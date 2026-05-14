TRP Ratings: గుండె నిండా గుడి గంటలు సంచలనం.. టీఆర్పీ రేటింగ్స్లో రెండో స్థానానికి.. పడిపోయిన అన్ని సీరియల్స్ రేటింగ్స్
TRP Ratings: 18వ వారం తెలుగు టీవీ సీరియల్స్ రేటింగ్స్ విడుదలయ్యాయి. స్టార్ మా సీరియల్ 'గుండె నిండా గుడి గంటలు' రెండో ప్లేస్లోకి దూసుకొచ్చి 'ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు' సీరియల్ ను వెనక్కి నెట్టింది.
TRP Ratings: తెలుగు బుల్లితెర ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోవడంలో ఛానెళ్ల మధ్య పోటీ ఎప్పుడూ రసవత్తరంగానే ఉంటుంది. తాజాగా 18వ వారం టీఆర్పీ (TRP) రేటింగ్స్ విశ్లేషిస్తే ఊహించని మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా స్టార్ మా ఛానెల్లో ప్రసారమవుతున్న సీరియల్స్ మధ్య గట్టి పోటీ నెలకొంది.
ఈ వారంలో 'గుండె నిండా గుడి గంటలు' సీరియల్ అద్భుతమైన రేటింగ్స్తో సంచలనం సృష్టించింది. గత కొన్ని వారాలుగా రెండో స్థానంలో ఉన్న 'ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు' సీరియల్ను ఇది వెనక్కి నెట్టేయడం విశేషం.
స్టార్ మా సీరియల్స్ రేటింగ్స్
వరుసగా వస్తున్న మార్పుల వల్ల ఈ వారం దాదాపు అన్ని సీరియల్స్ రేటింగ్స్ గతంతో పోలిస్తే భారీగా తగ్గాయి. తాజాగా రిలీజైన రేటింగ్స్ ప్రకారం చూస్తే.. 'కార్తీక దీపం 2' ఇప్పటికీ 10.18 రేటింగ్తో అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతోంది. కానీ చాలా రోజుల తర్వాత ఈ సీరియల్ రేటింగ్ మరీ 10 స్థాయికి పడిపోయింది.
ఇక ఆ తర్వాత స్థానం కోసం జరిగిన పోరులో 'గుండె నిండా గుడి గంటలు' 9.81 రేటింగ్తో రెండో స్థానానికి చేరుకుంది. ఇప్పటివరకు టాప్ 2లో ఉన్న 'ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు' 9.55 రేటింగ్కు పడిపోయి మూడో స్థానంలో నిలిచింది. ఇతర సీరియల్స్ రేటింగ్స్ ఇలా ఉన్నాయి.
ఇంటింటి రామాయణం: 8.96
పొదరిల్లు: 7.73
నువ్వులేక నేనులేను: 6.92
బ్రహ్మముడి: 4.81
జీ తెలుగులో పరిస్థితి ఏంటి?
మరోవైపు జీ తెలుగు ఛానెల్లో కూడా రేటింగ్స్ తగ్గుముఖం పట్టాయి. తాజాగా 18వ వారం రేటింగ్స్ ను గమనిస్తే.. 'జగద్ధాత్రి' 6.22 రేటింగ్తో ఉంది. 'మేఘసందేశం' 4.73 రేటింగ్ను దక్కించుకోగా, 'చిరంజీవి లక్ష్మి సౌభాగ్యవతి' 3.39 రేటింగ్కు పరిమితమైంది. ఇతర సీరియల్స్ రేటింగ్స్ పరిశీలిస్తే..
జయం: 6.56
ముక్కుపుడక: 3.07
గుండమ్మ కథ: 3.60
ఉమ్మడి కుటుంబం: 3.65
భారీగా తగ్గిన రేటింగ్స్.. కారణాలేంటి?
సాధారణంగా వేసవి కాలం లేదా ఐపీఎల్ (IPL) వంటి మెగా ఈవెంట్స్ ఉన్నప్పుడు సీరియల్స్ రేటింగ్స్ ప్రభావితం అవుతుంటాయి. ఈ వారం కూడా దాదాపు ప్రతి సీరియల్ కనీసం 0.5 నుండి 1.0 పాయింట్ల వరకు రేటింగ్ను కోల్పోయింది. ప్రేక్షకుల ఆదరణ తగ్గుతుండటంతో మేకర్స్ ఇప్పుడు కథనాల్లో కొత్త మలుపులు తెచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. 'గుండె నిండా గుడి గంటలు' వంటి సీరియల్స్ తమ పట్టును పెంచుకుంటుండగా, పాత ఫేవరెట్ సీరియల్స్ మాత్రం గడ్డు కాలాన్ని ఎదుర్కొంటున్నాయి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
ప్రశ్న: 18వ వారం ఏ తెలుగు సీరియల్ టాప్లో ఉంది?
జవాబు: స్టార్ మాలో ప్రసారమవుతున్న 'కార్తీక దీపం 2' (ఇది నవ వసంతం) 10.18 రేటింగ్తో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది.
ప్రశ్న: 'గుండె నిండా గుడి గంటలు' రేటింగ్ ఎంత?
జవాబు: ఈ సీరియల్ 18వ వారంలో 9.81 రేటింగ్ను సాధించి, టాప్ 2 స్థానానికి చేరుకుంది.
ప్రశ్న: సీరియల్స్ రేటింగ్స్ ఎందుకు తగ్గాయి?
జవాబు: ఐపీఎల్ మ్యాచ్లు, మారుతున్న ప్రేక్షకుల అభిరుచుల వల్ల ఈ వారం మెజారిటీ సీరియల్స్ రేటింగ్స్ తగ్గాయి.
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More