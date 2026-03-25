রামনবমীতে কি বন্ধ থাকবে শেয়ার বাজার? NSE ও BSE-র ছুটির তালিকা এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য জরুরি তথ্যগুলি জেনে নিন

রামনবমীতে কি বন্ধ থাকবে শেয়ার বাজার? NSE ও BSE-র ছুটির তালিকা এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য জরুরি তথ্যগুলি জেনে নিন
ভারতের শেয়ার বাজারের বিনিয়োগকারী এবং ট্রেডারদের জন্য ছুটির তালিকা জানা অত্যন্ত জরুরি। বিশেষ করে উৎসবের মরসুমে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ (NSE) এবং বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ (BSE) খোলা থাকবে কি না, তা নিয়ে অনেকের মনেই প্রশ্ন থাকে। ২০২৬ সালের রামনবমী উপলক্ষে শেয়ার বাজার সচল থাকবে কি না, জেনে নিন।
শেয়ার বাজারে লেনদেন করার সময় ক্যালেন্ডারের দিকে নজর রাখা আবশ্যিক। ভারতের দুটি প্রধান স্টক এক্সচেঞ্জ, NSE এবং BSE, প্রতি বছর বেশ কিছু জাতীয় ও ধর্মীয় উৎসবে বন্ধ থাকে। ২০২৬ সালের মার্চ মাসে রামনবমী একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তিথি। কিন্তু এই দিনে কি দালাল স্ট্রিটে ঘণ্টা বাজবে?
২০২৬ সালে রামনবমীর তারিখ ও শেয়ার বাজারের ছুটি
হিন্দু পঞ্জিকা অনুযায়ী, ২০২৬ সালে রামনবমী পালিত হবে ২৭ মার্চ, শুক্রবার। ভারতের শেয়ার বাজারের বার্ষিক ছুটির তালিকা (Trading Holidays 2026) অনুযায়ী, রামনবমী উপলক্ষে NSE এবং BSE উভয় এক্সচেঞ্জেই লেনদেন বন্ধ থাকবে।
অর্থাৎ, ওই দিন ইক্যুইটি (Equity), ডেরিভেটিভস (F&O) এবং সিকিউরিটিজ লেন্ডিং অ্যান্ড বরোইং (SLB) সেগমেন্টে কোনো কেনাবেচা করা যাবে না। শুক্রবার বাজার বন্ধ থাকায় এবং এরপর শনি ও রবিবার সাপ্তাহিক ছুটি হওয়ার কারণে, বিনিয়োগকারীরা টানা তিন দিনের একটি লম্বা ছুটি (Long Weekend) পাবেন।
কমোডিটি মার্কেটের (MCX) অবস্থা কী?
মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জ বা MCX-এর ক্ষেত্রে নিয়ম কিছুটা আলাদা হয়। সাধারণত ধর্মীয় ছুটির দিনগুলোতে MCX দুটি সেশনে কাজ করে।
- সকাল সেশন (Morning Session): সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত সাধারণত বন্ধ থাকে।
- সন্ধ্যা সেশন (Evening Session): বিকেল ৫টার পর থেকে রাত ১১:৩০ বা ১১:৫৫ পর্যন্ত লেনদেন খোলা থাকতে পারে।
তবে রামনবমীর মতো বড় উৎসবে অনেক সময় পুরো দিনই ছুটি ঘোষণা করা হয়। বিনিয়োগকারীদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে লেনদেনের আগে এক্সচেঞ্জের অফিসিয়াল সার্কুলারটি দেখে নিতে।
বাজার বন্ধ থাকলে বিনিয়োগকারীদের করণীয় কী?
শেয়ার বাজার বন্ধ থাকার অর্থ হলো আপনি ওই দিন নতুন করে কোনো শেয়ার কিনতে বা বেচতে পারবেন না। তবে এর প্রভাব আপনার পোর্টফোলিওতে কীভাবে পড়তে পারে, তা দেখে নেওয়া যাক:
১. অর্ডার প্লেসমেন্ট: বাজার বন্ধ থাকলেও অনেক ব্রোকার প্ল্যাটফর্মে 'আফটার মার্কেট অর্ডার' (AMO) দেওয়া যায়। এই অর্ডারগুলো পরবর্তী কাজের দিন অর্থাৎ সোমবার সকালে বাজার খোলার সাথে সাথে কার্যকর হবে।
২. সেটেলমেন্ট সাইকেল: যেহেতু শুক্রবার ছুটি, তাই আপনার আগের দিনের (বৃহস্পতিবার) লেনদেনের সেটেলমেন্ট প্রক্রিয়াটি এক দিন পিছিয়ে যাবে।
৩. বিশ্ববাজারের প্রভাব: ভারতীয় বাজার বন্ধ থাকলেও বিশ্ববাজার (যেমন- ডাও জোনস বা নাসডাক) খোলা থাকতে পারে। তাই সোমবার যখন ভারতীয় বাজার খুলবে, তখন বিশ্ববাজারের ওঠানামার প্রভাব আমাদের বাজারে (Gap Up বা Gap Down) দেখা যেতে পারে।
২০২৬ সালের মার্চের অন্যান্য ছুটি
মার্চ মাসটি বিনিয়োগকারীদের জন্য বেশ ব্যস্ত মাস। রামনবমী ছাড়াও এই মাসে দোলযাত্রা বা হোলি উপলক্ষে শেয়ার বাজারে ছুটি থাকে। ২০২৬ সালে হোলি এবং রামনবমী—এই দুটি বড় ছুটির কারণে লেনদেনের দিন সংখ্যা কিছুটা কম হবে।
সংক্ষেপে বলতে গেলে, ২৭ মার্চ ২০২৬, রামনবমীর দিন NSE এবং BSE সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে। বিনিয়োগকারীদের উচিত এই ছুটির কথা মাথায় রেখে আগেভাগেই তাদের পজিশন বা ট্রেডিং প্ল্যান গুছিয়ে নেওয়া। উৎসবের আনন্দ উপভোগ করার পাশাপাশি বাজারের এই বিরতি আপনাকে আপনার ইনভেস্টমেন্ট স্ট্র্যাটেজি নতুন করে খতিয়ে দেখার সুযোগ করে দেবে।
সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More