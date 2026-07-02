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    Nagabandham Tickets: ఒక టికెట్ కొంటే మరో టికెట్ ఫ్రీ.. రూ.100 కోట్ల బడ్జెట్ సినిమాకు తొలి రోజు నుంచే బంపర్ ఆఫర్

    Nagabandham Tickets: నాగబంధం మూవీ టికెట్లపై మేకర్స్ ఓ బంపర్ ఆఫర్ పెట్టారు. రూ.100 కోట్ల భారీ బడ్జెట్ తో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాకు తొలి రోజు నుంచే ఒక టికెట్ కొంటే మరో టికెట్ ఫ్రీ అనే ఆఫర్ ఇస్తుండటం విశేషం.

    Jul 2, 2026, 13:51:50 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
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    Nagabandham Tickets: భారీ కాన్వాస్, కళ్లు చెదిరే విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ (VFX) తో వస్తున్న మైథలాజికల్ ఫాంటసీ అడ్వెంచర్ త్రిల్లర్ 'నాగబంధం: ది సీక్రెట్ ట్రెజర్' (Nagabandham: The Secret Treasure). ఎన్నో అంచనాల మధ్య రేపు (జులై 3, శుక్రవారం) వరల్డ్‌వైడ్‌గా థియేటర్లలోకి రాబోతున్న ఈ సినిమాపై టాలీవుడ్‌లో మంచి బజ్ క్రియేటైంది. పాన్ ఇండియా లెవల్లో రిలీజ్ అవుతున్న ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం మేకర్స్ ప్రేక్షకులను ఆకర్షించడానికి టికెట్లపై ఆఫర్ తో వస్తుండటం విశేషం.

    Nagabandham Tickets: ఒక టికెట్ కొంటే మరో టికెట్ ఫ్రీ.. రూ.100 కోట్ల బడ్జెట్ సినిమాకు తొలి రోజు నుంచే బంపర్ ఆఫర్
    Nagabandham Tickets: ఒక టికెట్ కొంటే మరో టికెట్ ఫ్రీ.. రూ.100 కోట్ల బడ్జెట్ సినిమాకు తొలి రోజు నుంచే బంపర్ ఆఫర్

    బాలీవుడ్ ట్రెండ్ ఫాలో అవుతున్న టాలీవుడ్

    బాలీవుడ్‌లో ఆడియన్స్‌ను థియేటర్లకు రప్పించడానికి 'బై వన్ గెట్ వన్' (BOGO) ఆఫర్స్ ఇవ్వడం మనం రెగ్యులర్‌గా చూస్తూనే ఉంటాం. ఇప్పుడు నాగబంధం మేకర్స్ కూడా ఇదే ట్రెండ్‌ను ఫాలో అవుతున్నారు.

    సినిమా రిలీజైన ఫస్ట్ డే (జులై 3) నుంచే ఈ ఆఫర్ అందుబాటులో ఉంటుందని అనౌన్స్ చేశారు. అయితే ఈ క్రేజీ ఆఫర్ కేవలం హిందీ వెర్షన్‌కు మాత్రమే వర్తిస్తుందని మేకర్స్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఈ స్ట్రాటజీ నార్త్‌లో బాక్సాఫీస్ నంబర్స్‌ను ఏమేరకు పెంచుతుందో చూడాలి.

    విరాట్ కర్ణ డ్యూయల్ షేడ్స్.. అదరగొట్టే కాస్టింగ్

    డైరెక్టర్ కమ్ ప్రొడ్యూసర్ అభిషేక్ నామా (Abhishek Nama) తన సెకండ్ డైరెక్షనల్ వెంచర్‌గా ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కించారు. అనంత పద్మనాభ స్వామి ఆలయం, బ్రహ్మ కమలం, నాగ సాధువుల చుట్టూ తిరిగే ఒక పవర్‌ఫుల్ స్టోరీతో ఈ సినిమాను తీశారు.

    రీసెంట్‌గా రిలీజైన టీజర్, ట్రైలర్‌కు ఆడియన్స్ నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. విజువల్స్ హాలీవుడ్ రేంజ్‌లో ఉన్నాయని సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లు తెగ మాట్లాడుకుంటున్నారు.

    విరాట్ కర్ణ డ్యుయల్ రోల్

    ఈ సినిమాలో యంగ్ హీరో విరాట్ కర్ణ (Virat Karrna) మెయిన్ లీడ్‌గా నటిస్తున్నాడు. ఒక సాధారణ వ్యక్తి, అలాగే లార్డ్ శివ లాంటి రెండు విభిన్నమైన షేడ్స్ ఉన్న పాత్రల్లో అతను కనిపించబోతున్నాడని ట్రైలర్ చూస్తేనే అర్థమవుతోంది.

    ఇస్మార్ట్ బ్యూటీ నభా నటేష్, ఐశ్వర్య మీనన్ గ్లామర్ ఈ సినిమాకు స్పెషల్ అట్రాక్షన్. జగపతి బాబు, మహేష్ మంజ్రేకర్, మురళీ శర్మ లాంటి సీనియర్ యాక్టర్స్ పవర్‌ఫుల్ క్యారెక్టర్స్ ప్లే చేయడం సినిమాకు మేజర్ ప్లస్ పాయింట్.

    సౌందర్ రాజన్ సినిమాటోగ్రఫీ, జునైద్-అభే అందించిన బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ సినిమాను నెక్స్ట్ లెవల్‌కు తీసుకెళ్లాయని చెబుతున్నారు. ఎన్ఐకే స్టూడియోస్, అభిషేక్ పిక్చర్స్ బ్యానర్లపై కిషోర్ అన్నపురెడ్డి, నిషిత నాగిరెడ్డి ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా నిర్మించారు. సుమారు 3 గంటల 5 నిమిషాల రన్‌టైమ్‌తో వస్తున్న ఈ సినిమా థియేటర్లలో ఆడియన్స్‌కు ఒక మంచి విజువల్ అనుభూతిని ఇవ్వడం పక్కా.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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    Home/Entertainment/Nagabandham Tickets: ఒక టికెట్ కొంటే మరో టికెట్ ఫ్రీ.. రూ.100 కోట్ల బడ్జెట్ సినిమాకు తొలి రోజు నుంచే బంపర్ ఆఫర్
    Home/Entertainment/Nagabandham Tickets: ఒక టికెట్ కొంటే మరో టికెట్ ఫ్రీ.. రూ.100 కోట్ల బడ్జెట్ సినిమాకు తొలి రోజు నుంచే బంపర్ ఆఫర్
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