OTT Release: ఓటీటీలోకి 3 రోజుల్లో 24 సినిమాలు- 16 చాలా స్పెషల్, ఒకేదాంట్లో 11- తెలుగులో 9 ఇంట్రెస్టింగ్- హారర్ టు కామెడీ
OTT Release Movies New: ఓటీటీలోకి 3 రోజుల్లో 24 సినిమాలు రిలీజ్ అయ్యాయి. వాటిలో చూసేందుకు చాలా స్పెషల్గా 16 సినిమాలు ఉంటే తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్గా 9 ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి. అమెజాన్ ప్రైమ్, నెట్ఫ్లిక్స్, హాట్స్టార్, సోనీ లివ్ ఓటీటీల్లో రిలీజైన ఆ సినిమాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం.
OTT Release Movies New: ఓటీటీలోకి 3 రోజుల్లో 24 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్కు వచ్చాయి. హారర్ థ్రిల్లర్ నుంచి క్రైమ్ యాక్షన్, కామెడీ ఫ్యామిలీ డ్రామా వరకు విభిన్న జోనర్లలో ఓటీటీ సినిమాలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. అమెజాన్ ప్రైమ్ నుంచి సోనీ లివ్ వరకు ఓటీటీల్లో అలరిస్తున్న ఆ సినిమాలు ఏంటో చూద్దాం.
అమెజాన్ ప్రైమ్ ఓటీటీ
పళ్లబురుసు (తెలుగు విలేజ్ ఫ్యామిలీ కామెడీ ఎమోషనల్ డ్రామా చిత్రం)- సెప్టెంబర్ 2
ది రన్నర్ (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ యాక్షన్ అడ్వెంచర్ థ్రిల్లర్ సినిమా)- సెప్టెంబర్ 2
అనంతన్ కాదు (తమిళ మలయాళ పీరియాడిక్ పొలిటికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ డ్రామా మూవీ)- సెప్టెంబర్ 2
జగమే సంగీతం (తెలుగు క్లాసికల్ మ్యూజికల్ రొమాంటిక్ ఫ్యామిలీ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- సెప్టెంబర్ 4
ది గ్రాండ్ టూర్ (ఇంగ్లీష్ మోటార్ అడ్వెంచర్ రియాలిటీ ట్రావెల్ కామెడీ డాక్యుమెంటరీ సిరీస్)- సెప్టెంబర్ 4
నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ
లవ్ సిక్ (మెక్సికన్ పీరియాడిక్ పొలిటికల్ రొమాంటిక్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- సెప్టెంబర్ 2
టర్నింగ్ పాయింట్: జనరేషన్ 9/11 (ఇంగ్లీష్ హిస్టారికల్ సోషల్ వార్ డాక్యుమెంటరీ)- సెప్టెంబర్ 2
ఫిటో పాయెజ్: ది వరల్డ్ వితిన్ ఏ సాంగ్ (ఇంగ్లీష్ మ్యూజికల్ డాక్యుమెంటరీ)- సెప్టెంబర్ 3
గాంధారి (తెలుగు డబ్బింగ్ హిందీ క్రైమ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ డ్రామా సినిమా)- సెప్టెంబర్ 3
ది జెంటిల్మెన్ సీజన్ 2 (ఇంగ్లీష్ క్రైమ్ కామెడీ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్)- సెప్టెంబర్ 3
జీడీ నాయుడు (తెలుగు తమిళ బయోగ్రాఫికల్ డ్రామా చిత్రం)- సెప్టెంబర్ 4
ధమాల్ 4 (హిందీ కామెడీ హారర్ అడ్వెంచర్ ఫాంటసీ యాక్షన్ డ్రామా మూవీ)- సెప్టెంబర్ 4
కొరియన్ కనకరాజు (తెలుగు ఇండో కొరియన్ కామెడీ హారర్ థ్రిల్లర్ సినిమా)- సెప్టెంబర్ 4
ఎర్లీ మీట్స్ వరల్డ్ (ఇంగ్లీష్ రియాలిటీ డాక్యుమెంటరీ సిరీస్)- సెప్టెంబర్ 4
టీనేజ్ వేస్ట్ ల్యాండ్ (ఇంగ్లీష్ హిస్టారికల్ డాక్యుమెంటరీ)- సెప్టెంబర్ 4
ఇన్స్టాడాక్స్: ది డీకాయ్ ప్లేన్ (ఇంగ్లీష్ డాక్యుమెంటరీ చిత్రం)- సెప్టెంబర్ 4
జియో హాట్స్టార్ ఓటీటీ
స్టార్ వార్స్: ది మాండలోరియన్ అండ్ గ్రోగు (ఇంగ్లీష్ సైన్స్ ఫిక్షన్ యాక్షన్ అడ్వెంచర్ ఫాంటసీ ఫిల్మ్)- సెప్టెంబర్ 2
చడ్ పవర్స్ (ఇంగ్లీష్ స్పోర్ట్స్ కామెడీ డ్రామెడీ వెబ్ సిరీస్)- సెప్టెంబర్ 3
ది కోర్ట్ (తెలుగు డబ్బింగ్ తమిళ కోర్ట్ రూమ్ థ్రిల్లర్ ఫ్యామిలీ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- సెప్టెంబర్ 4
ఏ మినీక్రాఫ్ట్ మూవీ (ఇంగ్లీష్ ఫాంటసీ ఫ్యామిలీ కామెడీ అడ్వెంచర్ యాక్షన్ మూవీ)- సెప్టెంబర్ 4
