Cooku With Jathirathnalu Season2: వంటల కింగ్ ఎవరో తేలేది ఈ వారమే.. కుక్కు విత్ జాతి రత్నాలు 2 గ్రాండ్ ఫినాలే.. ప్రోమో
Cooku With Jathirathnalu Season2: స్టార్ మా సూపర్ హిట్ వంటల షో కుక్కు విత్ జాతిరత్నాలు సీజన్ 2 గ్రాండ్ ఫినాలేకు టైమ్ దగ్గర పడింది. ఈ శని, ఆదివారాల్లో జరగనున్న ఈ ఫినాలేకు సంబంధించిన ప్రోమోను తాజాగా స్టార్ మా రిలీజ్ చేసింది.
Cooku With Jathirathnalu Season2: బుల్లితెరపై నవ్వుల పువ్వులు పూయిస్తూ వీక్షకులను విశేషంగా అలరిస్తున్న పాపులర్ కుకింగ్ రియాలిటీ షో 'కుక్కు విత్ జాతిరత్నాలు సీజన్ 2' ఆఖరి ఘట్టానికి చేరుకుంది. ప్రముఖ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానెల్ స్టార్ మా (Star Maa) తాజాగా ఒక కలర్ఫుల్ ప్రోమోను వదులుతూ ఈ బిగ్గెస్ట్ గ్రాండ్ ఫినాలే డేట్, టైమింగ్స్ అనౌన్స్ చేసింది.
ఈ శనివారం, ఆదివారాల్లో రాత్రి 9 గంటలకు ఈ గ్రాండ్ ఫినాలే ఎపిసోడ్లు ప్రసారం కానున్నాయి. ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ స్టార్ మా రిలీజ్ చేసిన ప్రోమో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ట్రెండ్ అవుతోంది.
కామెడీ ప్లస్ కుకింగ్ కాంబో.. గ్రాండ్ ఫినాలే పార్టీ నెక్స్ట్ లెవెల్
గత కొన్ని వారాలుగా సెలబ్రిటీ కంటెస్టెంట్ల వినూత్న వంటకాలు, వారితో పాటు సందడి చేసిన జాతిరత్నాలు చేసిన నవ్వుల హంగామాతో ఈ షో వీకెండ్స్లో బెస్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్గా నిలిచింది. ఇప్పుడు శని, ఆదివారాల్లో రాత్రి 9 గంటలకు ప్రసారం కాబోయే ఫినాలేలో ఫైనలిస్టుల మధ్య టైటిల్ కోసం గట్టి పోటీ జరగనుంది.
కేవలం సీరియస్ కుకింగ్ కాంపిటీషన్ మాత్రమే కాకుండా, స్పెషల్ గెస్టుల ఎంట్రీ, కమెడియన్ల కామెడీ స్కిట్లు, గ్రాండ్ డాన్స్ పెర్ఫార్మన్స్లతో ఈ ఫినాలే పార్టీని బిగ్ లెవెల్లో ప్లాన్ చేశారు మేకర్స్.
విన్నర్ రేసులో నిలిచింది ఎవరు?
ఈ సీజన్ ప్రారంభం నుంచి తమ క్రియేటివ్ డిషెస్, కిచెన్ పంచ్లతో జడ్జెస్ను మెప్పించిన కంటెస్టెంట్లలో ఆఖరికి విన్నర్ ట్రోఫీని ఎవరు ముద్దాడుతారనే ఉత్కంఠ అందరిలోనూ నెలకొంది. జడ్జెస్ విసిరిన కఠినమైన ఛాలెంజెస్ను అధిగమించి టాప్ పొజిషన్కు చేరుకున్న ఫైనలిస్ట్ జోడీల్లో విజేత ఎవరు కాబోతున్నారో చూడాలి.
ఈ ఫైనల్లో కమెడియన్లు రాకేష్, అవినాష్, రోహిణి, ఇమ్మాన్యుయేల్ లాంటి వాళ్లు ఉన్నారు. ఇక జడ్జీల్లో సీనియర్ కమెడియన్ అలీతోపాటు అలనాటి అందాల నటి శ్రీదేవి కూడా ఉండటంతో వీకెండ్ భారీ ఎంటర్టైన్మెంట్ పక్కాగా కనిపిస్తోంది. టైటిల్ విన్నర్కు దక్కే భారీ ప్రైజ్ మనీ, ప్రెస్టీజియస్ ట్రోఫీ ఎవరి సొంతం కానుందనే సస్పెన్స్ ఈ వీకెండ్ ఎపిసోడ్స్తో వీడనుంది.
స్టార్ మా ప్రోమోతో పెరిగిన హైప్.. డిజిటల్లోనూ ఊపేస్తున్న పిక్స్
స్టార్ మా తన అధికారిక ఎక్స్, ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాల్లో షేర్ చేసిన ఈ ప్రోమో నిమిషాల్లోనే వైరల్గా మారింది. "ఈ కుకింగ్ మహా సంగ్రామంలో టైటిల్ కొట్టేది ఎవరు? గ్రాండ్ ఫినాలే గెలిచేది ఎవరు?" అని టీజ్ చేస్తూ వదిలిన వీడియో ఆడియన్స్లో క్యూరియాసిటీని పెంచేసింది.
టీవీ ప్రసారంతో పాటు డిజిటల్ వీక్షకుల కోసం జియోహాట్స్టార్ (JioHotstar) ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లోనూ ఈ గ్రాండ్ ఫినాలే ఎపిసోడ్లు అందుబాటులో ఉండనున్నాయి.
బుల్లితెరపై ట్రెండ్ సెట్ చేసిన డిఫరెంట్ షో
సాధారణ కుకింగ్ కాంపిటీషన్లకు భిన్నంగా ప్యూర్ కామెడీని, డ్రామాను పక్కాగా మిక్స్ చేసి అందించడం 'కుక్కు విత్ జాతిరత్నాలు' కాన్సెప్ట్ ప్రత్యేకత. సెలబ్రిటీ కుక్స్ తమ వంటలు చేస్తుంటే, వారికి సాయం పేరిట జాతిరత్నాలు చేసే కన్ఫ్యూజన్ నాన్-స్టాప్ కామెడీని పంచింది.
ఇప్పుడు ఈ సీజన్ 2 విజయవంతంగా ముగింపునకు రావడంపై షో లవర్స్ ఒకవైపు విన్నర్ ఎవరో తెలుసుకోవాలనే ఉత్సాహంతో, మరోవైపు వీకెండ్ కామెడీ మిస్ అవుతామనే ఫీలింగ్తో ఉన్నారు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More