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    Anumana Pakshi Teaser: డీజే టిల్లు డైరెక్టర్ నుంచి మరో అదిరిపోయే కామెడీ మూవీ.. అనుమాన పక్షి టీజర్ చూశారా?

    Anumana Pakshi Teaser: 'డీజే టిల్లు' లాంటి బ్లాక్‌బస్టర్ హిట్ తర్వాత డైరెక్టర్ విమల్ కృష్ణ తెరకెక్కిస్తున్న లేటెస్ట్ ఫన్ ఎంటర్‌టైనర్ 'అనుమాన పక్షి' (Anumana Pakshi). రాగ్ మయూర్ హీరోగా నటిస్తున్న ఈ సినిమా టీజర్ ఫుల్ కామెడీతో, ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ లైన్ తో ఆడియన్స్ ను బాగా ఆకట్టుకుంటోంది.

    Jun 9, 2026, 13:54:49 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
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    Anumana Pakshi Teaser: కంటెంట్ ఉంటే చిన్న సినిమాలను కూడా థియేటర్లలో ఆడియన్స్ బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఇదే నమ్మకంతో 'డీజే టిల్లు' ఫేమ్ డైరెక్టర్ విమల్ కృష్ణ ఒక మంచి కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్ తో మన ముందుకు రాబోతున్నాడు. రాగ్ మయూర్ మెయిన్ లీడ్ లో నటిస్తున్న 'అనుమాన పక్షి' సినిమా టీజర్ తాజాగా విడుదలై సోషల్ మీడియాలో మంచి రెస్పాన్స్ తెచ్చుకుంటోంది. జులై 10న గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కాబోతున్న ఈ సినిమా టీజర్ ఎలా ఉందో ఓసారి చూద్దాం.

    Anumana Pakshi Teaser: డీజే టిల్లు డైరెక్టర్ నుంచి మరో అదిరిపోయే కామెడీ మూవీ.. అనుమాన పక్షి టీజర్ చూశారా?
    Anumana Pakshi Teaser: డీజే టిల్లు డైరెక్టర్ నుంచి మరో అదిరిపోయే కామెడీ మూవీ.. అనుమాన పక్షి టీజర్ చూశారా?

    Anumana Pakshi Teaser Review | అసలు ఏంటా అనుమానం?

    ఎవరైనా ప్రతి చిన్నదానికీ అనుమానపడితే, ఎవర్నీ నమ్మకపోతే ఏమవుతుంది? అనే చిన్న పాయింట్ తో ఈ 'అనుమాన పక్షి' కథను అల్లుకున్నాడు డైరెక్టర్ విమల్ కృష్ణ. ఈ సినిమాలో హీరో ప్రతి ఒక్కరినీ అనుమానంగానే చూస్తాడు. అతని ఓవర్‌థింకింగ్ వల్ల లైఫ్ లో ఎలాంటి పరిస్థితులను అనుభవించాడు.. అది ఎలాంటి అయోమయానికి దారితీసింది అనేది టీజర్ లో చాలా ఫన్నీగా చూపించారు.

    కలర్ ఫుల్ విజువల్స్ తో కట్ చేసిన ఈ టీజర్ లో డైరెక్టర్ విమల్ కృష్ణ మార్క్ కామెడీ క్లియర్ గా కనిపిస్తోంది. ఎక్కడా బలవంతంగా ఇరికించినట్లుగా కాకుండా సిట్యువేషన్ కు తగ్గట్లుగా వచ్చే హ్యూమర్ ఈ సినిమాకు మెయిన్ హైలైట్ కాబోతోందని అర్థమవుతోంది.

