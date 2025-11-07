స్టాక్ మార్కెట్ నీరసించినా.. బీఎస్ఈ షేర్ 7% జంప్.. కొనుగోలు చేయొచ్చా?
సాధారణంగా భారత స్టాక్ మార్కెట్ నీరసంగా ఉన్నప్పటికీ, బీఎస్ఈ (BSE) షేర్ ధర శుక్రవారం ఒక్కరోజే దాదాపు 7% పెరిగింది. ఫ్యూచర్స్ & ఆప్షన్స్ (F&O) విభాగంపై ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్, సెబీ ఛైర్మన్ తుహిన్ కాంత పాండే చేసిన కీలక వ్యాఖ్యలే ఈ ర్యాలీకి ప్రధాన కారణం.
భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్ (దలాల్ స్ట్రీట్) నేడు బలహీనంగా, నీరసమైన ధోరణిని చూపించినప్పటికీ, బీఎస్ఈ (BSE) షేర్ ధర దాదాపు 7% పెరగడం పెట్టుబడిదారుల దృష్టిని ఆకర్షించింది. భారీ కొనుగోలు వాల్యూమ్ల మధ్య, వరుసగా రెండు సెషన్లలో పడిపోయిన తర్వాత, శుక్రవారం నాడు బీఎస్ఈ షేర్ ధర దాదాపు 7% ఎగిసింది. నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (NSE) లో ఈ షేర్ గరిష్టంగా 6.9% పెరిగి రూ. 2,625.00 కు చేరుకుంది. మధ్యాహ్నం 1:35 గంటలకు, బీఎస్ఈ షేర్ ధర ఎన్ఎస్ఈలో 6.39% లాభంతో రూ. 2,612.50 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.
కీలక అంశాలు & గత రాబడి (Returns):
గత ఒక నెలలో: 16% పెరిగింది.
గత ఆరు నెలల్లో: 18% లాభపడింది.
ఈ సంవత్సరం ప్రారంభం (YTD) నుండి: 44% పెరిగింది.
గత ఒక సంవత్సరంలో: ఏకంగా 60% పురోగమించింది.
గత ఐదేళ్ల కాలంలో: బీఎస్ఈ షేర్లు 4,562% అద్భుతమైన మల్టీబ్యాగర్ రాబడిని ఇచ్చాయి.
ఎఫ్&ఓ (F&O)పై కీలక వ్యాఖ్యలతో బీఎస్ఈ ర్యాలీ
నేడు విస్తృత భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్లో బలహీన వాతావరణం ఉన్నప్పటికీ, బీఎస్ఈ షేర్ ధర పుంజుకోవడానికి ప్రధాన కారణం ఫ్యూచర్స్ & ఆప్షన్స్ (F&O) విభాగంపై కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్, సెబీ (SEBI) ఛైర్మన్ తుహిన్ కాంత పాండే చేసిన ప్రకటనలే.
సెబీ ఛైర్మన్ ప్రకటన:
సీఎన్బీసీ-టీవీ18 గ్లోబల్ లీడర్షిప్ సమ్మిట్లో మాట్లాడుతూ, సెబీ ఛైర్మన్ తుహిన్ కాంత పాండే, వీక్లీ ఎఫ్&ఓ ఎక్స్పైరీ ఇంకా కొనసాగుతోందని, ఇది బాగా పనిచేస్తోందని స్పష్టం చేశారు.
"ఎఫ్&ఓ పై మా విధానం క్రమబద్ధంగా, డేటా ఆధారితంగా ఉండాలి. ప్రస్తుతం, వీక్లీ ఎఫ్&ఓ కొనసాగుతోంది, అది బాగా పనిచేస్తోంది. తదుపరి దశలు ఏవైనా తీసుకోవాల్సి వస్తే, మేము కచ్చితంగా ఒక సంప్రదింపుల పత్రాన్ని (consultation paper) విడుదల చేస్తాం, అది మీకు తెలుస్తుంది" అని పాండే పేర్కొన్నారు.
ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రకటన:
దీనికి ముందు, గురువారం నాడు జరిగిన 12వ ఎస్బీఐ బ్యాంకింగ్ అండ్ ఎకనామిక్స్ కాంక్లేవ్, 2025లో ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ మాట్లాడుతూ, ఎఫ్&ఓ విభాగంపై ప్రభుత్వం తలుపులు మూసివేయదని స్పష్టం చేశారు.
"ప్రభుత్వం ఇక్కడ అడ్డంకులను తొలగించడానికి, వాటిపై పనిచేయడానికి ఉంది. అయితే, రిస్క్లను అర్థం చేసుకోవడం పెట్టుబడిదారుల బాధ్యత" అని సీతారామన్ తెలిపారు.
ఈ ప్రకటనలు ఎఫ్&ఓ ట్రేడింగ్పై నియంత్రణ చర్యల విషయంలో పెట్టుబడిదారులలో ఉన్న ఆందోళనలను తగ్గించి, బీఎస్ఈ షేర్లలో కొనుగోలుకు దారితీసింది.
టెక్నికల్ ఔట్లుక్: కొనుగోలు చేయవచ్చా?
లక్ష్మీశ్రీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రీసెర్చ్ హెడ్ అన్షుల్ జైన్ ప్రకారం, బీఎస్ఈ షేర్ ధర తన కీలకమైన వీక్లీ సపోర్ట్ రూ. 2,385 వద్ద నిలబడి, వీక్లీ చార్ట్లో బుల్లిష్ హామర్ (Bullish Hammer) ను ఏర్పరచడం ద్వారా బలమైన పుంజుకోవడాన్ని చూపించింది. ఇది తక్కువ స్థాయిలో డిమాండ్ ఉద్భవించినట్లు స్పష్టంగా సూచిస్తుంది.
అన్షుల్ జైన్ అంచనాలు:
"ప్రస్తుత వారంలో కనిపిస్తున్న కొనసాగింపు కదలిక సానుకూల ధోరణిని బలోపేతం చేస్తుంది. ప్రారంభ లక్ష్యంగా రూ. 2,738 కనిపిస్తోంది. వాల్యూమ్లు తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, ధరల నిర్మాణం మాత్రం అద్భుతమైన బలాన్ని చూపుతోంది. ఇటీవలి గరిష్టాల కంటే పైన ధర నిలదొక్కుకుంటే, కొత్తగా పెట్టుబడి పెట్టేవారిని ఆకర్షించవచ్చు. అయితే, ట్రేడర్లు ఈ కదలిక యొక్క మన్నికను ధృవీకరించడానికి వాల్యూమ్ ధృవీకరణ కోసం చూడాలి" అని జైన్ సూచించారు.
బీఎస్ఈ షేర్ ధర బలమైన టెక్నికల్ సంకేతాలు, ప్రభుత్వ, సెబీ సానుకూల ప్రకటనలతో పుంజుకుంది. అయితే, గత ఐదేళ్లలో 4,562% రాబడితో భారీగా పెరిగిన స్టాక్ కాబట్టి, కొత్త పెట్టుబడిదారులు అధిక వాల్యూమ్ ధృవీకరణ కోసం వేచి ఉండటం లేదా నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం శ్రేయస్కరం. స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడులు రిస్క్కు లోబడి ఉంటాయి.