ఉన్మాదం (తెలుగు డబ్బింగ్ మలయాళ సైకలాజికల్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ పోలీస్ ప్రొసీజరల్ సినిమా)- సోనీ లివ్ ఓటీటీ- సెప్టెంబర్ 4
డీసీ (తెలుగు డబ్బింగ్ తమిళ రివేంజ్ క్రైమ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ గ్యాంగ్స్టర్ డ్రామా మూవీ)- సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీ- సెప్టెంబర్ 4
పురాతవన్ (బెంగాలీ సైకలాజికల్ సోషల్ ఫ్యామిలీ డ్రామా చిత్రం)- హోయ్చోయ్ ఓటీటీ- సెప్టెంబర్ 4
మే డే (ఇంగ్లీష్ యాక్షన్ కామెడీ అడ్వెంచర్ డ్రామా మూవీ)- ఆపిల్ టీవీ ప్లస్ ఓటీటీ- సెప్టెంబర్ 4
ఓటీటీలోకి 24 సినిమాలు
ఇలా బుధవారం (సెప్టెంబర్ 2), గురువారం (సెప్టెంబర్ 3), శుక్రవారం (సెప్టెంబర్ 4) 3 రోజుల్లో 24 సినిమాలు ఓటీటీలోకి వచ్చాయి. వాటిలో ఉన్మాదం, డీసీ, ది కోర్ట్, కొరియన్ కనకరాజు, ధమాల్ 4, జీడీ నాయుడు, గాంధారి, పళ్లబురుసు, ది రన్నర్, అనంతన్ కాదు, జగమే సంగీతం, ఏ మినీ క్రాప్ట్ మూవీ స్పెషల్గా ఉన్నాయి.
స్పెషల్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్
వీటితోపాటు పురాతవన్, స్టార్ వార్స్, ది జెంటిల్మెన్ సీజన్ 2, మే డేతో కలిపి చూసేందుకు చాలా స్పెషల్గా 16 సినిమాలు ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి. ఇందులోనూ తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్గా 9 సినిమాలు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి. ఇక ఒక్క నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీలో 11 సినిమాలు రిలీజ్ అవడం విశేషంగా చెప్పుకోవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORChetupelli Sanjiv Kumar
చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. ముఖ్యంగా సినిమా వార్తలు, మూవీ రివ్యూలు, ఓటీటీ కంటెంట్, సీరియల్స్, బుల్లితెరకు సంబంధించిన న్యూస్ అందించడంలో ఆయనది ప్రత్యేక శైలి. సమాచారాన్ని పాఠకులకు ప్రభావవంతంగా చేరవేయడంలో ఆయన ఎప్పుడూ ముందుంటారు. డిజిటల్ మీడియా వేగంగా మారుతున్న తరుణంలో, పాఠకుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా నాణ్యమైన కంటెంట్ను రూపొందించడంలో ఆయనది అందెవేసిన చేయి. అందుకే ఆయన అమోఘమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును, అనేకసార్లు కంటెంట్ ఇన్స్టా అవార్డులను అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. ఈయన గతంలో ఈటీవీ భారత్, సాక్షి, ఫిల్మీబీట్ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. సినిమా, ప్రాంతీయ వార్తలపై కథనాలు అందించడంతోపాటు ఫిల్మీ రిపోర్టింగ్ చేశారు. కంటెంట్ రాయడం, ఎడిటింగ్తోపాటు వీడియో ఎడిటింగ్, ఎస్ఈవో (SEO) అంశాలపై మంచి పట్టు ఉంది. 2017లో తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో జర్నలిజంలో పీజీ చేస్తున్న సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్లో చేరారు. ఈటీవీ భారత్ తెలంగాణ లాంచ్ సమయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన అందించిన బులిటెన్స్, న్యూస్ ఆర్టికల్స్తో సదరు వెబ్సైట్ లాంచ్ అవడం విశేషం. అనంతరం ఏడాదికి కంటెంట్ ఎడిటర్గా పని చేస్తూనే యాక్టింగ్ షిఫ్ట్ ఇన్ఛార్జ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2023లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరిన ఆయన ప్రస్తుతం ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్స్కు సంబంధించిన కథనాలను అందిస్తున్నారు. ప్రతి కథనాన్ని లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా అందించడం సంజీవ్ కుమార్ శైలి.Read More