    అదరగొట్టిన నటీనటులు

    హీరోగా రాగ్ మయూర్ తన నేచురల్ ఎక్స్‌ప్రెషన్స్, హిలేరియస్ కామిక్ టైమింగ్ తో టీజర్ లో అదరగొట్టాడు. హీరోయిన్ మెరిన్ ఫిలిప్ స్క్రీన్ మీద చాలా గ్రేస్‌ఫుల్ గా కనిపించింది. ప్రిన్స్ సిసిల్ క్యారెక్టర్ కాస్త కూల్ గా డిజైన్ చేశారు. ముఖ్యంగా నటుడు అజయ్ గెటప్ చూస్తేనే నవ్వొచ్చేలా ఉంది. పాతతరం హీరోయిన్ రాశితో అజయ్ జోడీ సినిమాకు మరో ఇంట్రెస్టింగ్ అట్రాక్షన్ కానుంది.

    టెక్నికల్ గా చూస్తే సునీల్ కుమార్ నామా సినిమాటోగ్రఫీ స్టైలిష్ గా ఉంది. టాలెంటెడ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ శ్రీచరణ్ పాకాల బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ టీజర్ మూడ్ ను భలే ఎలివేట్ చేసింది. ఛోటా కే ప్రసాద్ ఎడిటింగ్ చాలా గ్రిప్పింగ్ గా ఉండి, టీజర్ బోర్ కొట్టకుండా చూసుకుంది.

    అనుమాన పక్షి సినిమా విశేషాలు

    జులై 10న రిలీజ్ కాబోతున్న అనుమాన పక్షి సినిమాను చిలక ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ పై రాజీవ్ చిలక, రాజేష్ జగ్తియాని, హీరాచంద్ దండ్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు.

    ప్రస్తుతం ఆడియన్స్ అవుట్ అండ్ అవుట్ కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్స్ ను బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. 'డీజే టిల్లు' లాంటి కల్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ ఇచ్చిన విమల్ కృష్ణ నుంచి వస్తున్న సినిమా కాబట్టి 'అనుమాన పక్షి'పై యూత్ లో ఆటోమేటిక్ గా మంచి బజ్ ఉంటుంది. ట్రస్ట్ ఇష్యూస్ మీద బేస్ చేసుకుని రాసుకున్న ఈ స్టోరీ లైన్ ఈ జనరేషన్ కు బాగా రిలేట్ అవుతుంది. జులై 10న సరైన మౌత్ టాక్ పడితే ఈ చిన్న సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర పెద్ద హిట్ కొట్టడం పక్కా.

    People Also Ask (FAQs)

    'అనుమాన పక్షి' సినిమా డైరెక్టర్ ఎవరు?

    బ్లాక్‌బస్టర్ హిట్ 'డీజే టిల్లు' చిత్రాన్ని తెరకెక్కించిన డైరెక్టర్ విమల్ కృష్ణ ఈ 'అనుమాన పక్షి' సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

    అనుమాన పక్షి సినిమాలో హీరో, హీరోయిన్లు ఎవరు?

    టాలెంటెడ్ యాక్టర్ రాగ్ మయూర్ ఈ ఎక్సెంట్రిక్ కామెడీ డ్రామాలో హీరోగా నటిస్తుండగా, మెరిన్ ఫిలిప్ హీరోయిన్ గా పరిచయం అవుతోంది.

    'అనుమాన పక్షి' సినిమా థియేటర్లలో ఎప్పుడు రిలీజ్ కానుంది?

    శ్రీచరణ్ పాకాల మ్యూజిక్ అందిస్తున్న ఈ సినిమా జులై 10, 2026న వరల్డ్ వైడ్ గా థియేటర్లలో గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కాబోతోంది.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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    Home/Entertainment/Anumana Pakshi Teaser: డీజే టిల్లు డైరెక్టర్ నుంచి మరో అదిరిపోయే కామెడీ మూవీ.. అనుమాన పక్షి టీజర్ చూశారా?
    Home/Entertainment/Anumana Pakshi Teaser: డీజే టిల్లు డైరెక్టర్ నుంచి మరో అదిరిపోయే కామెడీ మూవీ.. అనుమాన పక్షి టీజర్ చూశారా?
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