Adivi Sesh: సరిగా నటించలేదని 'చందమామ' నుంచి తీసేశారు: అడివి శేష్ షాకింగ్ కామెంట్స్
Adivi Sesh: ప్రముఖ నటుడు అడివి శేష్ తన కెరీర్ ప్రారంభంలో ఎదుర్కొన్న చేదు అనుభవాన్ని పంచుకున్నాడు. కృష్ణవంశీ దర్శకత్వంలో వచ్చిన సూపర్ హిట్ సినిమా 'చందమామ' నుంచి తనను మధ్యలోనే తొలగించారని అతడు వెల్లడించాడు. నటన సరిగ్గా రాదనే కారణంతో తనను తీసేశారని శేష్ పేర్కొన్నాడు.
Adivi Sesh: టాలీవుడ్ యంగ్ అండ్ టాలెంటెడ్ హీరో అడివి శేష్ ప్రస్తుతం తన తాజా మూవీ 'డెకాయిట్' (Dacoit) ప్రమోషన్లలో బిజీగా ఉన్నాడు. ఏప్రిల్ 10న విడుదల కానున్న ఈ పాన్-ఇండియా యాక్షన్ థ్రిల్లర్ పై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఈ సందర్భంగా ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో శేష్ తన సినీ ప్రయాణంలోని ఒక ఆసక్తికరమైన, బాధాకరమైన విషయాన్ని బయటపెట్టాడు. ఇప్పుడు టాలీవుడ్ లో మోస్ట్ బ్యాంకబుల్ స్టార్ గా ఎదిగిన శేష్.. ఒకప్పుడు నటన రాదనే విమర్శలతో సినిమా నుంచి అర్థాంతరంగా తప్పుకోవాల్సి వచ్చిందని చెప్పాడు.
'చందమామ' నుంచి ఎందుకు తీసేశారంటే?
క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ కృష్ణవంశీ తెరకెక్కించిన క్లాసిక్ హిట్ 'చందమామ'లో నవదీప్ పోషించిన పాత్రకు మొదట అడివి శేష్నే ఎంపిక చేశారట.
"కృష్ణవంశీ గారి 'చందమామ' సినిమాలో నవదీప్ చేసిన రోల్ కోసం నన్ను మొదట తీసుకున్నారు. అప్పుడు ఆ సినిమా టైటిల్ 'మల్లెపువ్వు'. కొన్ని రోజుల పాటు షూటింగ్ కూడా జరిగింది. కానీ నా నటన అప్పట్లో అంత బాగాలేదని భావించి నన్ను ఆ సినిమా నుంచి తీసేశారు" అని శేష్ నిజాయితీగా ఒప్పుకున్నాడు.
ఒక నటుడిగా ఆ సమయంలో అది తనను ఎంతో బాధించినా, ఆ అనుభవమే తనను తాను మెరుగుపరుచుకోవడానికి దోహదపడిందని అతడు వివరించాడు.
అపజయాల నుంచి విజయాల వైపు..
ఆ అనుభవం తర్వాత తనను తాను మలుచుకున్న శేష్.. 'క్షణం', 'గూఢచారి', 'ఎవరు', 'మేజర్' వంటి వరుస విజయాలతో టాలీవుడ్ లో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక ముద్ర వేసుకున్నాడు. కేవలం నటుడిగానే కాకుండా, అద్భుతమైన కథా రచయితగా కూడా అతడు గుర్తింపు పొందాడు.
ఇప్పుడు అతడు నటిస్తున్న 'డెకాయిట్' సినిమాపై ఇండస్ట్రీలో భారీ క్రేజ్ నెలకొంది. మృణాల్ ఠాకూర్ కథానాయికగా నటిస్తున్న ఈ సినిమాను అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ సమర్పణలో సుప్రియ యార్లగడ్డ నిర్మిస్తున్నారు. షానీల్ డియో ఈ చిత్రంతో దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నారు.
'గూఢచారి 2' కోసం వెయిటింగ్
'డెకాయిట్' తర్వాత శేష్ నుంచి రాబోతున్న మరో భారీ ప్రాజెక్ట్ 'గూఢచారి 2' (G2). ఈ సినిమా కోసం కేవలం అడివి శేష్ అభిమానులే కాకుండా, సామాన్య ప్రేక్షకులు కూడా ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
స్క్రిప్ట్ సెలక్షన్ లో శేష్ చూపే ఖచ్చితత్వం, మేకింగ్ లో అతడి ఇన్వాల్వ్మెంట్ సినిమా స్థాయిని పెంచుతాయని అందరి నమ్మకం. ఏదేమైనా ఒకప్పుడు 'నటన రాదు' అనిపించుకున్న చోటే.. ఈ స్థాయికి ఎదగడం శేష్ సాధించిన సక్సెస్ అని చెప్పొచ్చు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
ప్రశ్న: 'డెకాయిట్' సినిమా ఎప్పుడు విడుదల అవుతుంది?
జవాబు: అడివి శేష్, మృణాల్ ఠాకూర్ నటించిన 'డెకాయిట్' ఏప్రిల్ 10, 2026న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.
ప్రశ్న: 'చందమామ' సినిమాలో అడివి శేష్ పాత్రను ఎవరు పోషించారు?
జవాబు: శేష్ను తొలగించిన తర్వాత ఆ పాత్రను నటుడు నవదీప్ పోషించారు. ఆ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ గా నిలిచింది.
ప్రశ్న: అడివి శేష్ తదుపరి సినిమాలు ఏవి?
జవాబు: 'డెకాయిట్' తర్వాత అడివి శేష్ అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన 'గూఢచారి 2' (G2) చిత్రంలో నటించనున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు.