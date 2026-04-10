Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం విశిష్టతలివే.. విద్యార్థులకు ఏకాగ్రత, అన్నింటా విజయాలు సమకూరుతాయి

    సమస్త విశ్వానికి గురువుగా, జ్ఞానప్రదాతగా వెలుగొందే దక్షిణామూర్తి అనుగ్రహం ఉంటే అజ్ఞానం తొలగిపోవడమే కాకుండా, జీవితంలోని సవాళ్లు సులువుగా వీడిపోతాయి. ఆదిశంకరాచార్యులు అందించిన ఈ అద్భుత స్తోత్రం, దాని అర్థం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    Updated on: Apr 10, 2026 10:19 AM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    లోకంలో గురువు స్థానం అత్యున్నతమైనది. అంధకారం లాంటి అజ్ఞానాన్ని పోగొట్టి, జ్ఞానమార్గం వైపు నడిపించేవాడే అసలైన గురువు. అటువంటి గురువులకే గురువు, సాక్షాత్తు పరమశివుని స్వరూపమైన దక్షిణామూర్తిని "జ్ఞానానందమయం దేవం" అని కొలుస్తాం. మర్రి చెట్టు కింద మౌన ముద్రలో కూర్చుని, తన చుట్టూ ఉన్న మునులకు కేవలం తన చిన్ముద్ర ద్వారానే పరమార్థాన్ని బోధించిన దక్షిణామూర్తిని దర్శించుకోవడం, ఆయన స్తోత్రాన్ని పఠించడం వల్ల కలిగే ఫలితాలు అపారం.

    దక్షిణా మూర్తి
    ఆదిశంకరుల అద్భుత రచన: దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం

    ఎనిమిదవ శతాబ్దంలో జగద్గురువు శ్రీ ఆదిశంకరాచార్యులు ఈ 'దక్షిణామూర్తి స్తోత్రాన్ని' రచించారు. ఇది కేవలం భక్తి పూర్వక ప్రార్థన మాత్రమే కాదు, అద్వైత వేదాంత సారాన్ని తనలో ఇముడ్చుకున్న ఒక గొప్ప తత్వ విచారణ. పది శ్లోకాలతో కూడిన ఈ స్తోత్రం, ప్రతి పద్యంలోనూ సృష్టి రహస్యాలను, ఆత్మజ్ఞానాన్ని వివరిస్తుంది.

    శ్రీ దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం

    పఠించే భక్తుల సౌకర్యార్థం సంపూర్ణ స్తోత్రం ఇక్కడ ఇస్తున్నాం.

    శ్లోకం 1:

    విశ్వం దర్పణదృశ్యమాననగరీతుల్యం నిజాంతర్గతం

    పశ్యన్నాత్మని మాయయా బహిరివోద్భూతం యథా నిద్రయా |

    యః సాక్షాత్కురుతే ప్రబోధసమయే స్వాత్మానమేవాద్వయం

    తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే ||

    శ్లోకం 2:

    బీజస్యాంతరి వాంకురో జగదిదం ప్రాజ్ఞర్వికల్పం పునః

    మాయాకల్పిత దేశకాలకలనా వైచిత్ర్యంచిత్రీకృతం |

    మాయావీయ విజృంభయత్యపి మహా యోగీవ యః స్వేచ్ఛయా

    తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే ||

    శ్లోకం 3:

    యస్యైవ స్ఫురణం సదాత్మకమసత్కల్పార్థకం భాసతే

    సాక్షాత్తత్త్వమసీతి వేదవచసా యో బోధయత్యాశ్రితాన్ |

    యత్సాక్షాత్కరణాద్భవేన్న పునరావృత్తిర్భవాంభోనిధౌ

    తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే ||

    శ్లోకం 4:

    నానాచ్ఛిద్రఘటోదరస్థితమహాదీప ప్రభాభాస్వరం

    జ్ఞానం యస్య తు చక్షురాదికరణ ద్వారా బహిః స్పందతే |

    జానామీతి తమేవ భాంతమనుభాత్యేతత్సమస్తం జగత్

    తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే ||

    శ్లోకం 5:

    దేహం ప్రాణమపీంద్రియాణ్యపి చలాం బుద్ధిం చ శూన్యం విదుః

    స్త్రీబాలాంధజడోపమాస్త్వహమితి భ్రాంతా భృశం వాదినః |

    మాయాశక్తివిలాసకల్పితమహా వ్యామోహసంహారిణే

    తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే ||

    శ్లోకం 6:

    రాహుగ్రస్తదివాకరేందుసదృశో మాయాసమాచ్ఛాదనాత్

    సన్మాత్రః కరణోపసంహరణతో యో భూత్సుషుప్తః పుమాన్ |

    ప్రాగస్వాప్సమితి ప్రభోదసమయే యః ప్రత్యభి జ్ఞాయతే

    తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే ||

    శ్లోకం 7:

    బాల్యాదిష్వపి జాగ్రదాదిషు తథా సర్వాస్వవస్థాస్వపి

    వ్యావృత్తాస్వను వర్తమానమహమిత్యంతః స్ఫురంతం సదా |

    స్వాత్మానం ప్రకటీకరోతి భజతాం యో ముద్రయా భద్రయా

    తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే ||

    శ్లోకం 8:

    విశ్వం పశ్యతి కార్యకారణతయా స్వస్వామిసంబంధతః

    శిష్యాచార్యతయా తథైవ పితృపుత్రాద్యాత్మనా భేదతః |

    స్వప్నే జాగ్రతి వా య ఏష పురుషొ మాయాపరిభ్రామితః

    తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే ||

    శ్లోకం 9:

    భూరంభాంస్యనలో నిలోంబరమహర్నాథో హిమాంశుః పుమాన్

    ఇత్యాభాతి చరాచరాత్మకమిదం యస్యైవ మూర్త్వష్టకం |

    నాన్యత్కించన విద్యతే విమృశతాం యస్మాత్పరస్మాద్విభోః

    తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే ||

    శ్లోకం 10:

    సర్వాత్మత్వమితి స్ఫుటీకృతమిదం యస్మాదముష్మిన్ స్తవే

    తేనాస్య శ్రావణాత్తదర్థమననాద్ధ్యానాచ్చ సంకీర్తనాత్ |

    సర్వాత్మత్వమహావిభూతిసహితం స్యాదీశ్వరత్వం స్వతః

    సిద్ధ్యేత్తత్పునరష్టధా పరిణతం చైశ్వర్యమవ్యాహతం ||

    దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం పఠించడం వల్ల కలిగే అద్భుత ప్రయోజనాలు

    1. విద్యా విజయం: విద్యార్థులు ప్రతిరోజూ ఈ స్తోత్రాన్ని పఠించడం వల్ల మేధస్సు వికసిస్తుంది. ఏకాగ్రత పెరిగి, చదువులో వెనకబడిన వారు సైతం ఉత్తమ ఫలితాలు సాధిస్తారు.
    2. వివాహ అడ్డంకులు: జాతక రీత్యా గురు బలం లేక పెళ్లిళ్లు ఆలస్యమవుతున్న వారికి ఇది అమోఘమైన పరిష్కారం. గురు గ్రహ దోషాలు తొలగి త్వరగా వివాహం నిశ్చయమవుతుంది.
    3. గురు గ్రహ శాంతి: జాతకంలో బృహస్పతి అనుకూలంగా లేని వారు ప్రతి గురువారం ఈ స్తోత్రం పారాయణం చేస్తే జ్యోతిష్యపరమైన దోషాలు తొలగి అదృష్టం వరిస్తుంది.
    4. మానసిక ప్రశాంతత: మానసిక ఆందోళనలు, భయాలు ఉన్నవారు దక్షిణామూర్తిని శరణు వేడితే మనోధైర్యం లభిస్తుంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. దక్షిణామూర్తి స్తోత్రాన్ని ఏ సమయంలో పఠించాలి?

    ఏ స్తోత్రమైనా బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలో (తెల్లవారుజామున) పఠించడం అత్యంత శ్రేష్ఠం. కుదరని పక్షంలో ఉదయం స్నానం చేసిన తర్వాత ప్రశాంతమైన మనసుతో పారాయణం చేయవచ్చు.

    2. దక్షిణామూర్తి పూజకు ఏ రోజు ప్రత్యేకమైనది?

    గురువారం దక్షిణామూర్తికి అత్యంత ప్రీతికరమైన రోజు. ఈ రోజున ఆయనను పసుపు రంగు పూలతో పూజించడం లేదా శనగలు నైవేద్యంగా పెట్టడం వల్ల విశేష ఫలితాలు ఉంటాయి.

    3. ఈ స్తోత్రం చదివితే జ్ఞాపకశక్తి పెరుగుతుందా?

    ఖచ్చితంగా. దక్షిణామూర్తిని "జ్ఞానప్రదాత" అంటారు. ఈ స్తోత్రంలోని శబ్ద తరంగాలు మెదడును ఉత్తేజితం చేసి జ్ఞాపకశక్తిని, విశ్లేషణాత్మక సామర్థ్యాన్ని పెంచుతాయని భక్తుల నమ్మకం.

    (నోట్: ఈ స్తోత్రాన్ని భక్తితో, ఉచ్చారణ దోషాలు లేకుండా చదివితేనే పూర్తి ఫలితం ఉంటుంది. నేర్చుకునే క్రమంలో ఆడియో సహాయం తీసుకోవడం ఉత్తమం.)

      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

    recommendedIcon
    Home/Rasi Phalalu/దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం విశిష్టతలివే.. విద్యార్థులకు ఏకాగ్రత, అన్నింటా విజయాలు సమకూరుతాయి
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes