    Evil Eye Remedies: పిల్లలకు నరదిష్ఠి తగిలితే ఏం చెయ్యాలి? సులువైన ఈ కర్పూర పరిహారాలు తెలుసుకోండి!

    పిల్లల శక్తి చాలా సున్నితంగా ఉంటుంది. ఎవరైనా వారిని ఎక్కువగా అభినందించినప్పుడు లేదా అధిక శ్రద్ధ చూపినప్పుడు లేదా వారి మనస్సులో అసూయ, ప్రతికూల భావోద్వేగం కలిగి ఉన్నప్పుడు, అది చెడు కన్నుగా ప్రభావితం అవుతుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో దీనిని నరదిష్ఠి అని అంటారు. పిల్లలకు నరదిష్ఠి తగిలితే ఏం చెయ్యాలి? 

    Published on: Jan 27, 2026 1:30 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    పిల్లలు మన ఇళ్లలో అత్యంత సున్నితమైనవారు. వారి శక్తి చాలా స్వచ్ఛమైనది, నాజూకైనది. చెడు కన్ను లేదా ప్రతికూల దృష్టి వారిని చాలా త్వరగా, లోతుగా ప్రభావితం చేస్తుంది. చాలా సార్లు శిశువు ఎటువంటి కారణం లేకుండా ఏడవడం మొదలు పెడతారు, పాలు తాగడం మానేస్తారు, నిద్రలో అస్థిరత కనిపిస్తుంది లేదా అకస్మాత్తుగా ఏదో ఒక సమస్య వస్తుంది.

    కర్పూరంతో చెడు దృష్టిని తొలగించే సులభమైన పద్ధతి
    కర్పూరంతో చెడు దృష్టిని తొలగించే సులభమైన పద్ధతి

    పెద్దల దృష్టిలో ఇవన్నీ సాధారణ విషయాల్లాగా అనిపించవచ్చు. కానీ జ్యోతిష్యశాస్త్రం, పాత సంప్రదాయాల ప్రకారం నరదిష్ఠి (దృష్టి లోపం) యొక్క స్పష్టమైన సంకేతాలుగా పరిగణించబడతాయి. చెడు దృష్టి తొలగించడానికి ఇంట్లో సులభంగా చేయగల అత్యంత ప్రభావవంతమైన నివారణ కర్పూరం. కర్పూరం యొక్క స్వచ్ఛమైన, వెచ్చని శక్తి ప్రతికూల ప్రభావాలను వెంటనే కాల్చివేస్తుంది. ఈ పరిష్కారం పిల్లలకు ఉపశమనం కలిగించడమే కాకుండా, ఇంటి వాతావరణాన్ని కూడా శుద్ధి చేస్తుంది.

    కర్పూరం ద్వారా నరదిష్ఠిని తొలగించే సరళమైన, సమర్థవంతమైన మార్గాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    పిల్లలపై నరదిష్ఠి ఎందుకు పడుతుంది?

    పిల్లల శక్తి చాలా సున్నితంగా ఉంటుంది. ఎవరైనా వారిని ఎక్కువగా అభినందించినప్పుడు లేదా అధిక శ్రద్ధ చూపినప్పుడు లేదా వారి మనస్సులో అసూయ, ప్రతికూల భావోద్వేగం కలిగి ఉన్నప్పుడు, అది చెడు కన్నుగా ప్రభావితం అవుతుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో దీనిని “దృష్టి లోపం” అని అంటారు.

    కర్పూరం యొక్క వెచ్చని, స్వచ్ఛమైన శక్తి తక్షణమే ప్రతికూల తరంగాలను కాల్చివేస్తుంది. కర్పూరం మండినప్పుడు వెలువడే పొగ ఇంటిలోని ప్రతికూల శక్తిని శోషించి, సానుకూల ప్రకంపనలను వ్యాప్తి చేస్తుంది. ఈ కారణంగానే కర్పూరంతో చెడు కన్ను తొలగించే పరిష్కారం శతాబ్దాలుగా కొనసాగుతోంది. ఈ నివారణ వెంటనే బిడ్డకు ఉపశమనం కలిగించి, ఇంట్లో శాంతిని నెలకొల్పుతుంది.

