాలరీలను ఖర్చు చేయడం. అయితే, దీనికి ఒక పరిమితి ఉండాలి. మీ క్యాలరీల లోటు ప్రణాళిక ఆరోగ్యకరంగా ఉండాలి.
మీరు బరువు తగ్గకపోవడానికి ఒక కారణం, మీరు క్యాలరీలను తీవ్రంగా పరిమితం చేయడమేనని డైటీషియన్ శ్వేత వెల్లడించారు. దీనివల్ల మీ శరీరం ‘సర్వైవల్ మోడ్’లోకి వెళ్తుంది.
ఆమె వివరిస్తూ.. “మీరు చాలా కాలంగా అతి తక్కువ ఆహారం తీసుకుంటున్నారు. దీని అర్థం, మీ శరీరం సర్వైవల్ మోడ్లోకి వెళ్లిపోయింది. మీరు తీసుకునే ప్రతి చివరి క్యాలరీని అది పూర్తిగా నిల్వ చేసుకుంటుంది. ఫలితంగా, బరువు తగ్గుదల ఆగిపోయింది,” అని చెప్పారు. అంటే, తీవ్రంగా ఆహారాన్ని పరిమితం చేయడం వల్ల మీ జీవక్రియ కూడా ప్రతికూలంగా ప్రభావితమవుతుంది.
2. విపరీతమైన ఒత్తిడి
మీరు ఒత్తిడిని ఎలా నిర్వహిస్తున్నారు అనేది మీ బరువును ఖచ్చితంగా ప్రభావితం చేస్తుంది! దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడి, నిద్ర లేమి కారణంగా ఒత్తిడి హార్మోన్లు ప్రేరేపితం అవుతాయి. ఇది పొత్తికడుపు వంటి ప్రాంతాల్లో కొవ్వు పేరుకుపోవడానికి దారితీస్తుందని డైటీషియన్ హెచ్చరించారు.
“ఎక్కువగా రాత్రిళ్లు మేల్కోవడం, అధిక ఒత్తిడి వంటివి.. కార్టిసాల్ అనే ఒత్తిడి హార్మోన్ను పెంచుతాయి. కార్టిసాల్, మీరు తీసుకునే ఆహారంలోని కొవ్వును పొత్తికడుపు ప్రాంతంలో నిల్వ చేస్తుంది. అందుకే మీ త్రాసుపై ఆ సంఖ్య (బరువు) కదలడం లేదు,” అని అన్నారు.
కాబట్టి, మీ ఆహార ప్రణాళిక, వ్యాయామ దినచర్య లాగానే, మీరు మీ నిద్రకు కూడా అంతే విలువ ఇవ్వాలి. సరైన నిద్ర ఒత్తిడి హార్మోన్లను సమతుల్యం చేయడంలో సహాయపడుతుంది.
3. ఇష్టం వచ్చిన 'డిటాక్స్' పద్ధతులు పాటించడం
ఈ మధ్యకాలంలో 'డిటాక్స్' అనేది ఒక ట్రెండీ పదంగా మారింది. డిటాక్స్ అంటే శరీరం నుంచి విష పదార్థాలను తొలగించే ప్రక్రియ. ఈ రోజుల్లో మార్కెట్లలో వివిధ ఉత్పత్తులపై పెద్ద అక్షరాలతో 'డిటాక్స్' లేబుల్స్ ముద్రించి అమ్ముతున్నారు. ఈ ఫ్యాన్సీ డిటాక్స్ ఉత్పత్తుల ప్రభావానికి గురికావద్దని డైటీషియన్ శ్వేత సలహా ఇచ్చారు.
ఈ డిటాక్స్ ఉత్పత్తులకు లొంగిపోయే అలవాటును ఆమె తప్పు పడుతూ.. “మీరు ప్రతి రకమైన అడ్డదిడ్డమైన డిటాక్స్ టీలు, డిటాక్స్ క్లెన్సులు, డిటాక్స్ జ్యూస్లు వంటివి దీర్ఘకాలంలో ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఇది భవిష్యత్తులో మీకు మరింత ఆహారంపై కోరికను పెంచుతుంది. ఇది నిజానికి మీ ఆరోగ్యానికి భంగం కలిగిస్తుంది తప్ప, ఏ విధంగానూ సహాయపడదు,” అని స్పష్టం చేశారు.
ఈ డిటాక్స్ ఉత్పత్తులలో క్యాలరీలు చాలా తక్కువగా ఉండటంతో పాటు కొన్నిసార్లు ముఖ్యమైన పోషకాలు కూడా లోపిస్తాయి. దీనివల్ల రోజులో తర్వాత సమయంలో ఆకలిగా అనిపించవచ్చు. అలాంటి కోరికలకు లొంగిపోయి, మార్కెట్లో 'ఆరోగ్యకరమైనవి' అని ప్రచారం చేసిన ఈ ఉత్పత్తులను ఎంచుకునే వారు, తెలియకుండానే తమ బరువు తగ్గింపు ప్రయత్నాలను భంగపరుచుకుంటారు.
మరి ఏది పనిచేస్తుంది? దీనిపై శ్వేత చేసిన సిఫార్సు: “నిజంగా పనిచేసేవి సమతుల్య ఆహారం, స్ట్రెన్త్ ట్రైనింగ్, తగినంత కార్డియో, చాలా ఓర్పు మాత్రమే.”
అంటే సహజమైన మార్గంలో బరువు తగ్గడం అనేది మరింత స్థిరంగా, సుస్థిరంగా ఉంటుందని దీని భావం.