    కర్పూరంతో నరదిష్ఠిని తొలగించే సులభమైన పద్ధతి

    ఈ పద్ధతి చాలా సులభం. ఇంట్లో ఎవరైనా చేయవచ్చు. ఒక చిన్న మట్టి దీపం లేదా గిన్నె తీసుకోండి. అందులో ఒక కర్పూరం ముక్కను ఉంచండి. కర్పూరాన్ని వెలిగించి, శిశువు తల నుండి కాలి వరకు నెమ్మదిగా 7 లేదా 11 సార్లు తిప్పండి. అలా తిప్పేటప్పుడు బిడ్డకు కొద్దిగా దూరంగా ఉండండి, తద్వారా పొగ లేదా మంటల వల్ల ఎలాంటి ప్రమాదం ఉండదు.

    తిప్పుతున్నప్పుడు మీ మనస్సులో “ఓం హం హనుమతే నమః” లేదా “ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ” అని జపించండి. ఆ తరువాత మండుతున్న కర్పూరాన్ని ఇంటి అంతటా తిప్పుతూ పొగను వ్యాప్తి చేయండి. చివరగా, గాలి వీచే బాల్కనీ లేదా బహిరంగ ప్రదేశంలో ఉంచండి. ఇలా చేస్తే శిశువుకి ఉన్న అసౌకర్యం, చిరాకు లేదా ఏడుపు తగ్గుతుంది. ఇంటి వాతావరణం కూడా స్వచ్ఛంగా మారుతుంది.

    కర్పూరం నివారణ చేయడానికి శుభ దినాలు, శుభ సమయం

    1. కర్పూరంతో చెడు దృష్టిని తొలగించే ఈ నివారణను ప్రతిరోజూ చేయవచ్చు. అయితే కొన్ని రోజులు, సమయాలు దీనిని మరింత ప్రభావవంతంగా చేస్తాయి.
    2. ఆదివారం, మంగళవారం అత్యంత శుభదినాలుగా పరిగణించబడతాయి. ముఖ్యంగా మంగళవారం హనుమాన్ కృప లభిస్తుంది.
    3. అమావాస్య మరియు పౌర్ణమి రాత్రులు కూడా ఈ నివారణకు చాలా అనుకూలం.
    4. సాయంత్రం సమయం ఉత్తమమైనది, ఎందుకంటే ఈ సమయంలో ప్రతికూల శక్తి ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది.
    5. బిడ్డలో తీవ్రమైన లక్షణాలు కనిపిస్తే, 7 రోజుల పాటు ప్రతి సాయంత్రం ఈ నివారణ చేయండి. నివారణ సమయంలో సానుకూల ఆలోచనలతో, పిల్లల ఆరోగ్యం కోసం ప్రార్థించాలి.

    ఇంట్లో పదే పదే చెడు దృష్టి పడితే చేయాల్సిన చిన్న పరిష్కారం

    ఇంట్లో మళ్లీ మళ్లీ చెడు కన్ను పడుతున్నట్టు అనిపిస్తే లేదా పిల్లవాడు తరచూ చంచలంగా ఉంటే, ఈ చిన్న నివారణను అనుసరించండి.

    సాయంత్రం ఒక చిన్న గిన్నెలో 2–3 లవంగాలు, ఒక కర్పూరం ముక్క వేసి వెలిగించండి. ఈ పొగను ఇంటి అంతటా తిప్పండి, ముఖ్యంగా పిల్లల గది, మంచం దగ్గర, ప్రధాన ద్వారం వద్ద ఉంచండి.

    పొగ వ్యాప్తి అయిన తరువాత కిటికీలు తెరిచి, గాలి ప్రవేశించేందుకు అవకాశం ఇవ్వండి. ఈ నివారణను వారానికి కనీసం 2–3 సార్లు చేయాలి.

    లవంగాలు మరియు కర్పూరం కలయిక మూలం నుండి ప్రతికూల శక్తిని తొలగించడంలో చాలా ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుంది.

    News/Rasi Phalalu/Evil Eye Remedies: పిల్లలకు నరదిష్ఠి తగిలితే ఏం చెయ్యాలి? సులువైన ఈ కర్పూర పరిహారాలు తెలుసుకోండి!
    News/Rasi Phalalu/Evil Eye Remedies: పిల్లలకు నరదిష్ఠి తగిలితే ఏం చెయ్యాలి? సులువైన ఈ కర్పూర పరిహారాలు తెలుసుకోండి!
